Làng rèn trăm năm tuổi đỏ lửa phục vụ Tết

TPO - Cận Tết Nguyên đán, người làng rèn Tiến Lộc (Thanh Hóa) phải dậy từ sáng sớm, thức đến tối muộn để làm ra các sản phẩm kim khí như dao, rựa, cuốc... phục vụ khách hàng. Làng quê có truyền thống nghề rèn này hiện đã trải qua hàng trăm năm tuổi.