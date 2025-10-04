Song Hye Kyo gây sốt

TPO - Song Hye Kyo bất ngờ góp mặt trong 2 tập của bộ phim "Genie, Make a wish", do Suzy và Kim Woo Bin đóng chính khiến khán giả phấn khích. Đây là vai cameo đầu tiên của minh tinh trong 29 năm sự nghiệp.

Trong tập phim 8 và 10, Song Hye Kyo hóa thân thành “thần đèn” xuất hiện trước nhân vật Ka Young (Suzy). Cô diện váy xanh cùng khăn trùm đồng màu, gây chú ý với lớp trang điểm mắt khói.

Cô vào vai Jinniya, người yêu cũ của thần đèn Genie (Kim Woo Bin đóng). Đây cũng là lần cameo đầu tiên trong sự nghiệp 29 năm của nữ diễn viên. Theo Sports Chosun, cô nhận lời tham gia nhờ mối thân tình lâu năm với biên kịch Kim Eun Sook.

Tạo hình gây sốt của Song Hye Kyo trong Genie, Make a wish.

Ngay sau khi tập phim ra mắt, Song Hye Kyo đăng tải trên Instagram thông điệp ngắn gọn: “‘Genie, Make a wish - biên kịch Kim Eun Sook” kèm biểu tượng trái tim. Cô chia sẻ ảnh Suzy trong phim, đồng thời gắn thẻ tài khoản Instagram của đồng nghiệp để bày tỏ sự ủng hộ.

Song Hye Kyo từng nhiều lần hợp tác cùng biên kịch Kim Eun Sook qua các tác phẩm đình đám như Hậu duệ mặt trời và The glory, tạo nên loạt cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Trên các diễn đàn trực tuyến, khán giả để lại nhiều bình luận: “Song Hye Kyo thật sự tỏa sáng khi xuất hiện lộng lẫy như vậy", “Trang điểm mắt khói hợp với cô ấy một cách hoàn hảo", “Không ngờ được thấy Suzy và Song Hye Kyo cùng chung một phim. Cả hai đều quá xinh đẹp", “Màn cameo của Song Hye Kyo rất thú vị, nhưng hiểu vì sao phim nhận nhiều ý kiến trái chiều"...

Vai cameo đầu tiên của Song Hye Kyo trong 29 năm sự nghiệp.

Hiện tại, Song Hye Kyo chuẩn bị cho dự án mới, bộ phim Slow but Intense đóng cùng tài tử Gong Yoo, do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút, sẽ ra mắt trên Netflix.

Genie, Make a wish thuộc thể loại hài lãng mạn - giả tưởng, xoay quanh Genie (Kim Woo Bin), một thần đèn tỉnh giấc sau ngàn năm, gặp gỡ cô gái Gayoung (Suzy), người vốn sống khép kín, từ đó kéo theo những câu chuyện xoay quanh ba điều ước. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp của Kim Woo Bin và Suzy sau 9 năm, tạo nên sức hút lớn ngay từ khi công bố.