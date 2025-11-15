Huỳnh Hiểu Minh ám ảnh Triệu Vy

TPO - Huỳnh Hiểu Minh giới thiệu mỹ nhân mới ký hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, công chúng cho rằng nam diễn viên vẫn còn nhớ mãi tình đầu Triệu Vy.

Sina đưa tin Huỳnh Hiểu Minh thông báo ký hợp đồng quản lý với nghệ sĩ trẻ Bạch Dực Nhữ sinh năm 2003. Cô là mỹ nhân gốc Tân Cương sở hữu đôi mắt to tròn, chiều cao 1,72 quyến rũ, đôi chân dài thon gọn.

Chủ đề "Huỳnh Hiểu Minh ký hợp đồng với nghệ sĩ có đôi mắt rất to" thu hút tới 130 triệu lượt đọc, đứng top một đề tài nóng trên mạng xã hội Weibo. Màn ra mắt của Bạch Dực Nhữ khá thành công khi cô được quan tâm và biết tới ngay khi vừa xuất hiện.

Bạch Dực Nhữ là mỹ nhân mới lọt vào mắt xanh của Huỳnh Hiểu Minh. Cô được nhận xét có nhiều nét giống Triệu Vy, Angelababy.

Theo Sina, việc Huỳnh Hiểu Minh chào mừng nghệ sĩ mới gây chú ý vì nhan sắc của Bạch Dực Nhữ khá đặc biệt. Cô sở hữu đôi mắt to tròn giống với Triệu Vy, đôi môi dày hờn dỗi giống hệt vợ cũ. Ngoài ra, khán giả còn nhận xét ngoại hình Bạch Dực Nhữ có nét giống Yoon Eun Hye và Hashimoto Kanna. Khán giả cho rằng Huỳnh Hiểu Minh luôn tìm các cô gái có ngoại hình khá giống với Triệu Vy - mối tình đầu trong lòng anh.

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh từng thổ lộ anh si tình với Triệu Vy ngay từ lần đầu gặp cô tại lớp diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Triệu Vy là cô gái đầu tiên trong lớp tôi nhìn thấy khi bước vào trường điện ảnh. Đây là định mệnh rồi chăng. Cô ấy rất xinh đẹp, tôi nghĩ đó mới là thiên tiên mỹ nữ ngoài đời".

Trong một chương trình khác, Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận: "Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Chỉ là tôi đơn phương thích cô ấy thôi. Trong mắt tôi, cô ấy giống như một nàng tiên".

Huỳnh Hiểu Minh là bạn thân của Triệu Vy trong nhiều năm. Anh từng yêu đơn phương ngôi sao Hoàn Châu cách cách.

Trong nhiều năm, họ là bạn bè thân thiết đóng chung phim, tham gia show giải trí cùng nhau. Huỳnh Hiểu Minh khẳng định chỉ cần Triệu Vy nhờ vả anh sẽ luôn có mặt ngay lập tức. Sau này, khi Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò Angelababy, Diệp Kha, khán giả cho rằng họ đều sở hữu đôi mắt to giống Triệu Vy. Vì vậy, khi Bạch Dực Nhữ được giới thiệu, khán giả cho rằng tiêu chuẩn chọn người đẹp của Huỳnh Hiểu Minh không thay đổi, anh vẫn nhớ mãi Triệu Vy.

Bạch Dực Nhữ cũng được khen ngợi sở hữu vẻ trẻ trung, cuốn hút, phong cách thời trang có cá tính riêng. Nữ diễn viên từng tham gia một số bộ phim như Nhạn hồi thời (tên cũ Quý nữ do Trần Đô Linh đóng chính). Hè năm nay, người đẹp 22 tuổi tham gia bộ phim Ngọc minh trà cốt, hợp tác Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát.