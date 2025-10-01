'Cô dâu Hà Nội' kết hôn

TPO - Diễn viên Kim Ok Bin chuẩn bị kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí vào tháng 11. Cô đăng ảnh cưới nhưng giấu mặt chú rể.

Ngày 1/10, công ty quản lý Ghost Studio thông báo Kim Ok Bin tổ chức hôn lễ riêng tư cùng hôn phu không hoạt động trong giới giải trí.

Ảnh cưới của Kim Ok Bin.

Ghost Studio cho biết: “Kim Ok Bin kết hôn cùng người bạn đời vào ngày 16/11. Chú rể là người ngoài ngành giải trí, đám cưới được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và những người thân thiết. Trên hành trình mới của cuộc đời, chúng tôi mong công chúng gửi đến Kim Ok Bin những lời chúc phúc ấm áp. Cô ấy vẫn tiếp tục cống hiến hết mình trong vai trò diễn viên".

Cùng với thông báo, công ty cũng công bố loạt ảnh cưới của Kim Ok Bin nhưng giấu mặt chú rể.

Kim Ok Bin (38 tuổi), bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2005 với bộ phim Voice (Whispering Corridors 4), vai diễn giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải Rồng Xanh. Chỉ một năm sau, cô khẳng định tên tuổi qua hai bộ phim truyền hình Hello, God! và Over the Rainbow.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Ok Bin đến vào năm 2009 với tác phẩm Thirst của đạo diễn Park Chan Wook. Vai diễn giúp cô giành giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Sitges (Tây Ban Nha) và có mặt trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Người đẹp đam mê võ thuật, có đai đen Hapkido và Taekwondo.

Từ đó đến nay, Kim Ok Bin để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình như Sword and Flower, Yeon Woo’s Street, Arthdal Chronicles, Love to Hate You và loạt phim điện ảnh The Front Line, Minority Opinion, The Villainess, A Confession.

Kim Ok Bin trong Cô dâu Hà Nội.

Năm 19 tuổi, cô góp mặt trong bộ phim Cô dâu Hà Nội - dự án hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình SBS (Hàn Quốc). Ok Bin đóng vai Lý Thị Vũ - sinh viên khoa tiếng Hàn tại đại học ở Việt Nam, vướng vào mối tình tay ba với hai em em người Hàn Quốc.