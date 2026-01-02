Diện mạo gây sốt của bà Melania Trump

TPO - Trong bữa tiệc đêm giao thừa, bà Melania Trump thành tâm điểm khi xuất hiện trong chiếc váy bạc bó sát người, tôn lên vóc dáng gợi cảm tuổi U60.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham gia bữa tiệc đêm giao thừa (31/12/2025, giờ địa phương) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, Mỹ.

Tại sự kiện, bà Melania trở thành tâm điểm chú ý khi diện chiếc váy dáng dài đính sequin màu bạc của thương hiệu The New Arrivals, có giá 1.450 USD. Thiết kế ôm sát cơ thể, với phần cổ khoét sâu giúp tôn lên vóc dáng gợi cảm “không tuổi” của bà chủ Nhà Trắng.

Bà Melania Trump gợi cảm bên chồng trong bữa tiệc đêm giao thừa. Ảnh: Reuters.

Bà hoàn thiện vẻ ngoài ấn tượng với chiếc thắt lưng đồng bộ với váy và giày cao gót Christian Louboutin lấp lánh.

Cựu người mẫu để mái tóc nhuộm highlight rẽ ngôi giữa và uốn thành những lọn sóng mềm mại. Kiểu trang điểm mắt khói và son môi hồng nhạt bóng làm tăng vẻ tự nhiên.

Trong khi đó, ông Trump diện bộ tuxedo màu đen cổ điển, thêm nơ và giày da đồng bộ, cùng áo sơ mi trắng.

Khi các phóng viên hỏi về mong ước cho năm mới 2026, lãnh đạo nước Mỹ đáp: “Hòa bình trên toàn thế giới”.

Khách mời đến bữa tiệc của gia đình Trump có Brett Ratner - đạo diễn đứng sau bộ phim tài liệu sắp ra mắt mang tên Melania do Amazon MGM Studios sản xuất.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem, Công tố viên Đặc khu Columbia Jeanine Pirro và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nằm trong danh sách khách mời.

Các con của ông Trump gồm Donald Jr., Eric và Barron cũng có mặt. Vợ của Eric là Lara diện chiếc váy sequin màu vàng hồng, phối hợp hài hòa với trang phục của Melania.

Bà Melania Trump khoe vẻ đẹp không tuổi trước thềm năm mới. Ảnh: Getty Images.

Một trong những điểm nhấn của bữa tiệc là màn vẽ tranh ngẫu hứng của Vanessa Horabuena - được ông Trump giới thiệu là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất thế giới. Trong thời gian ngắn, nữ nghệ sĩ hoàn thành bức tranh về Chúa Jesus.

Trong phiên đấu giá từ thiện do ông Trump chủ trì, bức tranh được bán với giá 2,75 triệu USD.

Bữa tiệc đêm giao thừa tại Mar-a-Lago là truyền thống lâu đời của gia đình Trump, có lịch sử kéo dài hàng chục năm.

Trong quá khứ - trước khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, sự kiện hoành tráng này từng thu hút nhiều khách mời nổi tiếng như Sylvester Stallone, Tiger Woods, Martha Stewart và Serena Williams…

Theo CNN, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, giá vé dự tiệc đón năm mới tại Mar-a-Lago chạm mốc 1.000 USD, hiện nay lên tới 1.450 USD. Số tiền đó đổi lấy bữa ăn theo thực đơn cố định và cơ hội được nhìn thấy ông Trump dùng bữa - từ phía sau sợi dây nhung ngăn cách.

Tại sự kiện 2024, diễn ra chỉ vài tuần trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, bà Melania chọn chiếc váy Versace màu đen cổ điển, nổi bật với chi tiết đầu Medusa mạ vàng đặc trưng của nhà mốt ở phần vai.

Eric và Lara Trump tại sự kiện. Ảnh: Getty Images.