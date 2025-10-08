Váy xuyên thấu của Dior gây dậy sóng

TPO - Hai đại sứ thương hiệu của Dior - Greta Lee và Mia Goth - gây tranh cãi tại Hàn Quốc sau khi xuất hiện trong những thiết kế xuyên thấu. Mang đậm tinh thần sáng tạo của nhà mốt Pháp, các trang phục này lại bị đánh giá là quá mức táo bạo, một số cho rằng Dior đang cố tình gây chú ý bằng phong cách thiếu vải, thay vì thể hiện nét tinh tế của thời trang cao cấp.

Dior bị chê biến tướng

Dior, một trong những thương hiệu thời trang danh tiếng nhất thế giới, vướng làn sóng chỉ trích tại Hàn Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hai nữ đại sứ của hãng, Mia Goth và Greta Lee, diện váy xuyên thấu trong các sự kiện thảm đỏ tại Mỹ.

Tại buổi công chiếu Frankenstein, Mia Goth lựa chọn chiếc váy ren đen dáng chữ A, chất liệu trong suốt, kết hợp cùng áo choàng satin thêu pha lê và lông vũ. Trong khi đó, Greta Lee xuất hiện tại buổi ra mắt Tron: Ares với thiết kế váy ren bạc dài, điểm xuyết nơ lớn gợi hình đôi cánh bướm, một trong những mẫu nổi bật thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Dior.

Mia Goth (váy đen) và Greta Lee gây tranh cãi vì diện thiết kế mới, xuyên thấu của nhà mốt Pháp.

Cả hai đều được khen ngợi bởi thần thái và phong cách sang trọng, song phản ứng tại Hàn Quốc lại hoàn toàn trái ngược. Trên diễn đàn TheQoo, bài đăng hình ảnh hai nữ diễn viên nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận, phần lớn mang tính tiêu cực.

Nhiều ý kiến cho rằng Dior đang đánh mất bản sắc vốn có để chạy theo xu hướng càng hở càng tốt. Một số bình luận tiêu biểu: “Phụ nữ thật sự cần mặc hở đến thế sao?”, “Trông như đồ lót hơn là trang phục”, “Khi người ta chỉ nhìn thấy da thịt thay vì thiết kế, đó là thất bại của nhà mốt”.

Một bộ phận khán giả còn cho rằng Greta Lee và Mia Goth dường như cũng không cảm thấy thoải mái. Sự đối lập giữa hình ảnh hai nữ diễn viên trong trang phục xuyên thấu và các đồng nghiệp nam trong tuxedo chỉn chu càng khiến công chúng Hàn Quốc cho rằng Dior đã đi quá giới hạn.

Một số thiết kế xuyên thấu trong BST.

Tại Hàn Quốc, phong cách ăn mặc thường hướng đến sự thanh lịch và tiết chế, việc phô diễn cơ thể quá nhiều vẫn là chủ đề nhạy cảm. Vì thế, dù các thiết kế của Dior được đánh giá cao về kỹ thuật và chất liệu, chúng vẫn tạo nên những phản ứng trái chiều, phản ánh sự khác biệt về quan niệm thẩm mỹ, văn hóa giữa phương Tây và châu Á.

Có gì ở bộ sưu tập tạo tranh luận?

Thực tế, bộ sưu tập mới của Dior không quá tập trung vào sự hở hang mà chú trọng nhiều hơn vào ý tưởng và cách tạo phom dáng độc đáo.

Bộ sưu tập Dior Xuân - Hè 2026 đánh dấu cột mốc đầu tiên của Anderson - giám đốc sáng tạo mới, người từng thành công tại Loewe và JW Anderson. Dấu ấn của anh thể hiện rõ qua cách kết hợp giữa cổ điển và tương lai, giữa haute couture và thời trang thường nhật.

Những thiết kế như áo choàng len đi cùng quần jeans, váy mini có chi tiết đuôi vịt hay mũ ba góc lấy cảm hứng quân đội Pháp đã tạo nên bức tranh thời trang đa chiều. Nhà thiết kế cũng mang đến nhiều mẫu váy mang tính tri ân di sản Dior, như váy dạ hội xanh thêu hoa anh thảo, váy trắng phồng điểm hoa dạ lan, hay phiên bản hiện đại của chiếc Junon gown huyền thoại năm 1949.

Theo The New York Times, điểm thú vị là Anderson đã “giải phẫu” lại những biểu tượng kinh điển của Dior. Chiếc Bar Jacket được thu nhỏ đến kích cỡ búp bê, phối với váy xếp ly tí hon. Một phiên bản khác biến phần peplum (tà áo loe) thành hai dải nơ lớn ôm hông, kết hợp với váy denim ngắn, mang vẻ gợi cảm và hiện đại.

Trong buổi trò chuyện trước show, Anderson thừa nhận anh chủ ý tạo ra “sự lộn xộn có chủ đích” để Dior trở nên gần gũi hơn, ít nghiêm trang hơn. Tuy nhiên, chính sự “lộn xộn” ấy cũng khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó nắm bắt tinh thần chung của bộ sưu tập.