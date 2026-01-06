Danh tính cô gái 23 tuổi rơi lầu tử vong

TPO - Nữ đạo diễn kiêm biên kịch trẻ người Trung Quốc Lại Vũ Tình (23 tuổi) tử vong sau khi rơi lầu tại Campuchia. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Stars UDN, Lại Vũ Tình đến Campuchia để tham gia sản xuất các dự án phim ngắn. Khoảng 0h30 rạng sáng ngày 30/12/2025, cô gặp nạn và rơi từ căn nhà dân cao ba tầng ở thủ đô Phnom Penh.

Khoảng 15 phút sau sự việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được bệnh viện nỗ lực cứu chữa trong nhiều ngày, Lại Vũ Tình vẫn không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Cô được xác nhận tử vong vào lúc 17h ngày 2/1/2026.

Cảnh sát cho biết nơi xảy ra tai nạn là căn nhà dân, trong đó tầng trệt do chủ nhà sinh sống, tầng một và tầng hai cho thuê. Tầng một được thuê bởi người đàn ông quốc tịch Ấn Độ và một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc, tầng hai do người đàn ông quốc tịch Pháp sinh sống.

Dữ liệu từ camera giám sát cho thấy vào khoảng 23h đêm trước khi xảy ra sự việc, Lại Vũ Tình xuất hiện bên ngoài cổng căn nhà, sau đó đi vào bên trong. Đến rạng sáng thì xảy việc đau lòng.

Nữ đạo diễn kiêm biên kịch trẻ người Trung Quốc Lại Vũ Tình.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tại thời điểm xảy ra tai nạn, trong tòa nhà còn có hai người quen biết với Lại Vũ Tình, gồm đạo diễn điện ảnh người Ấn Độ Jatla Siddartha và người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc tên và Li Fang. Sau khi vụ việc xảy ra, hai người này đã lập tức xuống hiện trường kiểm tra và hỗ trợ xử lý, sau đó được đưa về Cục Cảnh sát Hình sự để phối hợp điều tra.

Phía bệnh viện thông tin khi được đưa vào cấp cứu, Lại Vũ Tình đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu với nhiều chấn thương nghiêm trọng, bao gồm phù não và xuất huyết não, dập phổi kèm máu đông cùng nhiều vết gãy ở xương đòn và cột sống. Trong suốt quá trình điều trị, cô không hồi phục ý thức. Giấy chứng tử xác nhận nguyên nhân tử vong là do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và toàn thân do va đập mạnh.

Sau khi nhận được thông báo từ người thân, cha của Lại Vũ Tình đã lập tức sang Campuchia vào ngày hôm sau và túc trực nhiều ngày liền tại bệnh viện để chăm sóc con gái, song cuối cùng vẫn không thể cứu vãn tình hình.

Cảnh sát cho biết hiện đã thu thập hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, đồng thời lấy dấu vân tay tại lan can hiện trường. Nguyên nhân thực sự của vụ việc vẫn được điều tra làm rõ và chưa loại trừ các khả năng khác.

Cha của Lại Vũ Tình cũng chia sẻ với cơ quan chức năng rằng từ năm 2024, con gái ông đã cùng bạn bè sang Campuchia làm phim ngắn, hợp tác với một đạo diễn người Ấn Độ và nhiều cộng sự gốc Hoa. Tuy vậy, ông không nắm rõ toàn bộ chi tiết về cuộc sống và công việc của con tại địa phương. Ông mong muốn các cơ quan liên quan sớm làm rõ sự thật của vụ việc.

Vũ Tình từng gây chú ý với tác phẩm Tình yêu là một cuốn sách và bộ phim điện ảnh đầu tay Whisperings of the Moon cũng đã được chọn vào vòng tranh giải Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 và công chiếu vào năm 2025. Lại Vũ Tình lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ để lại nhiều tiếc nuối.