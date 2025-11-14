Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Vương Sở Nhiên khiến khán giả không nhận ra

Minh Vũ

TPO - Vương Sở Nhiên khiến khán giả không nhận ra với gương mặt hốc hác, gò má nhô cao. Trước đó, người đẹp còn được mệnh danh là "bản sao của Lưu Diệc Phi".

Trang Sina đưa tin Vương Sở Nhiên đang tham gia bộ phim cổ trang Minh nguyệt lục, đóng cùng nam diễn viên Tân Vân Lai. Trên phim trường, tạo hình thời nhà Minh của Vương Sở Nhiên được khen ngợi thanh lịch dịu dàng, nhưng gương mặt hốc hác mệt mỏi của nữ diễn viên sinh năm 1999 khiến khán giả bất ngờ vì khác xưa.

Theo Sina, có vẻ Vương Sở Nhiên đã siết cân để dễ mặc đồ cổ trang, đặc biệt trang phục thời nhà Minh không thắt eo, dễ khiến cơ thể kém thanh thoát. Tuy nhiên, điều này lại khiến gương mặt nữ diễn viên gầy guộc, gò má nhô cao thiếu sức sống. Trang Sohu bình luận trước đó nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa cũng khiến khán giả sốc khi giảm cân quá mức khiến cô như già đi 5 tuổi.

vuong-so-nhien1.jpg
Gương mặt Vương Sở Nhiên khác lạ khiến khán giả không nhận ra sau khi giảm cân.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, để giữ được hình ảnh đẹp trước ống kính, các nghệ sĩ luôn phải thực hiện chế độ ăn kiêng và giữ dáng khắc nghiệt. Có những nghệ sĩ như Lưu Đức Hoa hàng chục năm không ăn cơm. Huỳnh Hiểu Minh chỉ uống nước và ăn dưa chuột cầm hơi.

Giữ dáng càng là nhiệm vụ quan trọng với các nghệ sĩ nữ. Khi một ngôi sao tăng cân, có hình ảnh mập mạp, tròn trịa hơn trước ống kính, cô ngay lập tức trở thành đề tài bàn luận của truyền thông. Gần đây, Lưu Diệc Phi trong thời gian nghỉ ngơi chưa vào đoàn phim, cô đi ăn uống cùng bạn bè và để lộ vòng hai hơi nhô, ngay sau đó nữ diễn viên đã bị đưa tin bí mật mang thai chuẩn bị sinh con.

Cũng vì vậy, nhiều nữ diễn viên chạy theo xu hướng "gầy - trắng", giảm cân liên tục, cùng với lịch làm việc dày đặc khiến sức khỏe của họ không được đảm bảo.

Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba đều chia sẻ có vấn đề về sức khỏe trong nhiều tháng. Địch Lệ Nhiệt Ba bị chụp lại cảnh mệt mỏi nằm nghỉ trong xe giữa các cảnh quay. Mỹ nhân Tân Cương bị sốt nhưng không thể ngừng đóng phim, phải quay cho kịp tiến độ.

Triệu Lộ Tư vì vấn đề tâm lý khiến cơ thể mệt mỏi nhưng không được nghỉ ngơi đầy đủ, dẫn tới đột quỵ, chân tay tê liệt, không thể nói trong một khoảng thời gian.

vuong-so-nhien11.jpg
Mạnh Tử Nghĩa và nhiều sao nữ Hoa ngữ hốc hác vì chạy theo mốt "gầy - trắng".

Vương Sở Nhiên cao 1,72 m nhưng chỉ nặng 48 kg. Cô vốn có tỷ lệ cơ thể đẹp, gương mặt sang trọng, đường nét khá giống Lưu Diệc Phi. Nhưng khi Vương Sở Nhiên giảm cân quá đà, nữ diễn viên trở nên kém quyến rũ.

Trong Minh nguyệt lục, Vương Sở Nhiên thủ vai Ngụy Thải Vi, cô gái từng mất đi tất cả, gia tộc bị tận diệt dưới âm mưu của kẻ thù. Trong kiếp đầu tiên, Ngụy Thải Vi vào cung làm cung nữ, cùng Đốc công Uông Đại Hạ (Tân Vân Lai) mưu toan báo thù nhưng thất bại.

Sống lại một đời và biết trước tương lai, Ngụy Thải Vi phát hiện cái chết của phụ thân năm xưa không đơn giản. Nàng một lòng muốn tìm lại công lý và tìm cách bảo vệ Uông Đại Hạ, từng bước kéo chàng thoát khỏi số phận oan nghiệt.

Vương Sở Nhiên từng đóng phụ trong các phim như Tướng quân ở trên ta ở dưới, Thanh bình nhạc, Yến vân đài và đều ghi dấu ấn với khán giả. Khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Nghe nói em thích tôi, Vương Sở Nhiên diễn tốt đến mức khán giả chỉ trích nam chính vì đã đối xử lạnh nhạt với cô trong phim. Cô cũng được khen là " giống hệt như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra". Vừa có ngoại hình, vừa có diễn xuất, lại mang danh "tiểu Lưu Diệc Phi", tương lai Vương Sở Nhiên được đánh giá là rất rộng mở.

vuong-so-nhien5.jpg
vuong-so-nhien10.jpg
Vương Sở Nhiên được đánh giá là sao nữ đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Vì vậy, ngoại hình của cô được khán giả quan tâm.
Minh Vũ
#Vương Sở Nhiên #bảo sao Lưu Diệc Phi #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Minh nguyệt lục #Nghe nói em thích tôi

