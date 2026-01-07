'Tay ngang' đứng sau loạt MV nhạc Việt trăm triệu view

TPO - ''Bắc Bling” và “Nỗi đau giữa hòa bình” cùng tranh giải MV của năm, đều là thành quả của đạo diễn Nhu Đặng. Vốn là “tay ngang”, Nhu Đặng đến nay đã có 13 năm bước vào con đường chuyên nghiệp, đứng sau thành công của nhiều MV hàng triệu đến hàng trăm triệu view của nghệ sĩ Việt.

Hai đề cử MV của năm

Tại Lễ trao giải Làn sóng xanh 2025, đạo diễn Nhu Đặng góp mặt cùng lúc với hai tác phẩm Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình ở hạng mục MV của năm. Cả hai đều là những dự án có độ phủ sóng lớn, đặc biệt Bắc Bling đang là MV có nhiều lượt xem nhất năm với 284 triệu view và tiếp tục đà tăng.

Ở mùa giải Làn sóng xanh 2025, Nhu Đặng là đạo diễn hiếm hoi có hai tác phẩm cùng tranh giải ở hạng mục MV của năm. Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình đều là sản phẩm hợp tác với ca sĩ Hòa Minzy, đặt Nhu Đặng vào thế “đối đầu” trực tiếp với các đạo diễn có dấu ấn riêng như Đinh Hà Uyên Thư (Dù cho tận thế), Phương Vũ (Mục hạ vô nhân) và Kawaii Tuấn Anh (Made in Vietnam).

Đạo diễn Nhu Đặng có 2 MV tranh giải hạng mục MV của năm tại Làn sóng xanh 2025.

Hai MV tranh giải của Nhu Đặng mang màu sắc khác. Bắc Bling là dự án đậm tinh thần lễ hội, kết hợp giữa hip hop hiện đại và chất liệu văn hóa Kinh Bắc, Nỗi đau giữa hòa bình lại khai thác cảm xúc trầm lắng hơn, ca ngợi sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam.

Thành công của các sản phẩm âm nhạc với hàng chục, hàng trăm triệu lượt xem không chỉ là câu chuyện của ca sĩ, mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với những người đứng sau quá trình sản xuất.

Từ “tay ngang” đến đạo diễn trăm triệu view

Sinh năm 1992, Nhu Đặng khởi đầu không phải từ các trường lớp đào tạo bài bản về điện ảnh hay truyền hình. Xuất thân là sinh viên Kiến trúc, anh đến với công việc đạo diễn từ những clip ca nhạc quay cho mẹ, rồi tự mày mò học hỏi, tự viết kịch bản, tự quay dựng. Sản phẩm đầu tiên mang về cho anh một giải thưởng quảng cáo, mở ra con đường gắn bó lâu dài với lĩnh vực sáng tạo hình ảnh.

Khoảng năm 2012, Nhu Đặng bắt đầu làm MV chuyên nghiệp cho các ca sĩ. Sản phẩm đầu tay là MV Có khi nào rời xa cho Bích Phương, cũng được xem là MV đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sĩ này. Giai đoạn từ 2015-2020 mới thực sự là cột mốc đánh dấu con đường làm nghề, khi các sản phẩm bắt đầu tạo được dấu ấn với khán giả.

Ba MV hot cùng phát hành năm 2015.

Năm 2015 được coi là bước ngoặt quan trọng với loạt MV như Ăn gì đây (Hòa Minzy, Mr.T), Vợ người ta (Phan Mạnh Quỳnh) và Thật bất ngờ (Trúc Nhân). Cả ba ra mắt trong cùng một năm và đều nhanh chóng trở thành hiện tượng. Thật bất ngờ nhận được nhiều chú ý từ truyền thông và các giải thưởng, nhưng với Nhu Đặng Ăn gì đây mới là sản phẩm giúp anh định hình rõ phong cách cá nhân.

Anh từng thực hiện nhiều dự án nhưng chưa tìm được “chất liệu” phù hợp. Qua việc quan sát đời sống phố xá, đặc biệt là không khí sinh hoạt ở khu phố cổ Hà Nội, Nhu Đặng nhận ra những yếu tố đời thường, vui nhộn và gần gũi chính là hướng đi mình muốn theo đuổi.

Những MV của Nhu Đặng có sự táo bạo, dám thử nghiệm. Phong cách trào phúng, châm biếm nhẹ nhàng, kết hợp yếu tố hài hước giúp các MV của Nhu Đặng dễ lan tỏa. Những sản phẩm như Để Mị nói cho mà nghe, Đi đu đưa đi, Duyên âm, Bao giờ lấy chồng, Anh ơi ở lại, Sao anh chưa về nhà hay Thật bất ngờ đều ghi dấu ấn bằng cách tiếp cận gần gũi, kịch bản hấp dẫn.

Khoảng năm 2020, hoạt động nghệ thuật của Nhu Đặng trầm lắng hơn để nạp lại năng lượng, lấy đà cho loạt kế hoạch dài hơi cho sáng tạo nghệ thuật. Bên cạnh MV ca nhạc, anh cũng đứng sau nhiều dự án quảng cáo.

“Duyên” hợp tác và vai trò đứng sau của đạo diễn

Thành công của Nhu Đặng gắn liền với những mối hợp tác lâu dài, đặc biệt là với ca sĩ Hòa Minzy. Từ Ăn gì đây, Thị Mầu đến hai ứng viên nặng ký năm 2025 là Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình, họ đã tạo nên một cặp bài trùng ăn ý.

Yếu tố “duyên” đóng vai trò quan trọng trong sự đón nhận của công chúng. Anh từng nói không cam kết trước thành công cho bất kỳ dự án nào, dù đã có những tính toán kỹ lưỡng về thị hiếu. Thay vào đó, Nhu Đặng tập trung vào việc tạo ra sản phẩm chân thật, có chiều sâu và khả năng kết nối. Nhiều tác phẩm được "phù phép" dưới tay đạo diễn mang đậm màu sắc văn hóa phải kể đến Để Mị nói cho mà nghe, Duyên âm của Hoàng Thùy Linh và gần nhất là Bắc Bling.

Các dự án âm nhạc của anh đề cao sự cộng hưởng giữa các cá tính nghệ sĩ. Với Bắc Bling là thử thách lớn khi phải cân bằng phần thể hiện của ba gương mặt khác biệt: nghệ sĩ Xuân Hinh Tuấn Cry và Hòa Minzy. Nhiệm vụ của đạo diễn là sắp xếp để các màu sắc riêng không triệt tiêu lẫn nhau, mà hòa quyện trong một mạch tổng thể. Anh cho rằng thành công cuối cùng thuộc về người nghệ sĩ ấp ủ ý tưởng, còn đạo diễn là người dùng hình ảnh để kể câu chuyện đó.

Nhu Đặng đặc biệt hứng thú bởi sự góp mặt của Tuấn Cry và nghệ sĩ Xuân Hinh - cái tên gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả miền Bắc. Quá trình thực hiện MV là sự kết hợp giữa tinh thần âm nhạc, con người và bối cảnh địa phương.

﻿ ﻿ ﻿

Bắc Bling cũng là dự án khiến Nhu Đặng gặp nhiều áp lực nhất ở khâu kịch bản. Trước đó, anh thường xây dựng MV theo cấu trúc kể chuyện quen thuộc, phát triển bài hát bốn phút thành mạch truyện có cao trào và diễn biến rõ ràng. Bài hát có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ với phần thể hiện đan xen liên tục, không chia đoạn rành mạch.

Xu hướng làm MV những năm gần đây cũng thay đổi rõ rệt. Thay vì tập trung kể một câu chuyện dài, nhiều sản phẩm chú trọng vào tạo hình ca sĩ và ngôn ngữ hình ảnh. Trong vai trò vừa là người làm nghề, vừa là khán giả, Nhu Đặng chủ động điều chỉnh tư duy, lựa chọn hướng tiếp cận thiên về hình ảnh cho Bắc Bling.

Thách thức lớn khác nằm ở bối cảnh quay tại Bắc Ninh, vùng đất giàu di tích lịch sử và giá trị văn hóa. Với mong muốn không can thiệp, dàn dựng quá mức, các hình ảnh trong MV phải dựa trên những gì có thật, việc trang trí chỉ dừng ở mức tôn vinh chứ không làm biến dạng không gian gốc. Quá trình xây dựng kịch bản và khảo sát bối cảnh diễn ra song song, liên tục điều chỉnh để thích ứng với thời tiết và điều kiện thực tế.

Từ những chất liệu sẵn có như làng nghề, lễ hội, trò chơi dân gian, con người và phục trang, ê-kíp xác định không làm MV theo kiểu liệt kê, điểm mặt mà hướng tới sự kết hợp giữa truyền thống và hơi thở đương đại, phù hợp với màu nhạc hip hop pha âm hưởng dân gian.

Kết quả là một MV vừa hoành tráng, vừa chân thực, đưa vẻ đẹp văn hóa Kinh Bắc đến gần hơn với khán giả trẻ.