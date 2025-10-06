Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa Hằng Nga, múa thiên nữ rải hoa

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đêm hội Trung thu 2025 tối 5/10 của đài Hà Nam (Trung Quốc), Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với tạo hình tiên nữ. Nữ diễn viên có màn trình diễn "Thiên nữ tán hoa" đặc sắc.

Tiết mục Thiên nữ tán hoa được dàn dựng theo cấu trúc ba hồi, tái hiện hành trình từ tiên giới xuống nhân gian. Mở đầu, công nghệ AR dựng nên khung cảnh cung trăng huyền ảo, Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành Hằng Nga giáng thế.

Ở phần giữa, cô uyển chuyển xoay người trong dải lụa mỏng, mô phỏng những cánh hoa rơi và động tác phi thiên trong tranh bích họa Đôn Hoàng.

Tiết mục kết thúc bằng hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười và ngoái nhìn, thể hiện thông điệp hướng về đoàn viên và sự gắn kết trong dịp Trung Thu.

Tiết mục Thiên nữ tán hoa trên đài Hà Nam. Video: Weibo.

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong bộ trang phục Vân Kiên, kết hợp cùng phụ kiện khảm ngọc, hóa thân thành hình tượng Hằng Nga.

Trên tóc, cô cài bông hoa nhung màu vàng nhạt, được làm qua năm công đoạn cầu kỳ như tách sợi, uốn khung, tạo dáng, ép nhung và ghép hoa. Mẫu hoa này lấy cảm hứng từ thời Đường, tượng trưng cho vinh hoa phú quý.

Theo Chinanews, bộ Hán phục Vân Kiên mà Địch Lệ Nhiệt Ba mặc là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Hà Nam, được đặc biệt đặt làm bởi bậc thầy thủ công chuyên chế tác vân kiên. Họa tiết thêu trên áo tượng trưng cho phúc lành, niềm hân hoan và như ý.

560792885-1101780988821142-2282089501570792539-n.jpg
Địch Lệ Nhiệt Ba trong tạo hình tiên nữ cho màn múa đón Trung Thu. Ảnh: Weibo.

Vân Kiên là kiểu cổ áo tròn hoặc vuông, trang trí hoa văn mây biểu trưng cho may mắn, phú quý. Trang phục được thêu bằng chỉ vàng, bạc hoặc gấm lụa, mỗi đường kim thể hiện kỹ nghệ thủ công truyền thống. Trong lịch sử, Vân Kiên được dùng làm trang phục cung đình lẫn lễ phục dân gian, mang ý nghĩa về địa vị, bình an và tín ngưỡng tâm linh.

163 cho hay 47% khán giả trẻ từ 18-24 tuổi đến từ nhóm người hâm mộ của Nhiệt Ba, góp phần giúp truyền thống lan tỏa mạnh hơn. Từ khóa “tranh phi thiên Đôn Hoàng”, “hoa nhung thủ công” và “Vân Kiên Hà Nam” đồng loạt tăng vọt trên mạng xã hội. Từ khóa về màn biểu diễn hút 100 triệu lượt đọc trên Weibo.

Hà Trang
#Địch Lệ Nhiệt Ba #Trung thu 2025 #Thiên nữ tán hoa #Vân Kiên Hà Nam #tranh phi thiên Đôn Hoàng #hoa nhung thủ công #văn hóa truyền thống

