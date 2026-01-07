Làng rèn trăm năm tuổi đỏ lửa phục vụ Tết

TPO - Cận Tết Nguyên đán, người làng rèn Tiến Lộc (Thanh Hóa) phải dậy từ sáng sớm, thức đến tối muộn để làm ra các sản phẩm kim khí như dao, rựa, cuốc... phục vụ khách hàng. Làng quê có truyền thống nghề rèn này hiện đã trải qua hàng trăm năm tuổi.
Sản phẩm nghề rèn Tiến Lộc giờ đây không chỉ dừng lại ở những nông cụ truyền thống mà đã đa dạng sản phẩm, chủng loại, số lượng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn để phục vụ người tiêu dùng.
Nhiều cơ sở mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để trang bị máy dập, máy cán, máy tạo hình CNC, máy mài tự động, máy đánh bóng và hệ thống xử lý nhiệt chuyên biệt.
Sản phẩm rèn ở địa phương này sắc sảo trải qua nhiều công đoạn kỹ càng nên nhiều người lựa chọn mua. Các cơ sở ngày đêm làm việc, đảm bảo cung ứng cho thị trường Tết.