Chân dung nữ ca sĩ chi 760 tỷ đồng mang bò tót, mãng xà lên sân khấu

TPO - Ở tuổi 45, Thái Y Lâm bước qua hơn hai thập kỷ rưỡi hoạt động với sự nghiệp rực rỡ nhưng đời tư nhiều thăng trầm. Trải qua những mối tình được công chúng dõi theo, áp lực tâm lý và giai đoạn kiệt sức, nữ ca sĩ dần chọn lối sống kín tiếng, kỷ luật.

"Thiên hậu Đài Loan" Thái Y Lâm đang chiếm sự quan tâm từ truyền thông châu Á sau ba đêm concert Pleasure tại Taipei Dome cuối tháng 12/2025. Với tổng mức đầu tư lên tới 28,6 triệu USD (khoảng 760 tỷ đồng), concert được nhiều khán giả so sánh mức độ hoành tráng với lễ khai mạc Olympic.

Trong gần ba tiếng, nữ ca sĩ trình diễn khoảng 40 ca khúc, ưu tiên album mới, chấp nhận lược bỏ nhiều hit quen thuộc để xây dựng trọn vẹn “Vũ trụ Khoái Lạc”. Chính Thái Y Lâm là giám đốc sáng tạo cho những sân khấu này.

Chuỗi 3 concert đón 120.000 khán giả gây choáng ngợp của Thái Y Lâm.

Show quy tụ 36 nghệ sĩ biểu diễn, gồm 24 vũ công quốc tế, 12 nghệ sĩ nhào lộn và ban nhạc live 12 người. Kịch bản dài khoảng 300 trang, chia thành 5 chương, kết hợp sân khấu khổng lồ, hiệu ứng hình ảnh, đạo cụ cỡ lớn và các VCR quay tại Los Angeles. Thành công của Pleasure khẳng định đẳng cấp biểu diễn hàng đầu của Thái Y Lâm, cho thấy sức bền hiếm có của ngôi sao khi bước sang năm thứ 27 hoạt động.

Từ “sát thủ của những anh chàng tuổi teen” đến "nữ hoàng Mandopop"

Sinh năm 1980, Thái Y Lâm bước vào giới giải trí sau khi giành giải cao nhất tại cuộc thi ca hát do MTV tổ chức năm 1998, vượt qua hơn 3.000 thí sinh. Khi đó cô vẫn là học sinh trung học. Một năm sau, album đầu tay Jolin 1019 ra mắt, mở đầu cho chuỗi năm hoạt động liên tục trong thời kỳ thị trường băng đĩa phát triển mạnh.

Với ngoại hình trẻ trung và các ca khúc pop ngọt ngào, Thái Y Lâm được mệnh danh là “Sát thủ của những anh chàng tuổi teen”. Chỉ trong ba năm, cô phát hành bốn album, ghi dấu bằng những bản hit như I know you are sad, Do you still love me?. Nhưng đến album Magic (2003) hợp tác cùng Châu Kiệt Luân, vị thế ngôi sao lớn của Thái Y Lâm mới thực sự được xác lập.

Giai đoạn đầu sự nghiệp, Thái Y Lâm thường bị đánh giá là ca sĩ thị trường, thiếu đột phá nghệ thuật. Chính cô thừa nhận từng xem mỗi lần biểu diễn như bài kiểm tra, luôn sợ sai và dễ sụp đổ nếu có sự cố. Áp lực ngoại hình, cân nặng, vũ đạo và giọng hát khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Những người từng làm việc cùng mô tả cô cố gắng quá mức, luôn tự ép mình đến giới hạn.

Bước ngoặt đến khi Thái Y Lâm quyết định thay đổi hình ảnh và tư duy sáng tạo. Từ giữa những năm 2000, cô đầu tư mạnh vào vũ đạo, chấp nhận thử thách các kỹ thuật khó như múa cột, nhào lộn, ribbon dance. Album Dancing Diva giúp cô giành giải “Nữ ca sĩ tiếng Quan thoại xuất sắc” tại Kim Khúc 2007.

Những năm sau đó, Thái Y Lâm liên tục thử nghiệm. Cô không ngại phá bỏ khuôn mẫu, từ hình ảnh gợi cảm đến chủ đề nữ quyền, tính dục và bản dạng cá nhân. Năm 2009, sau giai đoạn kiệt sức và trầm cảm, nữ ca sĩ từng nghĩ đến việc rời bỏ sự nghiệp. Chuyến nghỉ ba tháng tại Canada đã giúp cô lấy lại cân bằng. Cùng năm, Thái Y Lâm đồng sáng lập công ty Eternal, từng bước làm chủ con đường âm nhạc.

Hơn 27 năm hoạt động, Thái Y Lâm được xếp vào nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất nhạc pop Hoa ngữ. Tính đến năm 2022, cô nhiều lần đứng đầu danh sách nữ ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) có thu nhập cao.

Đỉnh cao sự nghiệp, trắc trở tình duyên

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm của Thái Y Lâm lại nhiều thăng trầm. Mối quan hệ được nhắc đến nhiều nhất là với Châu Kiệt Luân. Cả hai bén duyên đầu những năm 2000. Cuộc chia tay trong ồn ào, khi nam ca sĩ vướng tin hẹn hò với MC Hầu Bội Sâm, để lại cú sốc lớn cho Thái Y Lâm.

Nữ ca sĩ từng thừa nhận đó là quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời. Cô yêu sâu đậm, từng nghĩ cách níu kéo, rồi chuyển sang oán giận. Phải nhiều năm sau, cả hai mới dần làm hòa, nhưng luôn tránh chạm mặt tại các sự kiện công khai. Mối tình này được xem là dấu mốc khiến Thái Y Lâm trở nên dè dặt hơn trong các mối quan hệ sau này.

Năm 2012, cô công khai hẹn hò người mẫu Cẩm Vinh sau khi hợp tác trong một MV. Tình yêu kéo dài sáu năm trước khi cả hai chia tay trong im lặng.

Những năm gần đây, truyền thông Hoa ngữ nhiều lần đưa tin cô tái hợp với diễn viên Bành Vu Yến. Hai nghệ sĩ từng vướng nghi vấn hẹn hò giai đoạn 2006-2009 nhưng luôn giữ thái độ kín tiếng.

Ở tuổi 45, Thái Y Lâm lẻ bóng. Cô hiếm khi chia sẻ về chuyện riêng, tập trung vào âm nhạc, gia đình và việc chăm sóc bản thân. Trong các cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ cho biết không đặt nặng hôn nhân, ưu tiên sự cân bằng tinh thần và cảm giác tự do.

Ca sĩ chọn lối sống kỷ luật, ngủ sớm, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể. Với cô, trẻ trung không đến từ bí quyết tức thời mà từ việc chủ động chăm sóc bản thân mỗi ngày.