Cô gái khiến loạt sao nam phải đính chính

Hà Trang
TPO - Cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao trước loạt thông tin do tài khoản @iamrooise đăng tải, nói có quan hệ tình cảm với nhiều nam nghệ sĩ. Vụ việc đang khiến showbiz xứ Trung náo loạn, các nghệ sĩ bị nhắc tên phải lên tiếng thanh minh.

Rạng sáng 3/1, một nữ blogger bất ngờ đăng tải ảnh nằm cạnh người được cho là nam ca sĩ Lộc Hàm, kèm phát ngôn gây sốc rằng cô đã quan hệ với tất cả sao nam hạng A. Thông tin nhanh chóng gây bão dư luận, buộc studio của Lộc Hàm phải lên tiếng bác bỏ và tuyên bố tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ danh dự nghệ sĩ.

Lộc Hàm (35 tuổi), cựu thành viên nhóm EXO, công khai hẹn hò với nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng vào năm 2017. Từ năm 2025, hai người ít tương tác công khai, làm dấy lên tin đồn rạn nứt tình cảm, song cả hai chưa từng lên tiếng.

610907568-1338567304950457-4683284785052833031-n.jpg
610666142-1338567464950441-7326989449094123732-n.jpg
607668247-1338567551617099-7390922303761533220-n.jpg
607607530-1338567354950452-5735383917866994957-n.jpg
“@iamroosie” đăng đàn "bóc phốt" đã quan hệ với nhiều sao nam gây chấn động showbiz Hoa ngữ.

Theo truyền thông Trung Quốc, tài khoản Weibo mang tên “@iamroosie” là của nữ blogger Tư Hiểu Địch. Người này tự nhận 30 tuổi và tuyên bố “không còn tiếc nuối gì trong đời”. Tài khoản nhắc tên Lộc Hàm, kèm theo loạt hình ảnh bị cư dân mạng suy đoán là chụp trong nhà nam ca sĩ, dựa trên các chi tiết như hình xăm và bối cảnh xung quanh.

Không dừng lại ở đó, Tư Hiểu Địch còn tuyên bố quen biết nhiều nghệ sĩ khác như Ngô Diệc Phàm, Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Trương Nhất Sơn, Chu Kỳ... đồng thời lan truyền thông tin cho rằng Quan Hiểu Đồng đang hẹn hò với Vương An Vũ. Thông tin này khiến hàng loạt từ khóa liên quan leo thẳng lên top tìm kiếm nóng trên Weibo.

Trước ồn ào, studio Phạm Thừa Thừa là đơn vị đầu tiên phát thông cáo, khẳng định nam ca sĩ chưa từng gặp riêng người đăng bài, hai bên chỉ quen biết xã giao. Phía này cáo buộc blogger đã chụp lén, xâm phạm quyền riêng tư, kèm theo những suy diễn mang tính định hướng dư luận. Hồ sơ pháp lý liên quan hiện đã được hoàn tất.

610794023-1338567414950446-6589428876330403151-n.jpg
Quan Hiểu Đồng và Vương An Vũ (trái) phủ nhận tin hẹn hò.

Đến sáng 3/1, studio Lộc Hàm tiếp tục nhấn mạnh toàn bộ nội dung lan truyền là thông tin bịa đặt và cho biết đã hoàn tất việc lấy chứng cứ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khởi kiện các hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự.

Cùng thời điểm, các studio của Đàn Kiện Thứ, Lâm Canh Tân, Hoàng Minh Hạo, Vương An Vũ và Quan Hiểu Đồng cũng đồng loạt đăng tuyên bố phủ nhận tin đồn. Đến sáng cùng ngày, các bài đăng và tài khoản liên quan đến Tư Hiểu Địch đã bị xóa hoặc không còn hiển thị, khiến vụ việc càng thêm khó kiểm chứng.

iamroosie-2.jpg
Chân dung cô gái "bóc phốt" hàng loạt sao nam.

Thực tế, đây không phải lần đầu Tư Hiểu Địch vướng vào các lùm xùm đời tư. Tháng 9/2024, nữ diễn viên Tân Vũ Tịch từng công khai cáo buộc bạn trai là diễn viên hài Tần Tiêu Hiền ngoại tình với Tư Hiểu Địch.

Đến tháng 2/2025, cô tiếp tục tung ra các đoạn trò chuyện tố cáo Lý Vấn Hàn lừa dối tình cảm. Tháng 10/2025, Tư Hiểu Địch lại gây tranh cãi khi cho rằng Lý Vân Địch đưa cô đến khách sạn và có hành vi không đứng đắn, song không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Hà Trang
#cbiz #scandal #Ngô Diệc Phàm #Đàn Kiện Thứ #Thái Từ Khôn #Phạm Thừa Thừa #Trương Nhất Sơn #Chu Kỳ #Lộc Hàm Quan Hiểu Đồng

