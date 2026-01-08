Đường đua nhạc Tết: Sôi động và thử thách tạo hit

Hoàng Thùy Linh từng có một ca khúc rất hợp xuân và Tết: “Để Mị nói cho mà nghe/Tết năm nay Mị vẫn còn trẻ/Xuân đương tới rồi/Nên Mị cũng muốn đi chơi”. Ca khúc Để Mị nói cho mà nghe từng gây sốt suốt một thời gian dài. Cho nên, sự trở lại của Hoàng Thùy Linh với MV Rực rỡ 30 khi năm mới vừa sang được mong đợi.

Ði tìm ngôi sao nhạc Tết

Giọng ca Để Mị nói cho mà nghe viết về Rực rỡ 30: “Có những chặng đường khi nhìn lại, ta mới nhận ra mình đã lớn lên đến nhường nào. Rực rỡ 30 chính là nơi tri ân cho hành trình bền bỉ ấy - nơi mỗi ký ức, mọi nỗ lực đều xứng đáng được gọi tên!”. MV ra mắt nhận được khá nhiều lời khen: “MV đậm chất Tết, đậm chất Hoàng Thùy Linh”; “Không xập xình xập sàn như những MV trước, 2026 của Hoàng Thùy Linh dịu dàng, đằm thắm, thướt tha và nụ cười viên mãn”…

Với người hâm mộ Hoàng Thùy Linh thì Rực rỡ 30 là món quà Tết của thần tượng vì không khí tươi vui, ấm áp, tinh thần tích cực từ sản phẩm này đưa lại. Nhưng sau 12 tiếng ra mắt MV chỉ đạt hơn 3.000 lượt xem, với gần 400 lượt thích. Những con số thật khiêm tốn so với chính Hoàng Thùy Linh. Có những fan bày tỏ: “Tưởng ra bài chính thức nhưng lại là bài quảng cáo”. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Hoàng Thùy Linh và một thương hiệu điện tử nổi tiếng của Hàn Quốc được người Việt tin dùng. Thương hiệu này đã đến Việt Nam 30 năm. Dù Rực rỡ 30 vẫn nhận vô số lời khen song việc quá lụy chiếc tivi khi thực hiện MV phần nào chi phối cảm xúc của người xem. Nhưng “không có tiền thì làm nhạc làm sao?” (Đen).

Mùa xuân nói chung, Tết nói riêng gợi nhiều cảm hứng cho người sáng tác. Đây cũng là thách thức với người sáng tác hiện nay ở mảng đề tài này, cũng là thách thức với ca sĩ trên đường đua nhạc xuân, nhạc Tết. Có những ca sĩ thành công với nhạc Tết như Bích Phương. MV Chuyện cũ bỏ qua của Bích Phương ra mắt 7 năm nay đã đạt trên 255 triệu lượt xem. Thời điểm này nhiều khán giả vẫn cày MV Chuyện cũ bỏ qua của Bích Phương. Có vẻ ca khúc này, MV này đã thành “món ăn” không thể thiếu trong “mâm cỗ” nhạc Tết của người Việt, nhất là người trẻ.

Bùi Công Nam, “ông hoàng nhạc Tết” thế hệ mới

MV Em chào Tết của Bích Phương cũng được lòng giới trẻ vì đánh đúng tâm lý của họ, vừa sợ lại vừa yêu Tết. Bích Phương còn có một MV khác nói hộ nỗi lòng của những cô gái chưa chồng mỗi khi Tết đến: “Đầu năm cùng cha mẹ đi mừng Tết ông bà/Cô chú ai nấy đều hỏi con ế rồi à/Bạn trai đã có chưa sao chẳng dắt về nhà/Trời ơi một câu mà ai cũng hỏi vậy ta”.

Sau 8 năm MV Bao giờ lấy chồng của Bích Phương đã đạt 103 triệu lượt xem và còn tiếp tục tăng vì đề tài bao giờ lấy chồng độc đáo lại đánh trúng tâm lý đám đông, khi tỷ lệ phụ nữ và đàn ông ngại kết hôn hoặc kết hôn muộn ngày càng cao trong xã hội hiện đại. Năm nay nhiều người hóng nhạc Tết mới của Bích Phương nhưng đến lúc này vẫn chưa thấy “em xinh” tung chiêu.

Rapper Đen cũng có những MV hợp không khí Tết như Vị nhà, Đi về nhà: “Đường về nhà là vào tim ta/Dẫu nắng mưa gần xa…”. MV Mang tiền về cho mẹ ra mắt vào cuối năm 2021 tuy gây tranh cãi ít nhiều song vẫn được khán giả trẻ thích, đến nay đã đạt hơn 100 triệu lượt xem. Lúc này vẫn chưa thấy nhạc Tết mới của Đen. Một sản phẩm nhạc Tết đang được trông đợi đến từ Trúc Nhân. Ca sĩ tung quảng cáo ngắn thu hút sự tò mò của khán giả và đồng nghiệp: “Lâu quá không ra nhạc mới phải không ta? Bây giờ Nhân ra nè…”. Ca sĩ còn tiếp tục tạo hưng phấn bằng dòng úp mở: “Giữ tim mình chắc vào, Idol của các bạn sẽ hiện nguyên hình khi gặp tôi”. Khán giả đang đoán MV Tết của Trúc Nhân có sự tham gia của dàn khách mời ấn tượng. Trong lúc chờ đợi Trúc Nhân, có thể thưởng thức Năm nay con ngựa (sáng tác: Phạm Đạt) do Ngô Kiến Huy, Tăng Phúc, BB Trần, Gin Tuấn Kiệt, Tiêu Minh Phụng thể hiện.

Hoàng Thùy Linh trở lại đường đua nhạc Tết

Không bị lỗi thời

Nhà sưu tập nhạc xưa Phương Chánh Hùng bình chọn ca khúc huyền thoại của mùa xuân là Ly rượu mừng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ca khúc này vang lên từ miền Nam đến miền Bắc vào dịp Tết. Đây cũng là nhạc phẩm được nhiều người bầu chọn “đệ nhất xuân ca”: “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi/Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi/Người thương gia lợi tức/Người công nhân ấm no/Thoát ly đời gian khó…”. Một ca khúc khác được nhà sưu tập Phương Chánh Hùng nhắc đến chính là Mùa xuân và tuổi trẻ (La Hối - Thế Lữ). Nhưng theo ông ca khúc dễ đi vào lòng người hơn cả chính là nhạc phẩm Xuân này con không về của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Ca khúc được nhiều ca sĩ trẻ theo dòng bolero hay dân ca trữ tình hát lại như Phương Ý, Hà Quỳnh Như.

Nhắc tới nhạc Tết không thể không nhắc đến Bùi Công Nam, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất 9x, với hàng loạt ca khúc được khán giả hôm nay đón nhận nhiệt tình: Năm qua đã làm gì, Về chưa con, Tết này con sẽ về, Ở đâu có điểm tựa, ở đó có Tết… Sau vài năm ra mắt, Năm qua đã làm gì vẫn chứng tỏ sức sống mạnh mẽ. Ðây vẫn là ca khúc “ăn khách” mỗi dịp Tết. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng giải thích lý do Năm qua ta đã làm gì được nồng nhiệt đón nhận: “Cấu trúc gọn gàng, giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa, nội dung hay và dễ thương”. Tết này con sẽ về cũng ăn khách không kém. Ðây cũng là ca khúc tủ được Bùi Công Nam chọn diễn ở sự kiện đếm ngược mỗi năm. Bùi Công Nam không hổ danh “ông hoàng nhạc Tết” thế hệ mới nhưng năm nay cũng chưa thấy tung sản phẩm nhạc Tết mới.

Nhà sưu tập Phương Chánh Hùng cho rằng, sở dĩ những ca khúc nhạc xuân, nhạc Tết xưa bao nhiêu năm vẫn được yêu thích vì chạm vào trái tim người nghe từ giai điệu đến ca từ. “Bất kể ca khúc nào chạm đến trái tim người nghe đều vượt thời gian, trường tồn”, ông nói. Nhạc Tết xưa được yêu thích đến hôm nay còn phải kể đến Câu chuyện đầu năm (Hoài An), Đón xuân (Phạm Đình Chương); Xuân đẹp làm sao (Thanh Sơn), Hạnh phúc đầu xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh), Mộng chiều xuân (Ngọc Bích)…

Những ca khúc từng phát liên tục trên đài, trên ti vi ngày trước như Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng), Chiều xuân (Ngọc Châu), Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn), Mùa xuân nho nhỏ (Nhạc: Trần Hoàn. Phổ thơ: Thanh Hải)… vẫn được nghe lại mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng nhắc đến ca khúc Tết hút lượt xem nhiều trên YouTube không thể không điểm danh ca khúc Tết dành cho thiếu nhi. Xúc xắc xúc xẻ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, qua sự thể hiện của Bảo An và Phi Long đã đạt 396 triệu lượt xem.