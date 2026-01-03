Tranh luận vợ Cổ Cự Cơ sinh con ở tuổi 57

Ngày đầu năm 2026, diễn viên/ca sĩ Cổ Cự Cơ thông báo gia đình đón thêm thành viên mới. Bé Kuso lên chức anh trai khi vợ Trần Vận Tinh sinh con thứ hai ở tuổi 57.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi trước đó, vợ chồng anh từng gây chú ý khi sinh con đầu lòng vào năm 2020, thời điểm Trần Vận Tinh đã 52 tuổi.

Vợ Cổ Cự Cơ sinh con thứ hai ở tuổi 57.

Nam diễn viên chia sẻ hình ảnh cả gia đình nắm tay em bé kèm dòng tâm sự: “Đây là điều vô cùng xúc động với tôi, vợ tôi và Kuson trong năm 2025. Kuson thường nói rằng con rất mong có em trai hoặc em gái. Cả tôi và vợ đều có anh chị em, nên hiểu rõ tình cảm ruột thịt quan trọng thế nào trong quá trình trưởng thành. Cha mẹ chỉ có thể đồng hành cùng con một quãng đường, về sau chính anh chị em sẽ là chỗ dựa cho nhau. Biết ơn vì điều ước đã thành hiện thực. Mong Kuson và em sẽ luôn yêu thương nhau. Tôi tiếp tục cố gắng trở thành một người chồng, người cha tốt”.

Ngay sau khi tin vui được công bố, nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng. Quản lý Hoắc Văn Hy để lại bình luận: “Cuộc đời đã trọn vẹn”.

Cổ Cự Cơ và Trần Vận Tinh đăng ký kết hôn năm 2014 tại Las Vegas (Mỹ), sau hơn 20 năm gắn bó. Trần Vận Tinh từng là quản lý, đồng hành cùng nam ca sĩ trong nhiều giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Sau khi kết hôn, cả hai duy trì lối sống riêng tư, hiếm khi chia sẻ đời sống gia đình với truyền thông.

Theo các nguồn tin trước đây, Trần Vận Tinh thực hiện trữ đông trứng tại Hong Kong (Trung Quốc) nhưng quá trình thụ tinh nhân tạo không thành công. Sau đó, cô sang Mỹ để tiếp tục điều trị và mang thai nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản. Con trai đầu lòng Kuson chào đời năm 2020 trong bối cảnh cả gia đình giữ kín thông tin suốt thời gian dài.

Việc Trần Vận Tinh tiếp tục sinh con ở độ tuổi 57 khiến dư luận không khỏi bất ngờ, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh vấn đề sinh con muộn và hỗ trợ sinh sản ở phụ nữ lớn tuổi. Không ít cư dân mạng cho rằng việc mang thai ở độ tuổi này là đánh đổi bằng sức khỏe.

Thực tế, trường hợp của gia đình Cổ Cự Cơ không phải cá biệt trong giới giải trí. Năm ngoái, diễn viên Hoàng Trạch Phong cho biết vợ Trần Lệ Lệ sinh con gái ở tuổi 58. Trong thời gian mang thai, Trần Lệ Lệ từng đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích, song cô khẳng định quyết định đã được vợ chồng chuẩn bị từ sớm và thực hiện thông qua phương pháp y khoa hiện đại.

Trong chương trình truyền hình, Trần Lệ Lệ từng chia sẻ rằng tại Hong Kong (Trung Quốc) có nhiều cặp vợ chồng đã qua độ tuổi sinh sản lý tưởng nhưng vẫn mong muốn có con. Theo cô, không ít người do thiếu thông tin, dữ liệu và sự ủng hộ nên không dám thử.