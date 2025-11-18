Chiếc váy gây phẫn nộ

TPO - Người hâm mộ bóng bầu dục phẫn nộ trước màn trình diễn quốc ca Mỹ trong trận đấu quốc tế. Nguyên nhân đến từ trang phục của nữ ca sĩ Karina Pasian.

Ngày 16/11, hai đội Washington Commanders và Miami Dolphins giao tranh tại sân vận động Santiago Bernabeu ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Đây là trận đầu tiên của Giải Bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL) được tổ chức ở Tây Ban Nha.

Trước khi bắt đầu trận đấu, ca sĩ nhạc pop Karina Pasian biểu diễn quốc ca Mỹ. Sau đó là màn trình diễn quốc ca Tây Ban Nha của ban nhạc Thủy quân Lục chiến Madrid.

Trên sân bóng, Karina mặc váy đen ngắn với phần cổ khoét sâu, kết hợp cùng tất lưới cao đến đùi, đai giữ và găng tay dài qua khuỷu tay.

Karina Pasian hát quốc ca Mỹ. Nguồn: NFL.

Video về tiết mục của Karina được NFL chia sẻ trên tài khoản X chính thức, thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem.

Giọng hát của Karina nhận được nhiều lời khen từ khán giả: “Không nhiều người hát được bài đó hay đâu. Cô ấy làm quá tốt. Tôi thích lắm”, “Thật ngầu khi thấy cô ấy được tỏa sáng ở Madrid, trận NFL đầu tiên tại đây thật sự cần một khoảnh khắc như vậy. Quốc ca vang rất chuẩn và khán giả tập trung ngay lập tức”, “Giọng ca nội lực vượt Đại Tây Dương”, “Trận đấu lịch sử, giọng hát lịch sử. Cô ấy đã làm rất tròn vai!”…

Tuy nhiên, giọng hát đó không đủ để “cứu” Karina khỏi làn sóng chỉ trích nổ ra trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ trang phục của người đẹp 9X. Một bộ phận người hâm mộ NFL cho rằng chiếc váy không phù hợp để mặc khi hát ca khúc trang trọng như quốc ca.

Cư dân mạng bình luận: “Hát hay đấy, nhưng tại sao cô ấy lại phải ăn mặc khiêu khích như vậy?”, “Sao cô ấy lại ăn mặc như vũ công quán rượu thế? Làm mất hết vẻ trang trọng của quốc ca”, “Ai lại chọn trang phục như vậy để hát quốc ca chứ? Thật đáng xấu hổ”, “Tôi nhớ ngày xưa nghệ sĩ luôn chú trọng lựa chọn trang phục phù hợp cho từng dịp”, “Kiểu trang phục này thường thấy ở các nghệ sĩ biểu diễn dạo này. Nếu phê bình thì phải phê bình tất cả”, “Bộ trang phục đó thật ngớ ngẩn. Cô ta chỉ đơn thuần nghĩ đây là tiết mục của cô ta, chứ không ý thức được tính chất trang trọng”, “Bộ đồ cô ta mặc khiến tôi mường tượng ra hình ảnh lá cờ tả tơi”…

Karina Pasian không bình luận gì về tranh cãi. Trên trang cá nhân, cô gửi lời cảm ơn đến những bài báo và bình luận khen ngợi màn trình diễn của cô ở Tây Ban Nha.

Khán giả phẫn nộ vì trang phục thiếu trang trọng của Karina. Ảnh: Getty Images.

Karina Pasian sinh năm 1991, là ca/nhạc sĩ và nghệ sĩ piano người Mỹ. Cô sinh ra ở New York, Mỹ, nhưng đang sống ở Madrid.

Năm 13 tuổi, Pasian lọt vào mắt xanh của nhiều hãng đĩa lớn như Def Jam, Interscope và Bad Boy. Cuối cùng ký hợp đồng với Def Jam vào năm 2006.

Cô từng được đề cử giải Grammy cho ca khúc Can’t Find the Words ở hạng mục R&B đương đại xuất sắc nhất. Năm 2007, cô được mời biểu diễn cho cựu Tổng thống George W. Bush tại Nhà Trắng.