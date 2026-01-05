Gần 20.000 người kêu oan thay nữ diễn viên xấu số

TPO - Gần 20.000 người ký vào bản kiến nghị đòi công bằng cho Yang Sora, nữ diễn viên tự tử vào năm 2009 sau khi bị xâm hại tình dục tập thể trên phim trường.

Theo Koreaboo, bản kiến nghị có tiêu đề “Yêu cầu tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội và điều tra của công tố viên đặc biệt đối với vụ cưỡng hiếp tập thể nữ diễn viên phụ”, được đăng tải trên nền tảng kiến nghị điện tử công khai của Quốc hội Hàn Quốc, thu hút gần 20.000 chữ ký tính đến chiều 3/1.

Trong bản kiến nghị, người khởi xướng yêu cầu làm rõ ẩn tình về việc rút lại các cáo buộc trong vụ hai chị em nữ diễn viên phụ tự tử gần 20 năm trước - nghi ngờ có áp lực từ phía chính quyền, cách nạn nhân sau đó bị biến thành kẻ gây ra tội, cũng như những tình tiết xoay quanh hai vụ tự tử chỉ cách nhau một tuần.

Gần 20.000 người mong công lý được thực thi đối với hai chị em diễn viên phụ xấu số.

Nội dung kiến nghị nêu rõ nạn nhân, được xác định là A, làm nghề diễn viên phụ, bị cưỡng hiếp và quấy rối tình dục hơn 40 lần vào năm 2004 bởi 12 người khác nhau trên phim trường. Mặc dù vậy, A không nhận được một cuộc điều tra đúng nghĩa. Sự vắng mặt cũng như thất bại của quyền lực công khiến công lý không được thực thi.

A tự kết liễu đời mình vào năm 2009. Em gái cô, được xác định là B, cũng qua đời do tự tử khoảng một tuần sau đó, được cho là vì bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi khi giới thiệu chị gái làm công việc diễn viên quần chúng.

Kể từ đó, mẹ của hai chị em xấu số đơn độc đấu tranh với hy vọng đòi lại được công lý cho con gái.

“Thẩm phán cũng nêu rõ trong phần nhận xét bổ sung của bản án rằng đây là trường hợp thất bại bi thảm của quyền lực công. Cần có cuộc điều tra toàn diện về những hoàn cảnh buộc nạn nhân phải rút đơn tố cáo. Chúng tôi trân trọng đề nghị tổ chức một phiên điều trần tại Quốc hội và chỉ định một công tố viên đặc biệt", bản kiến nghị nhấn mạnh.

Hai chị em được nhắc đến trong bản kiến nghị là Yang Sora và Yang So Jung. Bi kịch của họ xảy ra từ 17 năm trước, nhưng một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận khi được đề cập trong chương trình điều tra Smoking Gun của KBS2 vào tháng 7/2025.

Bi kịch của Yang Sora bắt đầu khi theo em gái làm diễn viên quần chúng.

Vào mùa hè 2004, Yang Sora (lúc đó đang học cao học) cùng em gái đến huyện Hadong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc, để nhận vai diễn quần chúng trong bộ phim truyền hình.

Khi trở về nhà, cô trở nên bất thường. Theo lời kể của người mẹ, con gái lớn của bà dường như hóa điên. Cô đi quanh nhà trong trạng thái khỏa thân, lấy dao bếp, đâm liên tục vào cái khay đựng và liên tục hét lớn: “Tao phải giết bọn mày”. Cô tấn công cả mẹ và em gái.

Cuối cùng, gia đình phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Trong quá trình điều trị, Sora tiết lộ bị quấy rối tình dục trên phim trường. Trợ lý đạo diễn nhiều lần tấn công tình dục cô, bắt đầu từ Hadong rồi tiếp tục diễn ra tại Seoul. Đáng nói, trợ lý đạo diễn không phải người duy nhất có hành vi biến thái.

Trong đơn kiện nộp lên tòa án sau đó, Sora liệt kê bị đơn có 12 người: 4 kẻ cưỡng hiếp và 8 người khác quấy rối tình dục. Tất cả đều làm việc trong đoàn phim, gồm nhân viên, người phụ trách diễn viên quần chúng hoặc thành viên đoàn phim. Sora tuyên bố bị cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục 40 lần trong ba tháng.

Những người bị tố cáo không thừa nhận có hành vi xâm hại Sora, thậm chí còn đe dọa cô.

Sau hai năm, Sora rút lại toàn bộ đơn tố cáo. Cô giải thích việc phải tái hiện ký ức đau thương khi bị thẩm vấn là quá sức chịu đựng.

Trong 3 năm tiếp theo, Sora dường như ổn định tinh thần hơn nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Tuy nhiên, đến năm 2009, Sora bất ngờ nhảy xuống từ tầng 18, kết thúc cuộc đời ở độ tuổi còn rất trẻ.

Sáu ngày sau cái chết của Sora, em gái So Jung cũng qua đời. Người mẹ cho biết So Jung luôn tự trách mình vì giới thiệu chị gái đi làm diễn quần chúng. Sau khi chị gái mất, cô bỏ ăn và tiều tụy dần. Cú sốc quá lớn khiến người cha bị xuất huyết não và qua đời không lâu sau đó.

Thời điểm tập phim lên sóng, dư luận Hàn Quốc phẫn nộ. Họ không chỉ chỉ trích các nghi phạm, mà còn lên án sự tắc trách từ phía chính quyền, đồng thời ủng hộ người mẹ đấu tranh đến cùng cho công lý.