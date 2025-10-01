Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Cô dâu Hà Nội' kết hôn

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Diễn viên Kim Ok Bin chuẩn bị kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí vào tháng 11. Cô đăng ảnh cưới nhưng giấu mặt chú rể.

Ngày 1/10, công ty quản lý Ghost Studio thông báo Kim Ok Bin tổ chức hôn lễ riêng tư cùng hôn phu không hoạt động trong giới giải trí.

a2-1759309369-6234-1759309993.jpg
a1-1759309643-4753-1759309992.jpg
Ảnh cưới của Kim Ok Bin.

Ghost Studio cho biết: “Kim Ok Bin kết hôn cùng người bạn đời vào ngày 16/11. Chú rể là người ngoài ngành giải trí, đám cưới được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và những người thân thiết. Trên hành trình mới của cuộc đời, chúng tôi mong công chúng gửi đến Kim Ok Bin những lời chúc phúc ấm áp. Cô ấy vẫn tiếp tục cống hiến hết mình trong vai trò diễn viên".

Cùng với thông báo, công ty cũng công bố loạt ảnh cưới của Kim Ok Bin nhưng giấu mặt chú rể.

vne-kim-ok-bin-11-1501397183.jpg
vne-kim-ok-bin-7-1501396286.jpg
nuhoangcanhnongkimokbinphimghetm-1.jpg
nuhoangcanhnongkimokbinphimghetm.jpg

Kim Ok Bin (38 tuổi), bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2005 với bộ phim Voice (Whispering Corridors 4), vai diễn giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Giải Rồng Xanh. Chỉ một năm sau, cô khẳng định tên tuổi qua hai bộ phim truyền hình Hello, God!Over the Rainbow.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Ok Bin đến vào năm 2009 với tác phẩm Thirst của đạo diễn Park Chan Wook. Vai diễn giúp cô giành giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Sitges (Tây Ban Nha) và có mặt trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Người đẹp đam mê võ thuật, có đai đen Hapkido và Taekwondo.

Từ đó đến nay, Kim Ok Bin để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình như Sword and Flower, Yeon Woo’s Street, Arthdal Chronicles, Love to Hate You và loạt phim điện ảnh The Front Line, Minority Opinion, The Villainess, A Confession.

snapedit-1759315140195-8993.jpg
vne-kim-ok-bin-2-1501319391.jpg
Kim Ok Bin trong Cô dâu Hà Nội.

Năm 19 tuổi, cô góp mặt trong bộ phim Cô dâu Hà Nội - dự án hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình SBS (Hàn Quốc). Ok Bin đóng vai Lý Thị Vũ - sinh viên khoa tiếng Hàn tại đại học ở Việt Nam, vướng vào mối tình tay ba với hai em em người Hàn Quốc.

Hà Trang
#Kim Ok Bin #hôn lễ #diễn viên Hàn Quốc #Cô dâu Hà Nội #đám cưới riêng tư #sự nghiệp diễn xuất #đề cử giải thưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục