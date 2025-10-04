Soobin tham vọng

TPO - Sau thành công của hai đêm concert ở Hà Nội, Soobin tiếp tục đặt mục tiêu lớn với live concert cuối trong năm 2025 tại TPHCM.

Cháy vé ở Hà Nội, bước đà cho tham vọng mới

Vụt sáng sau Anh trai vượt ngàn chông gai, sự nghiệp của Soobin lên như diều gặp gió. Thời điểm tháng 5, nam ca sĩ tất bật chuẩn bị cho hai đêm concert ở Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), vừa hướng đến đêm concert của show Anh trai đêm 5, 6.

Chỉ trong vòng 12 phút mở bán, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên Soobin live concert: All-rounder đã “cháy sạch”, kéo theo việc bổ sung thêm đêm thứ hai và nhanh chóng bán hết toàn bộ. Hai đêm concert thu hút hàng chục ngàn khán giả, trở thành một trong những sự kiện âm nhạc solo có quy mô lớn nhất Vpop năm 2025.

Soobin tham vọng ở sân khấu lớn hơn tại TPHCM sau khi "cháy vé" 2 đêm concert cá nhân ở Hà Nội hồi tháng 5.

Thừa thắng xông lên, Soobin dành những tháng cuối năm để chuẩn bị cho đêm diễn tầm cỡ hơn, lần này ở TPHCM. Soobin live concert: All-rounder the final đêm 3 được tổ chức tại địa điểm ngoài trời The Global City với mức độ đầu tư hoành tráng, dự kiến diễn ra vào 29/11. Đây cũng là đêm diễn duy nhất ở TPHCM và khép lại chuỗi live concert của nam ca sĩ trong năm 2025.

Trên sân khấu, nam ca sĩ sinh năm 1992 gây ấn tượng với hình ảnh toàn năng. Anh hát live, nhảy, chơi nhạc cụ, biến hóa đa dạng thể loại âm nhạc, kết hợp hiện đại và truyền thống. Nhiều tiết mục đạt hàng trăm nghìn lượt thảo luận, hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.

Thách thức

Khác với không gian trong nhà trước đó, lần này sân khấu ngoài trời có sức chứa hàng vạn khán giả. Đây là thử thách lớn cho nam ca sĩ khi cuối năm cũng là thời điểm diễn ra liên tiếp các đại nhạc hội, concert của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Hai đêm diễn ở Hà Nội trước đó có sự góp mặt của NSND Huỳnh Tú - bố Soobin, cùng Binz, Rhymastic, tlinh và Justatee. Điều này đặt ra áp lực để Soobin và ê-kíp liên tục đổi mới chiến thuật trong dự án tiếp theo.

Đội ngũ sản xuất cho biết phần âm nhạc và dàn dựng sẽ có thay đổi để tạo bất ngờ. Một số khách mời đặc biệt cũng được giữ kín cho đến ngày diễn.

Đồng hành cùng anh tiếp tục là bộ đôi Đinh Hà Uyên Thư và SlimV, những gương mặt từng góp phần làm nên thành công của hai đêm nhạc ở Hà Nội. Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu, SlimV làm giám đốc âm nhạc. Ngoài ra còn có đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương và đạo diễn ánh sáng Long Kenji.

Bên cạnh việc chuẩn bị concert, đầu tháng 11 Soobin sẽ ra mắt MV mới và tổ chức họp báo, giao lưu cùng truyền thông. Đây là bước khởi động trước khi anh bước vào đêm diễn quan trọng nhất năm.

Sau thành công khi tham gia truyền hình thực tế, Soobin đang có thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp ca hát, khẳng định vị thế trên bản đồ Vpop. Cận kề cuối năm, nhiều khán giả lẫn giới chuyên môn gọi tên chuỗi concert của nam ca sĩ là nhân tố sáng giá cho hạng mục Live concert của năm ở các giải thưởng. Soobin đứng trước cơ hội lớn để chứng minh âm nhạc và công nghệ trình diễn, cạnh tranh với những concert "sừng sỏ" năm 2025 như Tổ quốc trong tim, concert Anh trai, Em xinh hay concert 40.000 khán giả của Mỹ Tâm vào tháng 12.

Soobin sinh năm 1992 trong gia đình có bố và bà theo nghệ thuật. Anh được quan tâm khi thi Ngôi sao Việt 2014 với danh hiệu Á quân, sau đó ghi dấu ấn tại The Remix 2016. Anh nổi bật với loạt hit ballad Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Anh đã quen với cô đơn và thành công với R&B qua The Playah, Giá như... Ngoài ca hát, Soobin sáng tác, từng làm HLV Giọng hát Việt nhí và giành nhiều giải thưởng lớn. Năm 2024, anh bứt phá tại Anh trai vượt ngàn chông gai, lập kỷ lục 20 giải thưởng âm nhạc, là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.