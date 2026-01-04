Màn đánh úp của Hà Anh Tuấn

TPO - Ra mắt ngay trước thềm concert tại Đà Lạt, "Một năm qua" đánh dấu màn tái hợp của Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Ca khúc chọn cách đi chậm, lắng lại cảm xúc, đồng thời gợi nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả.

Hà Anh Tuấn tái hợp nhạc sĩ Tháng tư là lời nói dối của em

Giới thiệu một ca khúc mới ngay trước thềm concert đã trở thành thông lệ mang dấu ấn riêng của Hà Anh Tuấn. Từ Tái bút anh yêu em lần đầu vang lên tại concert Fragile (2017), đến Tháng mấy em nhớ anh trong không gian Veston Đà Lạt (2021), các ca khúc góp phần định hình tinh thần cho thế giới sân khấu mà anh sắp dẫn dắt khán giả bước vào.

Một năm qua tiếp tục mạch kể quen thuộc ấy. Ca khúc được phát hành ngay trước concert The Rose, diễn ra ngày 17/1 tại Đà Lạt.

Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Hà Anh Tuấn với một MV cá nhân, sau thời gian dài anh tập trung gần như trọn vẹn cho các live concert.

Trước đó, Dear, Memory ra mắt trước concert Sketch A Rose in Saigon đầu năm 2025 là dự án đặc biệt, mang tính kết nối quốc tế với sự tham gia của nghệ sĩ dương cầm Yiruma. Trong khi đó, Một năm qua quay trở lại với thế mạnh quen thuộc của Hà Anh Tuấn. Anh kể những câu chuyện tình cảm đời thường, chậm rãi và tiết chế.

Ca khúc đánh dấu lần tái hợp tiếp theo giữa Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Bộ đôi từng tạo nên nhiều dấu mốc trong sự nghiệp của nam ca sĩ như Tháng tư là lời nói dối của em, Người con gái ta thương, Tái bút anh yêu em.

Khán giả nói gì về ca khúc mới?

Bài hát theo hướng pop ballad mang màu sắc chiêm nghiệm, chọn cách nhìn lại một mối tình đã qua bằng sự điềm tĩnh, chấp nhận và thấu hiểu. Ở đó, không có oán trách hay bi lụy, mà là những khoảng lặng của người trưởng thành, khi đã đủ bình thản để đối diện với ký ức.

Âm nhạc của Phạm Toàn Thắng qua giọng hát Hà Anh Tuấn gợi lên cảm giác tiếc nuối, sự hiện diện của quá khứ được nhắc đến nhiều hơn là nỗi đau.

Nhiều khán giả cho rằng bài hát không phải dễ nghe ngay từ lần đầu. Theo họ, đây là tác phẩm đòi hỏi sự đồng cảm, phù hợp hơn với những người đã trải qua nhiều biến chuyển trong cảm xúc và đời sống. Với những người chỉ nghe lướt qua, ca khúc có thể tạo cảm giác khó tiếp cận, thậm chí hơi nặng nề.

Một số ý kiến thừa nhận chưa “cảm” trọn vẹn bài hát ở những lần nghe đầu tiên, song cho rằng đây là đặc trưng quen thuộc trong âm nhạc của Hà Anh Tuấn: càng nghe càng thấm. Khán giả nhận định thay vì tạo ấn tượng mạnh bằng giai điệu bắt tai, Một năm qua chọn cách đi chậm để cảm xúc ngấm dần theo thời gian. Trong đó, phần kết của MV được nhiều người dành lời khen, xem là điểm nhấn giàu cảm xúc, giúp tổng thể tác phẩm trở nên trọn vẹn hơn.

Không ít khán giả đang trong những mối quan hệ ngọt ngào cho biết bài hát mang lại cảm giác man mác buồn. Tuy nhiên, sự buồn bã ấy không mang màu sắc bi lụy, mà giống lát cắt tất yếu của cảm xúc con người.

MV Một năm qua được thực hiện với tông đen - trắng tại Đà Lạt, dưới góc nhìn của đạo diễn Khánh Nguyễn và giám đốc sáng tạo Cao Trung Hiếu. Thành phố sương mù hiện lên mơ hồ, phù hợp với không khí bài nhạc, nhắc về miền ký ức được bóc tách thành từng mảnh.

Trước khi những đóa hồng “nở rộ” trên sân khấu The Rose, Hà Anh Tuấn chọn bắt đầu bằng một lời hỏi thăm dịu dàng. Một năm qua vì thế không chỉ là ca khúc mới, mà còn là cách anh tiếp tục sẻ chia nghệ thuật như sự tri ân, dành cho khán giả đã đồng hành suốt nhiều năm qua.