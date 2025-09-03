Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệu Vy sau nhiều biến cố

Minh Vũ

TPO - Triệu Vy mới đây đã chia sẻ hành trình thay đổi bản thân sau loạt scandal. Nữ diễn viên cũng thoải mái thể hiện cuộc sống riêng hơn.

Trang 163 đưa tin mới đây Triệu Vy và bạn bè, cùng con gái Tiểu Tứ Nguyệt đã có chuyến du lịch tới Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia đồng cỏ Bayanbulak là đồng cỏ lớn thứ hai ở Trung Quốc, nằm trong lưu vực Bayanbulak của dãy núi Thiên Sơn, Tân Cương. Nữ diễn viên Hoàn Châu cách cách còn đăng một số hình ảnh cô thoải mái đi dạo ngắm núi non với bạn bè.

Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Vy đã có liên tiếp hai bài đăng lên trang cá nhân, trong khi trước đó, vì vướng scandal, bị hạn chế xuất hiện, nữ diễn viên chỉ đăng bài khi có những việc đặc biệt như nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời hoặc thông báo đã ly hôn. Có thể thấy, Triệu Vy đang trong hành trình "sống lại", thậm chí cô còn làm mới mình bằng cách đi cắt và nhuộm màu tóc mới.

trieu-vy1.jpg
trieu-vy4.jpg
Triệu Vy cắt tóc, làm mới bản thân, đi du lịch như một cách bắt đầu lại.

Do đó, trong loạt ảnh được đăng tải, khán giả nhận thấy Triệu Vy trẻ trung hơn dù không trang điểm, tâm thế thoải mái tự do. Nữ diễn viên cũng giảm cân trông thấy, do đó khán giả nhớ tới hình ảnh Triệu Vy khi còn đóng phim như trong Hoa Mộc Lan. Một số người bạn tiết lộ chuyến đi tới Tân Cương có ý nghĩa đặc biệt với Triệu Vy, có liên quan đến những trải nghiệm khi cô quay phim Thiên địa anh hùng năm 2001.

Triệu Vy và con gái Tiểu Tứ Nguyệt (tên khác: Huỳnh Tân) đã đến thăm Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc. Triệu Vy ít khi khoe con gái với công chúng. Hồi tháng 5, truyền thông phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của Tiểu Tứ Nguyệt, cô chia sẻ về cuộc sống ngày thường, thậm chí còn khoe khả năng nhảy múa. Tiểu Tứ Nguyệt có ngoại hình khá giống với cha là thương nhân Huỳnh Hữu Long, vì vậy công chúng cho rằng dù có mẹ là ngôi sao nổi tiếng toàn dân, nhưng Tiểu Tứ Nguyệt không có nhiều lợi thế ngoại hình nếu muốn bước chân vào giới giải trí.

Về phía Triệu Vy, cô liên tiếp thua kiện và đóng băng tài sản. Những sự cố tài chính liên tiếp khiến các công ty của Triệu Vy sụp đổ theo dây chuyền, hiện tại Triệu Vy không còn tài sản tại Trung Quốc, vì vậy cô khó có thể trả nợ.

trieu-vy2.jpg
trieu-vy3.jpg
Triệu Vy mắc nhiều khoản nợ.

Từ năm 2021, Triệu Vy gần như biến mất trước truyền thông và không có ý định quay lại với công việc. Cô còn vướng tin liên quan đến đường dây buôn người sang Myanmar, tuy nhiên anh trai đã thay mặt nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận, khẳng định kiện những đơn vị truyền thông, cá nhân bịa đặt để hạ bệ uy tín của Triệu Vy.

Minh Vũ
#Triệu Vy #hoàn châu cách cách #con gái Triệu Vy #Tiểu yến tử #sao Hoa ngữ

