Sự trở lại của Triệu Lộ Tư có phải là 'cái chết của giới giải trí'

TPO - Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm tranh cãi khi được xuất hiện cuối cùng tại một sự kiện lớn bậc nhất Trung Quốc.

Theo 163, năm 2025 chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của Triệu Lộ Tư. Từ ngôi sao bị bệnh tật hành hạ, tranh cãi vì hợp đồng với công ty quản lý, là yếu tố rủi ro với mỗi đoàn làm phim, Triệu Lộ Tư thành công vượt bậc khi sở hữu tác phẩm có lượt xem trung bình hơn 63 triệu view. Hãy để tôi tỏa sáng trở thành bộ phim thu hút khán giả nhất trên nền tảng Tencent Video trong năm 2025, thậm chí là dự án có lượt xem cao nhất trên toàn bộ nền tảng bao gồm cả Youku, iQiYi và MangoTV.

Nhờ thành công của phim, Triệu Lộ Tư thực sự đã tỏa sáng khi xuất hiện trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do nền tảng Tencent Video tổ chức với tư cách là người cuối cùng bước lên thảm đỏ. Đây là vị trí danh dự, cho thấy cô được ban tổ chức coi trọng, ưu ái hết mực, là người có địa vị và danh tiếng cao nhất trong số hàng chục nghệ sĩ tham dự sự kiện. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư còn giành giải thưởng Nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng của năm.

Tuy nhiên, sự ưu ái mà Tencent Video dành cho Triệu Lộ Tư cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Triệu Lộ Tư được nền tảng sản xuất phim Tencent ưu ái hết mức.

Giải thưởng mất giá trị vì Triệu Lộ Tư?

Theo 163, tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025 có nhiều gương mặt nghệ sĩ kỳ cựu tham gia như ảnh hậu Tống Giai, ảnh đế Vương Bảo Cường, Nghê Ni... Tuy nhiên, nền tảng sản xuất phim Tencent Video lại quyết định để Triệu Lộ Tư là người xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ. Triệu Lộ Tư cũng trở thành ngôi sao 9X đạt được vinh dự này.

Song nhiều người cho rằng với địa vị danh tiếng và cả kinh nghiệm làm nghề non trẻ của mình, Triệu Lộ Tư không xứng đáng với sự ưu ái của Tencent Video. Việc cô trở thành nhân vật trung tâm vô hình làm giảm giá trị của chương trình Tinh Quang Đại Thưởng. Việc để Triệu Lộ Tư nắm giữ vai trò "người thống lĩnh" bị đánh giá là không xứng tầm.

Dàn khách mời hùng hậu của sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm 2019, sự kiện được khán giả "phong thần" vì mức độ hoành tráng.

Bên cạnh đó, Tinh Quang Đại Thưởng 2025 còn bị đánh giá là sự kiện nghèo nàn, thiếu sức hấp dẫn, quy mô tổ chức đều giảm sút so với các năm trước.

Sau chương trình, không ít khán giả nhớ lại dàn khách mời Tinh Quang Đại thưởng những năm trước. Khi đó, các nghệ sĩ có giá trị lớn, địa vị cao, lưu lượng truy cập mạnh mẽ như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Dương Tử đều góp mặt. Nhưng đến năm 2025, những ngôi sao lớn này không tham gia. Trong tâm trí khán giả, sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng những năm 2019, 2020 là "cuộc chiến của các vị thần", sự xuất hiện của họ chứng minh sức mạnh từ nền tảng Tencent Video và sự phát triển rực rỡ của ngành giải trí.

Tuy nhiên, đến năm 2025, những cái tên xuất hiện trên mục "Ngôi sao VIP của năm" lại khá mờ nhạt gồm Cung Tuấn, Lưu Vũ Ninh, Đàn Kiện Thứ, Trần Đô Linh, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ, Tống Tổ Nhi - Đinh Vũ Hề. Cũng giống như Triệu Lộ Tư, họ bị đánh giá là không đủ sự nổi tiếng, thiếu tác phẩm và vai diễn để trở thành những diễn viên nổi bật nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Sự biến mất của các "vị thần" khiến khán giả cảm thấy chương trình nhàm chán thiếu sức hút. Phải chăng Tinh Quang Đại Thưởng nói riêng và giới giải trí Trung Quốc nói chung đang xuống dốc?

Các "ngôi sao VIP" của năm 2025 bị đánh giá còn non trẻ.

Phản ánh một giới giải trí thực dụng

Theo 163, việc nhà sản xuất Tencent Video nâng đỡ các nghệ sĩ trẻ đang thể hiện rõ sự dịch chuyển của thế hệ ngôi sao Cbiz và định hình kỷ nguyên mới của ngành giải trí Trung Quốc. Đây là quy luật tự nhiên, đồng thời cũng là một quy tắc trong ngành.

Sự thống trị của các "tiểu hoa đán 85" đã dần lùi xa, giờ đây tài nguyên phim ảnh được tiếp quản bởi thế hệ sinh sau năm 1995 và 2000, những người sinh ra trong thời đại kỹ thuật số. Khi mà địa vị của các diễn viên không chỉ được quyết định bởi thâm niên hay uy tín, mà còn bao gồm lưu lượng truy cập.

Giới giải trí Trung Quốc hiện tại hoạt động với nguyên tắc "lưu lượng truy cập là vua", những ngôi sao trẻ dần vươn lên nắm giữ những vị trí quan trọng.

Theo 163, Tencent Video nâng đỡ những ngôi sao trẻ vì họ mang lại đóng góp xuất sắc cho nền tảng này trong năm 2025. Như vậy, dù họ là những ngôi sao còn non kinh nghiệm, chỉ cần có tác phẩm gây tiếng vang, đem lại lợi nhuận cho nền tảng thì nhà đầu tư sẵn sàng o bế. Trong trường hợp của Triệu Lộ Tư, cô đã có màn trở lại thành công rực rỡ, các chỉ số về độ hot, lượt xem đều đứng top 1 của Tencent Video trong năm 2025, vì vậy hào quang sân khấu được dành cho cô. Dàn sao Trần Đô Linh, Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh cũng tương tự.

Đây cũng là sự phân chia rõ ràng giữa sự kiện của nền tảng sản xuất phim và lễ trao giải của giới chuyên môn. Một nơi đặt nặng lưu lượng truy cập và một nơi đề cao khả năng diễn xuất.

Vì vậy có thể nói việc Triệu Lộ Tư trở thành nhân vật trung tâm trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng không phải là sự o bế quá mức, thể hiện nền giải trí Trung Quốc không còn người tài để gánh vác. Đơn giản, Triệu Lộ Tư là người mang lại lợi nhuận cho nền tảng, thỏa mãn các giá trị mà nền tảng đang theo đuổi.

Dù Triệu Lộ Tư là ngôi sao gây nhiều tranh cãi, nhưng khi cô còn tạo ra giá trị, phim của cô vẫn được khán giả đón nhận, thì các nền tảng vẫn ưu ái cô. Đó chính là sự thực dụng của môi trường giải trí Trung Quốc hiện tại.