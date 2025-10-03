Thành Long có nụ hôn gây sốc với Vương Lực Hoành

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Hà Trang
TPO - Thành Long và Vương Lực Hoành "khóa môi" trên sân khấu concert gây bùng nổ mạng xã hội. Đây là lần thứ tư hai người có hành động tương tự.

Ngôi sao võ thuật 71 tuổi Thành Long tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán. Sau khi vướng tranh cãi vì bị bắt gặp đặt tay lên lưng trần ca sĩ Dung Tổ Nhi tại sự kiện ở Ma Cao, ông lại gây chú ý khi công khai hôn ca sĩ Vương Lực Hoành trong concert.

Tại sự kiện ở Ma Cao, đoạn video ghi lại cảnh Thành Long ngồi cạnh Dung Tổ Nhi và vô tình để tay chạm vào lưng rồi trượt lên vai cô đã lan truyền chóng mặt trên mạng, khiến nhiều người cho rằng hành động có phần khiếm nhã.

Khi dư luận còn chưa lắng xuống, ông lại xuất hiện trong đêm nhạc của Vương Lực Hoành tại Thâm Quyến tối 2/10.

75b0b312gy1i5ygo7unewj23yv3d0e82.jpg﻿
005whsspgy1i5ycrt2qicj30k00zk0wu.jpg﻿
75b0b312gy1i5ygo6mwu9j20pw15lacx.jpg
Nụ hôn của Thành Long và Vương Lực Hoành. Ảnh: Weibo.

Vương Lực Hoành cho biết rất vinh dự khi có Thành Long làm khách mời đặc biệt, cùng song ca các bản hit như Cần người bên cạnh Bạn bè. “Cảm ơn đại ca, ân sư cả đời của tôi. Được đứng trên sân khấu cùng người bạn thân thiết ở nơi tuyệt vời nhất, đó là kỷ niệm khó quên”, nam ca sĩ xúc động.

Về phía mình, Thành Long cũng bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến Vương Lực Hoành tỏa sáng sau nhiều năm gắn bó: “Chúng tôi đã quen biết hàng chục năm. Nhìn thấy cậu ấy tự tin và rực rỡ trên sân khấu, tôi thật sự vui mừng”.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán rầm rộ chính là khoảnh khắc hai người ôm chặt và hôn nhau ngay trên sân khấu.

Đây không phải lần đầu cả hai công khai hành động này. Từ năm 2009 đến nay, tính cả lần này thì đã là lần thứ tư. Năm 2018, trong một buổi diễn khác, ông cũng từng có màn “khóa môi” nam ca sĩ, vì vậy cả hai dường như không quá bất ngờ trước phản ứng ồn ào từ dư luận.

Thành Long nhiều lần công khai thừa nhận Vương Lực Hoành là “người con trai trong mơ”, thậm chí từng nói “Lực Hoành còn hiểu tôi hơn cả con ruột”. Tình cảm đặc biệt này bắt đầu từ năm 2010 khi họ hợp tác trong bộ phim Đại binh tiểu tướng, vào vai cha con. Ngoài đời, họ duy trì mối quan hệ thân thiết suốt 15 năm.

Video ghi lại nụ hôn của Thành Long và đồng nghiệp. Video: Weibo.

Trong ba tháng cùng sống chung khi quay phim, Thành Long đặc biệt ấn tượng với tinh thần chuyên nghiệp của Vương Lực Hoành. Thậm chí, Thành Long từng bỏ tiền túi để bù cát-xê cho đàn em, còn Vương Lực Hoành trong giai đoạn hoạt động trầm lắng cũng nhận được sự hậu thuẫn từ mạng lưới quan hệ của Thành Long.

Màn “khóa môi” khiến dư luận chia thành hai luồng trái chiều. Người ủng hộ cho rằng đó chỉ là sự bộc lộ tự nhiên của tình bạn bền chặt 15 năm, còn phe phản đối lại gọi đây là hành vi “không phù hợp”, “kỳ quặc”. Thông tin về màn "khóa môi" của cả hai đứng hạng nhất hot search Weibo tối 2/10.

Hà Trang
