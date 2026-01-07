Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Làng rèn trăm năm tuổi đỏ lửa phục vụ Tết

Phạm Trường

TPO - Cận Tết Nguyên đán, người làng rèn Tiến Lộc (Thanh Hóa) phải dậy từ sáng sớm, thức đến tối muộn để làm ra các sản phẩm kim khí như dao, rựa, cuốc... phục vụ khách hàng. Làng quê có truyền thống nghề rèn này hiện đã trải qua hàng trăm năm tuổi.

tp-5.jpg
Những ngày này, làng rèn Tiến Lộc (xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa﻿) tất bật, đỏ lửa xuyên đêm làm các sản phẩm kim khí như dao, cuốc, liềm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
tp-19.jpg
Không khí lao động rộn ràng lan khắp các xưởng rèn, với tiếng đe, tiếng búa, tiếng máy mài vang lên không ngớt, thu hút hàng nghìn lao động tham gia.
tp-17.jpg
Theo các cụ cao niên, xưa kia làng rèn Tiến Lộc (được gọi là làng rèn Tất Tác) là tên chung của 3 làng: Làng Ngọ, làng Bùi và làng Sơn (thuộc xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc cũ). Làng này nổi tiếng với nghề rèn vũ khí và nông cụ. Cho tới ngày nay, nghề rèn vẫn được cha truyền con nối, phát triển một cách bền bỉ mà không hề bị mai một theo thời gian.
tp-3.jpg
tp-15.jpg
tp-1.jpg
Sản phẩm nghề rèn Tiến Lộc giờ đây không chỉ dừng lại ở những nông cụ truyền thống mà đã đa dạng sản phẩm, chủng loại, số lượng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn để phục vụ người tiêu dùng.
tp-18.jpg
Không chỉ duy trì các sản phẩm truyền thống như cuốc, xẻng, liềm, kéo... làng rèn Tiến Lộc còn phát triển dòng dao thép không gỉ làm sản phẩm chủ lực. Dao Tiến Lộc nổi tiếng với độ sắc bén, bền chắc, dần khẳng định thương hiệu trên thị trường. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu sang một số nước.
tp-22.jpg
Trước kia, hầu hết công đoạn đều làm thủ công, tiêu tốn nhiều sức lao động và được xem là nghề nặng nhọc. Tuy nhiên, những năm gần đây, làng nghề đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại, giúp giảm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
tp-20.jpg
Ông Kiều Văn Chung, Giám đốc HTX Nông nghiệp Cơ khí Tiến Lộc cho biết: “Nghề rèn truyền thống không chỉ là kế sinh nhai mà đang trở thành hướng làm giàu bền vững, đặc biệt với lớp lao động trẻ biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Mỗi năm HTX sản xuất khoảng 500.000 sản phẩm với mẫu mã đa dạng, doanh thu ước đạt hàng tỷ đồng”. Trong ảnh, máy móc được đưa vào sản xuất giúp tăng năng suất, chất lượng.
tp-6.jpg
tp-11.jpg
tp-9.jpg
Nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để trang bị máy dập, máy cán, máy tạo hình CNC, máy mài tự động, máy đánh bóng và hệ thống xử lý nhiệt chuyên biệt.
tp-21.jpg
Theo UBND xã Triệu Lộc, toàn xã hiện có hơn 1.500 hộ gia đình với gần 2.600 lao động làm nghề rèn﻿ thường xuyên. Hệ thống sản xuất của làng nghề ngày càng hoàn chỉnh với 15 tổ hợp máy cán rút thép, 8 cơ sở chế tạo máy phục vụ rèn, cơ khí và nông nghiệp, 5 cơ sở đột dập tôn nguyên liệu, hàng trăm xưởng lớn nhỏ sản xuất nông cụ, dao kéo các loại. Doanh thu từ các làng nghề truyền thống đạt khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm, thu nhập bình quân của lao động từ 8 đến 13 triệu đồng/tháng.
tp-8.jpg
tp-14.jpg
Sản phẩm rèn ở địa phương này sắc sảo trải qua nhiều công đoạn kỹ càng nên nhiều người lựa chọn mua. Các cơ sở ngày đêm làm việc, đảm bảo cung ứng cho thị trường Tết.
Phạm Trường
#làng rèn #Tiến Lộc #nghề rèn #kim khí #đồ gia dụng #thương hiệu #Tết #Thanh Hóa

