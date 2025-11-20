Bức ảnh ông Trump và Ronaldo gây chia rẽ

TPO - Những bức ảnh chụp cùng Tổng thống Donald Trump của Cristiano Ronaldo thu hút hàng triệu lượt Thích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng tỏ ra không hài lòng khi hai người đàn ông nổi tiếng này đứng chung khung hình.

Ngày 18/10, Tổng thống Donald Trump tiếp đón Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng ở Washington D.C. (Mỹ). Trong phái đoàn Saudi có sự góp mặt của danh thủ bóng đá Cristiano Ronaldo và vị hôn thê Georgina Rodriguez. Đây là lần đầu Ronaldo xuất hiện công khai ở Mỹ sau 8 năm.

Trên trang web chính thức, Nhà Trắng đăng tải loạt ảnh ông Trump tiếp đón Ronaldo và Rodriguez trong Phòng Bầu Dục. Chân sút sinh năm 1985 tỏ ra hào hứng với chuyến đi lần này. Anh cười tươi rạng rỡ trong hầu hết khung hình. Rodriguez điềm tĩnh hơn vị hôn phu. Cô gây chú ý với chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá 3 triệu USD trên ngón áp út.

Ronaldo và vị hôn thê được ông Trump đón tiếp trong Phòng Bầu Dục. Ảnh: IG.

Trong bữa tiệc tối, ông Trump dành lời ca ngợi cho ngôi sao bóng đá. Ông cho biết con trai út, Barron Trump, là người đam mê bóng đá, đồng thời hâm mộ cuồng nhiệt Ronaldo.

“Barron đã được gặp anh ấy. Tôi nghĩ giờ đây thằng bé tôn trọng cha mình hơn một chút, chỉ vì tôi giới thiệu hai người với nhau”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Ngày 19/11 (giờ địa phương), Ronaldo cũng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ này lên tài khoản Instagram có 668 triệu người theo dõi.

Anh bày tỏ: “Cảm ơn ngài tổng thống vì lời mời và vì sự chào đón nồng nhiệt của ngài và đệ nhất phu nhân đã trao cho tôi cùng người vợ tương lai của tôi, Georgina Rodriguez. Mỗi người chúng ta đều có điều ý nghĩa để trao đi. Tôi sẵn sàng làm phần việc của mình trong sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ mới, bằng lòng can đảm, trách nhiệm và hòa bình bền vững”.

Loạt ảnh nhận được hơn 15,2 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy nửa ngày đăng tải. Nhiều người hâm mộ phấn khích khi thấy thần tượng đứng cạnh một trong những người đàn ông quyền lực nhất hành tinh.

Cư dân dân mạng bình luận: “Tổng thống và cầu thủ yêu thích của tôi”, “Hai huyền thoại”, “Một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất”, “Dù hành động này chắc chắn mang lại thị phi cho anh, xin cảm ơn nhiều vì đứng lên cho hòa bình và ủng hộ vị tổng thống vĩ đại này”, “Anh ấy đã ghi bàn vào Nhà Trắng”...

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả tỏ ra không hài lòng về việc Ronaldo thân thiết với người đứng đầu xứ cờ hoa: “Cristiano, nước đi này không tốt”, “Người anh em, anh làm gì ở đó vậy?”, “Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy chịu nhượng bộ, chứ đừng nói đến màn khuất phục lớn như thế này trong đời. Một ngày vô cùng buồn”, “Giờ không phải hoài nghi gì nữa, Messi giỏi hơn”...

Những bức ảnh chụp chung với ông Trump của Ronaldo gây chia rẽ. Ảnh: IG.

Ronaldo tham gia phái đoàn Saudi với tư cách cầu thủ của đội bóng Al-Nassr. Theo truyền thông quốc tế, anh ký một hợp đồng được cho là trị giá hơn 200 triệu USD mỗi năm vào năm 2022.

Đây là lần đầu nam danh thủ công khai xuất hiện ở Mỹ kể từ sau vụ bị Kathryn Mayorga, cựu giáo viên Mỹ, cáo buộc hiếp dâm năm 2017.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2017 với tờ Der Spiegel (Đức), Mayorga tuyên bố Ronaldo cưỡng hiếp cô tại một khách sạn ở Las Vegas (Mỹ) năm 2009.

Người phụ nữ này đạt được thỏa thuận ngoài tòa với Ronaldo vào năm 2010. Tuy nhiên, 7 năm sau, cô lại lên tiếng nhằm yêu cầu mức bồi thường cao hơn nhiều so với 375.000 USD mà cô từng nhận.

Ronaldo kiên quyết phủ nhận cáo buộc. Luật sư của anh khẳng định rằng việc quan hệ tình dục là tự nguyện.

Năm 2022, thẩm phán Mỹ bác bỏ vụ kiện chống lại Ronaldo vì luật sư của nguyên đơn dựa vào các tài liệu bị rò rỉ và đánh cắp.