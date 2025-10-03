MV lồng ghép cảnh phim 18+ bị chỉ trích dữ dội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Khán giả cho rằng MV "Club sex cigarettes" của ca sĩ Kino đã đi quá giới hạn với những phân cảnh nhạy cảm, không phù hợp, đặc biệt khi phần lớn fan anh là nữ giới. Nhiều bình luận tố cáo nam idol đã mỹ hóa sự bóc lột tình dục, thiếu trách nhiệm với khán giả.

Kino, thành viên Pentagon, đang hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi ra mắt ca khúc solo Club sex cigarettes. MV nhanh chóng gây tranh cãi bởi hình ảnh táo bạo, đặc biệt là phân cảnh Kino ngồi xem phim khiêu dâm.

Trong MV, Kino thể hiện tinh thần nổi loạn và từng chia sẻ trong phỏng vấn: “Có một cảnh tôi chĩa súng vào đầu ông chủ. Dù chỉ là diễn xuất, nhưng nó mang lại cảm giác kỳ lạ, giống như mình đang phản kháng lại mọi áp bức của thế giới".

Anh tiếp tục giải thích: Tôi đã cố gắng không xuất hiện với hình ảnh đẹp đẽ. Trước đây tôi luôn lo nghĩ người khác nhìn mình thế nào, nhưng lần này tôi tập trung vào thông điệp. Tôi cố tình thể hiện sự tham lam, thậm chí đưa cả cảnh xem video nhạy cảm vào. Nếu khiến khán giả thấy khó chịu, thì tức là tôi đã thành công".

“Thông điệp là bạn không cần được tất cả mọi người yêu thích. Tôi nhận ra xung quanh mình vẫn có những người yêu thương tôi dù tôi không đi theo chuẩn mực. Với tôi, như vậy là đủ", Kino nhấn mạnh thêm.

anh-chup-man-hinh-2025-10-03-luc-075314.png
anh-chup-man-hinh-2025-10-03-luc-075332.png
anh-chup-man-hinh-2025-10-03-luc-075427.png
anh-chup-man-hinh-2025-10-03-luc-075506.png
Những hình ảnh gây khó chịu trong MV của nam idol.

Nhiều khán giả Hàn Quốc bày tỏ sự khó chịu và thất vọng với Kino. Họ cho rằng việc lồng ghép cảnh xem phim khiêu dâm đồng nghĩa với việc coi thường fan, vốn phần lớn là nữ giới và còn mỹ hóa sự bóc lột tình dục.

Không ít ý kiến chỉ trích nam thần tượng đã ngộ nhận rằng gây sốc đồng nghĩa với nghệ thuật, trong khi nhiệm vụ của một ca sĩ là tạo ra sản phẩm âm nhạc khiến khán giả muốn nghe lại.

Một số người còn cho rằng phát ngôn của Kino về cảnh chĩa súng vào đầu ông chủ là đáng sợ và thiếu suy nghĩ, đồng thời cảnh báo rằng với cách tiếp cận này, nam idol có thể đánh mất dần sự ủng hộ của công chúng và khó duy trì sự nghiệp lâu dài.

"Tại sao còn khoe khoang việc tiêu thụ sản phẩm bóc lột tình dục", “Nếu nghĩ làm người khác khó chịu là thành công, thì đừng mong nhận được sự ủng hộ nữa", "Anh ta sống nhờ tiền túi fan girl, và giờ đây đây là kết quả?", "Fan nam idol đa phần là nữ, thế mà anh ta lại đưa cảnh bóc lột phụ nữ vào MV. Anh ta coi thường fan đến mức nào vậy?”... các ý kiến để lại.

Hà Trang
