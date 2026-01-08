Dừng Táo Quân, không còn gì để tiếc

TPO - "Táo Quân" đã đi qua thời đỉnh cao với những câu nói viral khắp mạng xã hội, bài nhạc chế được khán giả nhiều thế hệ thuộc lòng. Đã đến lúc khép lại hành trình đẹp để nhường chỗ cho những chương trình trẻ trung, phù hợp với thế hệ khán giả mới.

Thiếu Táo Quân như Tết thiếu bánh chưng

Mỗi dịp cận Tết, thông tin về chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) lại được quan tâm. Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán 2026, như thường lệ, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) công bố thông tin liên quan đến Táo Quân, nhưng không phải hình ảnh tập luyện của dàn nghệ sĩ gạo cội mà là thông báo dừng phát sóng. Thay thế cho Táo Quân là chương trình nghệ thuật có nội dung mới mẻ, trẻ trung hơn.

Với tuổi đời hơn 20 năm, Táo Quân với nhiều người không đơn thuần là chương trình giải trí mà trở thành thói quen ngày Tết. Xem Táo Quân không chỉ để cười, đó còn là dịp nhìn lại phần lớn các sự kiện nổi cộm trong năm, từ chính trị, xã hội đến thể thao, văn hóa.

Nghệ sĩ Quốc Khánh, Chí Trung, Tự Long, Công Lý, Vân Dung gắn bó với Táo Quân từ những mùa đầu.

Khi món ăn tinh thần quen thuộc vào đêm Giao thừa bị thay thế, nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc buồn, hụt hẫng. Khán giả Nguyễn Ngọc Long bình luận: "Năm nay không có Táo Quân, cảm giác như mâm cỗ Tết thiếu đi một gia vị đặc trưng quen thuộc. Dù có cũng chẳng nếm nhiều nhưng nếu thiếu, tổng thể món ăn trở nên lạ lẫm".

"Táo Quân là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Từ năm nay không còn được nghe những bài hát đặc sản của Táo Quân, những câu nói hài hước mà sâu cay", "Nghe tới Táo Quân là thấy được mùi vị của Tết về rồi. Dù có hấp dẫn hoặc không, nhưng món ăn tinh thần luôn luôn cần. Cũng như bánh chưng vậy, đến Tết vẫn không thể thiếu. Tết góp nhặt từ những điều như vậy thôi", khán giả chia sẻ.

Ý kiến khác cũng cho rằng dù từ lâu không xem hết thời lượng của chương trình, nhưng việc cả gia đình quây quần mở TV chờ đợi Táo Quân vào đêm Giao thừa vẫn đem lại cảm xúc đoàn viên đặc biệt.

Luồng ý kiến khác lại ủng hộ việc dừng lại Táo Quân bởi món ăn dùng mãi cũng nhàm. Thực tế, chương trình cũng gặp khó khi liên tục chịu áp lực năm sau phải hay hơn năm trước, trong khi không có nhiều lựa chọn thay đổi về format.

Táo Quân chững lại, dừng lại là tất yếu

Vấn đề dừng lại hay làm tiếp Táo Quân nhiều lần được đặt ra. Những thử nghiệm mới đã xuất hiện, cả ở kịch bản lẫn nhân sự thực hiện. Vài ba năm trở lại đây, Táo Quân dường như không duy trì được sức hấp dẫn vốn có, chỉ phát sóng như một cách duy trì thương hiệu Tết của nhà đài.

Năm 2018, NSND Khải Hưng - người khai sinh ra chương trình - thẳng thắn nhìn nhận Táo Quân đã chững lại. "Chương trình đang chững lại, không hay hơn mà cũng không dở đi. Qua nhiều năm, Táo Quân chưa đột phá. Chương trình được chỗ này nhưng chưa được chỗ kia. Nhiều lần, tôi đi xem ghi hình trực tiếp thấy vui, cười nhiều hơn. Khi lên sóng, do thời lượng hạn chế và nhiều yếu tố, những đoạn hay bị cắt bớt, ảnh hưởng đến tổng thể chương trình, khiến người xem cảm thấy chưa đã", đạo diễn Khải Hưng nói.

Lứa nghệ sĩ mới không thể thay thế dàn Táo cũ.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - người chịu trách nhiệm sản xuất Táo Quân nhiều năm qua - cũng nhiều lần nghĩ đến việc Táo Quân phải dừng lại, khép lại một hành trình ghi dấu ấn với khán giả truyền hình. Dịp chương trình kỷ niệm 15 năm lên sóng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết ở mốc 10 năm, ê-kíp đã nghĩ đến chuyện dừng Táo Quân. Trước tình cảm mong đợi của khán giả, nhà sản xuất tiếp tục thêm một vệt 5 năm.

Năm 2020, Táo Quân từng nghỉ phát sóng và được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập. Tuy nhiên, chương trình mới không được số đông khán giả đón nhận nhiệt tình.

Năm 2021, chương trình trở lại. Sau đó một năm, Táo Quân vẫn lên sóng nhưng thiếu NSND Công Lý do biến cố sức khỏe. NSND Xuân Bắc cũng không tham gia do lịch trình công việc bận rộn.

Ở Táo Quân 2023, NSND Công Lý trở lại nhưng sức khỏe chưa đảm bảo xuất hiện với thời lượng dài. Năm đó, chương trình kỷ niệm 20 năm lên sóng. Các nghệ sĩ nhận bằng khen, lì xì tri ân. Nhiều khán giả đã cho rằng đó là cái kết đẹp của Táo Quân và các nghệ sĩ cũng sẵn sàng nói lời chia tay với thương hiệu truyền hình lâu năm. Một số nghệ sĩ trẻ như Đỗ Duy Nam, Hà Trung dù nỗ lực nhưng vẫn chưa thể khỏa lấp chỗ trống mà Xuân Bắc, Công Lý hay Chí Trung để lại.

Táo Quân đã đi qua thời đỉnh cao.

Ngoài diễn xuất, kịch bản Táo Quân một số năm cũng bị chỉ trích. Tiếng cười ngày càng gượng gạo, những châm biếm, mỉa mai không còn sâu cay như trước. Chương trình nhiều lần bị chê hời hợt vì chỉ điểm danh một vài sự kiện, xu hướng nổi bật thay vì phê phán trực diện những mảng tối trong xã hội. Năm 2019, chương trình bị ném đá dữ dội vì lên tiếng đả kích một doanh nhân. Nhân vật Bắc Đẩu gây tranh luận với nhiều phân cảnh miệt thị cộng đồng LGBT. Một số năm, chương trình bị chê nhạt, lê thê, chèn nhiều quảng cáo. Hình thức buổi chầu với màn báo cáo lần lượt của các Táo hay format cuộc thi để các Táo ganh đua nhau lặp lại suốt nhiều năm gây nhàm chán.

Táo Quân đã đi qua thời đỉnh cao với những câu nói viral khắp mạng xã hội, những bài nhạc chế được khán giả nhiều thế hệ thuộc lòng. Khi những thay đổi về nội dung và dàn diễn viên không thể giúp chương trình lột xác, dừng lại là điều tất yếu. Cũng đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho một hành trình đẹp để xây dựng những series trẻ trung, mới lạ hơn, phù hợp với thế hệ khán giả mới.