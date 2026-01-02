Lão ăn mày quyền lực qua đời

TPO - Viên Tường Nhân không chỉ là diễn viên phụ quen mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Ông còn xuất thân trong gia tộc hiển hách có quyền lực trong giới giải trí.

Trang HK01 đưa tin vợ nam diễn viên Viên Tường Nhân cho biết ông qua đời vào ngày 1/1 tại bệnh viện Queen Elizabeth, Hong Kong, Trung Quốc, hưởng thọ 69 tuổi. Tang lễ của nam diễn viên nổi tiếng phim Tuyệt đỉnh Kung fu được tổ chức vào ngày 2/1.

Thông tin Viên Tường Nhân qua đời khiến nhiều người tiếc thương. Dù không phải ngôi sao hạng A nhưng Viên Tường Nhân vẫn là gương mặt được khán giả yêu thích ở phim điện ảnh Hong Kong. Trong đó, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Tuyệt đỉnh Kung fu hợp tác với Châu Tinh Trì. Viên Tường Nhân là người yêu nghề, sẵn sàng nhận lời đóng những vai phụ, chỉ lướt qua màn ảnh chỉ để thỏa mãn đam mê.

Nam diễn viên gạo cội Viên Tường Nhân qua đời ở tuổi 69.

Nổi danh với nhân vật gã ăn mày

Trong phim của Châu Tinh Trì, các nhân vật dù phụ cũng được xây dựng chỉn chu, có cá tính và số phận riêng, sau khi phim thành công, họ đều trở thành vai diễn mang tính biểu tượng. Viên Tường Nhân là diễn viên võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Hong Kong, nhưng có thể nói nhân vật được nhớ tới nhiều nhất của ông lại là hai vai diễn ăn mày trong phim của Châu Tinh Trì là Trạng nguyên Tô Khất Nhi và Tuyệt đỉnh Kung Fu.

Trong Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Viên Tường Nhân đóng gã ăn mày đã truyền võ công cho Châu Tinh Trì. Còn với phim Tuyệt đỉnh Kung Fu, nam diễn viên đóng vai gã ăn mày đã lừa nam chính mua cuốn bí kíp võ công với giá 10 đồng, nhưng các vai diễn này đều là người tạo bước ngoặt cuộc đời cho nhân vật chính. Dù trong bộ dạng bẩn thỉu rách rưới, thậm chí có chút điên dại, Viên Tường Nhân vẫn luôn toát lên vẻ cao thâm bí ẩn, cho thấy nhân vật không hề đơn giản như bề ngoài.

Hình ảnh lão ăn mày rách rưới trên tay cầm cuốn bí kíp võ công Như lai thần chưởng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Bức hình còn được nhiều trang mạng chế ảnh hài hước và khiến khán giả nhớ tới nhân vật dù đã trải qua hơn 20 năm.

Viên Tường Nhân được khán giả nhớ tới với vai diễn kẻ ăn mày giúp nam chính đổi đời trong các phim của Châu Tinh Trì.

Gia thế quyền lực

Theo QQ, thực tế Viên Tường Nhân chính là người chỉ đạo võ thuật trong bộ phim Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, với Tuyệt đỉnh Kung Fu, ông nhận lời tham gia chỉ vì nể anh trai Viên Hòa Bình, người đóng vai trò đạo diễn các cảnh hành động trong phim.

Viên Tường Nhân sinh năm 1957 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ông là con trai của biên đạo võ thuật nổi tiếng Viên Tiểu Điền. Cha ông là võ sư danh tiếng, người lập nên Viên Gia Ban, được coi là "đế chế dòng phim võ thuật" tại xứ Hương Cảng. Trong đó, những cái tên nổi bật có thể kể đến chỉ đạo võ thuật, đạo diễn Viên Hòa Bình, Viên Tín Nghĩa, Viên Nhật Sơ, Viên Chấn Uy, Viên Long Câu.

Gia tộc họ Viên là người dẫn dắt, đỡ đầu cho nhiều nghệ sĩ lớn như Thành Long, Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan. Ông Viên Tiểu Điền là thầy dạy diễn xuất của Thành Long. Anh, em trai của Viên Tường Nhân đều là cây đại thụ điện ảnh. Viên Hòa Bình có thể coi là đạo diễn võ thuật số một trong giới giải trí Hoa ngữ. Theo Sina, Chân Tử Đan có thể coi là người học trò nổi danh nhất của Viên Tường Nhân.

Viên Tường Nhân là diễn viên võ thuật, đạo diễn chỉ đạo cảnh hành động nổi danh.

Từ nhỏ Viên Tường Nhân đã theo anh em học võ thuật. Ông ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Thiên sư chàng tà, Đại nội mật thám 008, Nhất đại tông sư...

Diễn viên cũng gắn bó với vai trò chỉ đạo cảnh hành động cho nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hoắc Nguyên Giáp, Hổ mãnh uy long, Vô ảnh kiếm, Dạ yến, Thái cực Trương Tam Phong, Tinh võ môn, Kung Fu chi vương, Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi… Ông còn là đạo diễn hơn 10 bộ phim điện ảnh như Kung Fu Vampire, Live Hard… Các tác phẩm của ông là bệ đỡ giúp đỡ nhiều diễn viên vụt sáng thành ngôi sao.

Với bộ phim Hoàng Phi Hồng (1991) do Lý Liên Kiệt đóng chính, Viên Tường Nhân đã giành giải Chỉ đạo võ thuật xuất sắc tại Liên hoan phim Hong Kong Kim Tượng danh giá. Sau đó, ông có thêm 3 lần được đề cử giải Kim Tượng với các phim Độn giáp kỳ môn (1982), Quần long hí phụng (Hồng Kim Bảo đóng chính, 1990), Thiết hầu tử (1993).

Ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Liên Kiệt từng nói: "Tôi mang nợ gia tộc Viên. Đối với Viên Tường Nhân, ông vừa là người thầy vừa là người anh lớn trong nghề". Vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì cũng khẳng định gia tộc Viên là "bất khả xâm phạm" trong nhiều năm nữa tại Hong Kong. Ở Hong Kong, Viên Tường Nhân được nể trọng không kém so với người anh Viên Hòa Bình.

Nam diễn viên được biết tới là người có tính cách thân thiện. Ông không ngại đóng vai phụ, ít đất diễn. Trên phim trường, khi người hâm mộ tới xin chữ ký, chụp hình kỷ niệm. Viên Tường Nhân luôn thể hiện sự vui vẻ.

Ông cũng có cuộc sống êm đềm không điều tiếng. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi chẳng giàu có gì, may mắn là tôi cũng có chút uy tín trong nghề để vợ con được nhờ".

"Ở Hong Kong, không ai dám nói không với Viên Tường Nhân", một đạo diễn trong nghề chia sẻ.

Sau khi biết tin Viên Tường Nhân qua đời, Thành Long đã có bài viết tưởng niệm ông, trong đó có đoạn: "Tôi nhớ lại khi vừa mới nhập học trường diễn xuất tại lớp của thầy Vu Chiêm Nguyên, khi đó, hai sư huynh Viên Hòa Bình và Viên Tường Nhân đã gia nhập ngành sản xuất điện ảnh từ sớm và rất nổi tiếng. Sau này, họ trở thành những người tiền bối dẫn dắt chúng tôi làm việc, đã hỗ trợ rất nhiều người. Sư huynh Viên Tường Nhân không chỉ là một chỉ đạo võ thuật vĩ đại, còn đắp nặn rất nhiều vai diễn kinh điển. Thậm chí, dù chỉ lướt qua trên màn ảnh, sư huynh cũng có thể làm cho khán giả ấn tượng sâu sắc, trở thành nét bút 'vẽ rồng điểm mắt', ở mãi trong lòng người xem. Sư huynh an nghỉ, chúng tôi sẽ mãi nhớ ngài", Thành Long viết.