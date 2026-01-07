BTV Quốc Khánh: ‘Tôi không bắt chước ai để dẫn Ai là triệu phú'

Việc BTV Quốc Khánh chính thức đảm nhận vai trò dẫn chương trình Ai là triệu phú sau khi MC Đinh Tiến Dũng nói lời chia tay đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Là một chương trình có lịch sử lâu dài, từng gắn liền với nhiều MC để lại dấu ấn đậm nét, Ai là triệu phú không chỉ là “ghế nóng” dành cho người chơi, còn là thử thách không nhỏ với bất kỳ người dẫn nào.

Chia sẻ với Tiền Phong, BTV Quốc Khánh cho biết anh xem đây là nhiệm vụ nghề nghiệp. “Tôi chỉ là biên tập viên của VTV, dẫn chương trình nào đó không giống như một ngôi sao showbiz bắt đầu một dự án giải trí mới. Đó giống như nhiệm vụ được phân công”, anh nói.

BTV Quốc Khánh dẫn chương trình Ai là triệu phú số đầu tiên phát sóng ngày 6/1.

Áp lực lớn nhất, theo BTV Quốc Khánh, đến từ việc thời gian chuẩn bị cho số ghi hình đầu tiên quá ngắn. Chỉ có vài ngày để làm quen với format, anh buộc phải dồn toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu chương trình, xem lại các số phát sóng trước và trao đổi liên tục với ê-kíp sản xuất. “Tôi nhận nhiệm vụ dẫn Ai là triệu phú với một thời gian chuẩn bị chỉ có vài ngày… Nếu đó có thể coi là áp lực thì mọi thứ diễn ra như vậy đó”, BTV chia sẻ thẳng thắn.

Trước đó, Quốc Khánh từng ví cảm giác nhận lời dẫn Ai là triệu phú giống như đứng trước câu hỏi số 15 - câu hỏi cuối cùng và khó nhất của chương trình. Giải thích rõ hơn, anh cho rằng “câu hỏi” lớn nhất với bản thân không nằm ở kịch bản hay nhịp dẫn, mà là việc thấu hiểu khán giả.

“Câu hỏi lớn nhất với tôi khi thực hiện mọi chương trình là khán giả muốn điều gì nhất, tôi làm thế này, thế kia có được không?”, anh nói và thừa nhận với quỹ thời gian hạn chế, anh buộc phải làm rất nhiều “bài tập về nhà” để tìm ra câu trả lời.

Một thách thức khác với BTV Quốc Khánh là sự khác biệt về phong cách dẫn. Gắn bó lâu năm với các chương trình thể thao, Quốc Khánh quen với lối dẫn mang màu sắc châm biếm, đôi khi trêu đùa. Tuy nhiên, Ai là triệu phú lại đòi hỏi một tinh thần khác, sự điềm tĩnh, tiết chế và hỗ trợ người chơi giữ sự tự tin.

“Ai là triệu phú thì không thể làm điều đó, nếu không muốn nói là ngược lại, tôi phải hỗ trợ cho người chơi bình tĩnh tự tin”, anh chia sẻ. Theo nam BTV, để thích nghi, anh chọn cách giữ lại một phần cá tính quen thuộc, đồng thời trang bị thêm những kỹ năng mới.

“Việc đó cũng cần thời gian - ‘giờ bay’ với chương trình mới và làm thật nhiều ‘bài tập về nhà’”, anh đùa vui.

Nói về trách nhiệm kế nhiệm các MC từng gắn bó với Ai là triệu phú, trong đó có những cái tên đã trở thành biểu tượng, BTV Quốc Khánh bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối. Anh đặc biệt nhắc đến MC Lại Văn Sâm như một người mang lại nhiều bài học về sự say mê và cống hiến.

“Tôi xem lại chương trình mà họ dẫn như một phần của ‘bài tập về nhà’, nhưng cố gắng không bắt chước một ai”, Quốc Khánh nói. Theo anh, cách duy nhất để thoát khỏi áp lực kế nhiệm là coi mỗi số phát sóng là nhiệm vụ phục vụ khán giả, thay vì đặt nặng việc so sánh với người đi trước.

“Tôi chỉ còn nhiệm vụ làm khán giả của tôi hài lòng vào mỗi buổi tối thứ 3 hàng tuần”, anh nhấn mạnh.

BTV Quốc Khánh cho rằng Ai là triệu phú là một chương trình đặc biệt, nơi người chơi mới là trung tâm. Người dẫn chỉ đóng vai trò âm thầm giữ nhịp và tạo không khí. “Tôi chưa nghĩ nhiều về hình ảnh của mình. Trước tiên khán giả cảm thấy hài lòng với sự hấp dẫn của chương trình mà họ chọn xem và tôi vẫn là chính tôi đã”, anh nói.

Đinh Tiến Dũng ví BTV Quốc Khánh là món quà chương trình Ai là triệu phú gửi tới khán giả.

Tối 6/1, số đầu tiên chương trình Ai là triệu phú năm 2026 với sự dẫn dắt của BTV Quốc Khánh chính thức lên sóng. Chia sẻ ở khoảnh khắc chia tay chương trình, MC Đinh Tiến Dũng cho biết anh đã có một hành trình khó quên cùng Ai là triệu phú trong 5 năm qua, với khoảng 500 người chơi và trao vài tỷ đồng tiền thưởng.

"5 năm vừa qua đối với tôi là một điều rất tuyệt vời. Tôi đã trải nghiệm được đầy đủ những gì mà mình muốn trải nghiệm ở chương trình. Tôi cũng ước muốn được dẫn Ai là triệu phú và được thỏa nguyện việc ấy", Đinh Tiến Dũng nói trước khi trao lại quyển séc tới BTV Quốc Khánh.

Đinh Tiến Dũng ví BTV Quốc Khánh là món quà chương trình gửi tới khán giả. “Để chương trình có một sức bật khi chuyển sang giai đoạn mới, chắc chắn sự có mặt của anh sẽ làm được việc đó. Đối với tôi và những khán giả của Ai là triệu phú, sự xuất hiện của BTV Quốc Khánh chính là một món quà”, MC Đinh Tiến Dũng lý giải.