Cuộc chiến khung giờ vàng

TPO - Tối 4/10, khán giả truyền hình Việt chứng kiến màn đối đầu hấp dẫn khi cùng lúc có tới ba game show giải trí phát sóng. Bên cạnh hai “tân binh” được kỳ vọng là Tân binh toàn năng (Yeah1) và Running Man Vietnam mùa 3 (Forest Studio), còn có Anh trai say hi mùa 2 (DatVietVAC) đang giữ vị trí dẫn đầu về sức hút.

Cuộc cạnh tranh khung giờ cuối tuần

Sau nhiều tuần chờ đợi, chương trình tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng Việt - Tân binh toàn năng - khởi động giai đoạn quyết định vào ngày 4/10, đúng thời điểm phát sóng của Running Man Vietnam mùa 3. Sự trùng hợp này khiến màn cạnh tranh khung giờ cuối tuần trở nên gay gắt hơn khi phía trước còn là đối thủ Anh trai say hi mùa 2 đang thống trị mạng xã hội với lượt tương tác khủng.

Tân binh toàn năng quy tụ 11 gương mặt trẻ được tuyển chọn từ hàng nghìn hồ sơ tại Hà Nội và TPHCM, trải qua hơn 100 ngày huấn luyện gắt gao theo mô hình Kpop quốc tế.

11 thí sinh Tân binh toàn năng dưới sự dẫn dắt của Soobin.

Được SlimV đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cầm trịch, chương trình hứa hẹn mang đến hành trình trưởng thành đầy thử thách cho các thí sinh. Mỗi buổi công diễn, họ phải vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt, đứng trước nguy cơ "đóng băng” hoạt động hoặc bị loại.

Ca sĩ Soobin nhận nhiệm vụ dẫn dắt 11 thí sinh. Anh áp lực với cương vị mới nhưng tâm huyết với mục tiêu tạo nên thế hệ nghệ sĩ kế cận tài năng, nhóm nhạc đồng đều, khơi lại niềm yêu thích boy band Việt Nam.

Trước đó, show từng được dự kiến lên sóng cuối tháng 9 nhưng phải dời lịch sang 4/10 do Đài Truyền hình Việt Nam ưu tiên nhiệm vụ chính trị - tuyên truyền đặc biệt. Việc đụng độ trực diện với Running Man Vietnam và là Anh trai say hi khiến sức nóng của Tân binh toàn năng càng được đẩy lên.

Running Man Vietnam mùa 3 trở lại với sự góp mặt của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc...

Không chỉ là cuộc chơi của DatVietVAC hay Yeah1, Forest Studio đưa Running Man Vietnam mùa 3 trở lại với diện mạo mới. Lần đầu, chương trình được sản xuất phối hợp trực tiếp giữa Forest Studio Việt Nam và SBS Hàn Quốc - đơn vị nắm bản quyền gốc.

Dàn cast chính thức gồm 7 thành viên là Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc. Sự trở lại của Trấn Thành sau một mùa vắng bóng được xem là “vũ khí” để thu hút khán giả.

Nam MC cho biết: “Tôi không dám nhận biệt danh khủng long nữa, giờ tôi chọn mình làm con bò biển. Tôi sợ game vận động mạnh, nhưng vẫn sẽ cố chơi hết mình dù đang bị thoát vị đĩa đệm”.

Đối thủ nặng ký

Trong khi hai đối thủ mới chuẩn bị ra trận, Anh trai say hi mùa 2 đã kịp tạo "cú nổ" từ những tập đầu. Theo số liệu từ YouNet Media, tập 2 nhanh chóng chiếm vị trí số 1 về lượng thảo luận mạng xã hội trong nhóm chương trình giải trí, đạt hơn 31 triệu lượt tương tác. Trên các nền tảng số như YouTube, Facebook, VieON và TikTok, chương trình cũng cán mốc 560 triệu lượt xem, minh chứng cho sức lan tỏa lớn.

Thống kê số liệu từ Socialite, Anh trai say hi cũng dẫn đầu với 867.283 lượt đề cập, bỏ xa các đối thủ còn lại gần 730.000 lượt.

Anh trai say hi đang bỏ xa các đối thủ trong khung giờ cuối tuần về chỉ số truyền thông.

Điểm hấp dẫn của Anh trai say hi nằm ở sự kết hợp giữa âm nhạc và yếu tố giải trí. Chỉ trong tập 2, cả 6 ca khúc ra mắt đều lọt vào bảng xếp hạng YouTube Charts Việt Nam. Những màn trình diễn công phu, phần đối đáp hài hước và khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu liên tục tạo trend trên mạng xã hội.

Trong đó, sân khấu Người như anh xứng đáng cô đơn thống trị trong nước với đứng hạng nhất YouTube Charts Vietnam, top 1 iTunes Chart sau một ngày phát hành. Màn trình diễn vươn xa khi đạt top đầu trending tại Canada, Australia, Việt Nam, lọt top 20 Đức, top 40 Nhật Bản, top 50 Mỹ và vươn lên hạng 4 video ca nhạc xu hướng toàn cầu, theo Kworb.

Song song, loạt ca khúc khác như Hermosa, Người yêu anh chưa sinh ra, Thiêu thân, So good và Chạm đều đạt thứ hạng ấn tượng, trong đó 3/6 bài lọt top thảo luận nhiều nhất về âm nhạc sau 72 giờ, theo số liệu của YouNet Media.

Anh trai say hi đang có chỉ số vượt trội trên mạng xã hội nhưng cần dè chừng hai show "đổ bộ" là Running Man Vietnam mùa 3 và Tân binh toàn năng.

Thành công của mùa 2 nối tiếp dấu ấn từ mùa đầu, công thức kết hợp giữa âm nhạc chất lượng và sự giải trí cao vẫn là vũ khí then chốt trong cuộc chiến khung giờ vàng. Việc liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng, chiếm lĩnh top thảo luận mạng xã hội cho thấy sức hút của chương trình đã vượt khỏi phạm vi nội địa, góp phần đưa nhạc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Chỉ mới phát sóng hai tập nhưng Anh trai say hi cho thấy mình là đối thủ “nặng ký” khiến cả Tân binh toàn năng lẫn Running Man Vietnam phải dè chừng trong cuộc chiến thu hút khán giả.

Tuy vậy nhìn lại hai mùa trước, Running Man Vietnam vẫn được đánh giá là kẻ mạnh khi có lượng view vượt trội, đồng đều, nhiều khoảnh khắc viral. Trong ba cái tên lên sóng tối thứ 7, Tân binh toàn năng đang yếu thế hơn do hầu hết là gương mặt mới, non trẻ.

Ba game show mang đến lựa chọn đa dạng cho khán giả cuối tuần. Với nội dung chất lượng và quy tụ những ngôi sao hàng đầu, các chương trình hứa hẹn tạo sức nóng trên sóng truyền hình và mạng xã hội.