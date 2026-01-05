'Avatar 3' vượt một tỷ USD

TPO - “Avatar: Fire and Ash” đạt doanh thu hơn một tỷ USD tại phòng vé toàn cầu sau 18 ngày ra rạp. Thành tích này góp phần củng cố vị thế độc tôn của đạo diễn James Cameron trong ngành điện ảnh thế giới.

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) vượt mốc một tỷ USD tại phòng vé toàn cầu sau 18 ngày ra rạp. Theo Box Office Mojo, bom tấn khoa học viễn tưởng này thu về 306 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 777,1 triệu USD từ quốc tế, nâng tổng doanh thu lên 1,083 tỷ USD.

Deadline cho biết Avatar 3 là bộ phim thứ tư của James Cameron cán mốc hơn một tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu, sau Avatar (2009), Avatar: The Way of Water (2022) và Titanic (1997).

Thành tích này góp phần củng cố vị thế độc tôn của đạo diễn James Cameron trong lịch sử điện ảnh thế giới. Trước đó, ông lập kỷ lục là đạo diễn duy nhất sở hữu ba tác phẩm doanh thu trên 2 tỷ USD nằm trong top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Avatar 3 gia nhập câu lạc bộ tỷ USD.

Variety đưa tin Avatar 3 cán mốc tỷ USD chậm hơn đôi chút so với Avatar: The Way of Water (2022), chỉ sau 14 ngày, cũng như Avatar (2009), sau 17 ngày.

Hai bộ phim nói trên đều duy trì được sức hút mạnh mẽ tại rạp chiếu phim - dẫn đầu doanh thu phòng vé suốt bảy cuối tuần liên tiếp, cuối cùng trở thành hai trong số những phim ăn khách nhất lịch sử (hạng một và ba). Phần phim gốc về tộc người Na’vi thu về 2,9 tỷ USD, trong khi phần tiếp theo đạt 2,3 tỷ USD.

Câu hỏi lớn lúc này là Avatar: Fire and Ash sẽ chốt doanh thu ở mức nào. Theo các dự đoán sớm (không phải từ Disney), con số được đưa ra là 1,7 tỷ USD. Mức này cũng không hề tệ đối với phần phim thứ ba, nhưng lại bị lép vế so với hai phần phim đầu.

Việc Avatar 3 có đủ sức bền để vượt mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu hay không vẫn chưa thể giải đáp. Để chạm tới thành tích đáng mơ ước đó, yếu tố quyết định hàng đầu là khán giả quốc tế - lực lượng góp phần nâng tầm hai phần phim trước (Avatar thu về con số khổng lồ 2,1 tỷ USD chỉ từ thị trường nước ngoài, còn phần tiếp theo mang về 1,65 tỷ USD).

Với phần phim thứ ba, thị trường bên ngoài Hollywood có doanh thu cao nhất gồm Trung Quốc với 138 triệu USD, Pháp với 81 triệu USD, Đức với 64 triệu USD và Hàn Quốc với 44 triệu USD.

Avatar: Fire and Ash là bộ phim thứ ba của Disney trong năm 2025 vượt mốc một tỷ USD, sau Lilo & Stitch và Zootopia 2. Để so sánh, không đối thủ nào của Nhà Chuột tung ra được phim tỷ USD nào kể từ năm 2023.

Những tác phẩm này khép lại một năm rực rỡ của studio, khi Disney lần đầu tiên kể từ sau COVID-19 tạo ra hơn 6,58 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Disney hiện là hãng phim lớn nhất xét theo thị phần, bỏ xa các đối thủ ít nhất 2 tỷ USD doanh thu phòng vé.

Đạo diễn Cameron ban đầu dự định thực hiện tổng cộng năm phần phim Avatar. Tuy nhiên, ông sau đó nói thêm số phận của hai phần phim cuối phụ thuộc vào thành tích phòng vé của Avatar 3. Ông đùa rằng sẽ tổ chức họp báo để quyết định tiếp tục hay khép lại thương hiệu này ở con số 3.

“Chúng tôi đang đi trước một bước (với Avatar 4), bởi trước hết, chúng tôi phải kiếm được tiền với phần phim này đã. Mỗi lần ra rạp, chúng tôi lại phải chứng minh bài toán kinh doanh điên rồ này thêm một lần nữa", Cameron chia sẻ với Variety trước khi công chiếu Fire and Ash.