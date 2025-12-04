Thế khó của bà Melania và Barron Trump

TPO - Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ vô tình kéo vợ và con trai út của Tổng thống Donald Trump vào cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề quốc tịch.

Ngày 2/12, The Daily Beast đưa tin Thượng nghị sĩ Bernie Moreno của tiểu bang Ohio (Mỹ) có kế hoạch đưa ra đạo luật chấm dứt quyền công kép, trong đó yêu cầu công dân phải tuyên bố “lòng trung thành tuyệt đối” với nước Mỹ. Nói dễ hiểu hơn, ông Moreno phản đối một người có nhiều hơn một quốc tịch, nếu muốn giữ quốc tịch Mỹ phải từ bỏ những quốc tịch khác.

Thượng nghị sĩ 58 tuổi sinh ra ở Cộng hòa Colombia, nhưng đã từ bỏ tư cách công dân của quốc gia Nam Mỹ này.

Thượng nghị sĩ Bernie Moreno phản đối người Mỹ có hai quốc tịch. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Digital vào ngày 1/12, ông cho biết được trở thành công dân Mỹ ở tuổi 18 là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời.

“Thật vinh dự khi được tuyên thệ trung thành với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chỉ với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trở thành công dân Mỹ là vinh dự và đặc ân. Nếu muốn trở thành người Mỹ, bạn phải chấp nhận được ăn cả ngã về không. Đã đến lúc chấm dứt tình trạng song tịch vĩnh viễn”, ông Moreno chia sẻ.

Với ý định này, ông Moreno không chỉ thổi bùng làn sóng tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ, mà còn vô tình gây ảnh hưởng đến gia đình người đứng đầu xứ cờ hoa, cụ thể là Đệ nhất phu nhân Melania và cậu út Barron Trump.

Bà Melania sinh ra ở quốc gia châu Âu Slovenia. Bà là Đệ nhất phu nhân Mỹ thứ 2 sinh ra bên ngoài lãnh thổ quốc gia Bắc Mỹ này - sau Louisa Adams, vợ của cựu Tổng thống John Quincy Adams (nhiệm kỳ 1825-1829). Bà sinh ra tại London (Anh) vào năm 1775.

Cựu người mẫu sinh năm 1970 cũng là đệ nhất phu nhân duy nhất nhập tịch Mỹ cho đến thời điểm hiện tại. Bà nhập tịch vào tháng 7/2006, theo diện thị thực EB-1, dành riêng cho những người nhập cư có "năng lực phi thường" và "được công nhận rộng rãi trong nước và quốc tế".

Trong cuốn sách The Art of Her Deal (2024), phóng viên từng đoạt giải Pulitzer Mary Jordan của tờ Washington Post, cho biết bà Melania và Barron Trump là công dân hai quốc tịch.

Jordan cho biết Melania phải nộp hồ sơ xin cấp quốc tịch kép cho Barron, vì quốc tịch Slovenia của cậu út nhà Trump không phải là quốc tịch tự động. Theo tác giả, đến thời điểm viết sách, Melania và Barron vẫn giữ hộ chiếu Slovenia.

"Bà ấy làm vậy để cho con trai mình có nhiều lựa chọn hơn. Nếu có quốc tịch Slovenia như Barron, mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trước hết, cậu ấy có thể làm việc tự do ở khắp châu Âu dễ dàng hơn nhiều, cũng có thể mở văn phòng tại Paris, hoặc văn phòng tại Slovenia, cho Trump.org đơn giản hơn. Cậu ấy có nhiều lựa chọn hơn. Tôi nghĩ bà ấy cũng thích việc con trai nói tiếng và sở hữu hộ chiếu Slovenia. Bằng cách xin quốc tịch và hộ chiếu, cậu ấy sẽ dễ dàng tìm được việc làm hơn, cũng như thành lập doanh nghiệp hay thừa kế đất đai. Đó là cách mẹ gấu trao quyền lựa chọn cho con trai mình", nữ nhà báo chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt sách năm 2024.

Nhà Trắng chưa bình luận gì về vấn đề trên.

Cấp dưới của ông Trump đẩy bà Melania và Barron Trump vào thế khó. Ảnh: Getty Images.

Theo luật pháp hiện hành, một người có thể giữ quốc tịch Mỹ và quốc tịch khác, mà không phải đưa ra bất kỳ tuyên bố "trung thành" nào.

Tuy nhiên, ông Moreno lại cho rằng quyền công dân kép tạo ra “xung đột lợi ích và lòng trung thành bị chia rẽ”. Từ đó, ông đề xuất Đạo luật Quốc tịch Độc quyền năm 2025 (Exclusive Citizenship Act of 2025).

Dự luật này sẽ thay đổi luật di trú hiện hành, yêu cầu công dân có hai quốc tịch phải chọn một quốc tịch.

Nếu được thông qua, dự luật này sẽ được Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa thực thi, qua đó thiết lập hệ thống theo dõi công dân mang hai quốc tịch.

Những người bị hệ thống đánh dấu có một năm để từ bỏ quốc tịch nước ngoài hoặc bị tước quốc tịch Mỹ. Sau một năm, bất kỳ ai không tuân thủ sẽ tự động mất quốc tịch Mỹ.

Những người từ bỏ quốc tịch Mỹ, dù tự nguyện hay không, sẽ được coi là người nước ngoài theo luật di trú và trở thành người không phải công dân.