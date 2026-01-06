Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng ở Ai là triệu phú

TPO - Biên tập viên Quốc Khánh - người thay MC Đinh Tiến Dũng ở "Ai là triệu phú" - có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình bình luận thể thao.

Từ tháng 1, chương trình Ai là triệu phú chia tay MC Đinh Tiến Dũng, chào đón người dẫn mới là biên tập viên Quốc Khánh. Từ khi ra mắt, chương trình được dẫn dắt bởi 4 MC, lần lượt là Lại Văn Sâm, Phan Đăng, Đinh Tiến Dũng và Quốc Khánh.

Sự dí dỏm, sâu sắc của biên tập viên gắn liền với những chương trình bình luận thể thao được kỳ vọng tạo làn gió mới cho Ai là triệu phú.

Biên tập viên Quốc Khánh tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1979 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, anh công tác tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV) với vai trò biên dịch và biên tập viên mảng thể thao.

Biên tập viên Quốc Khánh đã ghi hình số Ai là triệu phú đầu tiên.

Quốc Khánh được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, ngoại hình và phong cách dẫn chuyên nghiệp, tự nhiên. Quốc Khánh từng chia sẻ phương châm làm nghề là đặt khán giả lên cao nhất thay vì theo đuổi cái tôi của người dẫn dắt chương trình.

Biên tập viên Quốc Khánh là gương mặt gạo cội của các chương trình thể thao như Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày, Giờ vàng thể thao. Từ mùa World Cup 2018, Quốc Khánh rút dần khỏi vị trí bình luận viên chủ chốt để chuyển sang công việc hậu trường.

Năm 2021, Quốc Khánh được điều động làm bản tin Chuyển động 24h, phát sóng vào khung giờ trưa. Đây là cơ hội giúp anh không chỉ phát triển sự nghiệp ở mảng thể thao mà còn trau dồi kiến thức ở các lĩnh vực kinh tế, đời sống. Cũng trong năm 2021, Quốc Khánh cầm trịch chương trình Cuộc hẹn cuối tuần - show truyền hình quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí Việt. Trong chương trình, nam MC gây bất ngờ khi tham gia diễn xuất trong clip chế của phim 11 tháng 5 ngày. Trong số phát sóng khác, anh lại vào vai bố của nghệ sĩ Vân Dung.

﻿ ﻿ MC Quốc Khánh cùng dàn nghệ sĩ tham gia Gặp nhau cuối tuần.

Năm 2025, anh dẫn dắt chương trình Gặp nhau cuối tuần và có màn tung hứng hài hước trong các tiểu phẩm. Cùng năm, Quốc Khánh chính thức chia tay Ban Thể thao của VTV, đảm nhận vị trí Phó giám đốc VTV Digital.

Trong sự nghiệp, biên tập viên Quốc Khánh từng gặp ồn ào vào năm 2019, ở phần bình luận sau trận đấu tại SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Trong trận đấu, sai lầm ở phút 22 của thủ môn Bùi Tiến Dũng giúp U22 Indonesia có bàn mở tỷ số.

Sau trận, thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải dòng trạng thái cảm ơn và xin lỗi khán giả vì sai sót không đáng có. Bàn thua từ lỗi của Bùi Tiến Dũng trở thành chất liệu để biên tập viên Quốc Khánh sáng tạo tiểu phẩm trong phần bình luận. Anh giả vờ gọi điện cho thủ môn Đặng Văn Lâm, đề nghị bay sang Philippines để trấn giữ khung thành cho U22 Việt Nam thay Bùi Tiến Dũng.

Quốc Khánh và Khánh Vy ở Đường lên đỉnh Olympia.

Màn đùa cợt này đã khiến nam BLV trở thành tâm điểm ném đá kịch liệt. Thậm chí, anh bị lập fanpage tẩy chay vì gây tổn thương cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau sự cố, biên tập viên Quốc Khánh lên tiếng xin lỗi trên sóng trực tiếp.

"Người buồn nhất là các cầu thủ. Thay vì cố gắng giải thích rằng chúng tôi không hề cố ý làm tổn thương thủ môn Bùi Tiến Dũng, chúng tôi làm hai việc, là nỗ lực hơn để phục vụ khán giả và tất nhiên, tôi cũng gửi lời xin lỗi cá nhân đến thủ môn Bùi Tiến Dũng nếu làm tổn thương anh", biên tập viên Quốc Khánh nói về sự cố trong nghề.

Trước đó, trong một chương trình giao lưu năm 2018, MC Quốc Khánh cũng đưa ra một câu hỏi có phần nhạy cảm với cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Anh đã hỏi cú ngã trên sân cỏ của Quang Hải là đau thật hay đau "chiến thuật", khiến nam cầu thủ lúng túng.