Văn hóa

Google News

VTV xác nhận không có Táo Quân

Ngọc Ánh
TPO - Đài truyền hình Việt Nam cho biết sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo Quân tạm nghỉ và được thay bằng chương trình nghệ thuật khác.

Sáng 7/1, các fanpage chính thức của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đồng loạt đăng tải thông báo Tết Bính Ngọ 2026 vắng bóng chương trình Gặp nhau cuối năm (Táo Quân).

"Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ. Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm giao thừa, khán giả được thưởng thức một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị", phía VTV thông báo.

img-8466.jpg
Táo Quân lần đầu lên sóng năm 2003.

Chương trình mới lấy tên dự kiến là Quảng trường mùa xuân, có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng.

Tối 6/1, thông tin Táo Quân không lên sóng đêm giao thừa gây xôn xao cộng đồng mạng. Nghệ sĩ Vân Dung - gương mặt quen thuộc của chương trình - ẩn ý về sự tạm dừng của Táo Quân bằng một bài thơ.

Ca sĩ Minh Quân cũng khẳng định: "Năm nay không có Táo, Thiên Lôi tôi buồn".

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, năm nay Táo Quân không diễn ra vì NSND Quốc Khánh - người vào vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua bận việc cá nhân và vướng vấn đề sức khỏe.

img-8469.jpg
Dàn nghệ sĩ cũ không thể đồng hành với chương trình.

Đây cũng không phải lần đầu Táo Quân nghỉ chiếu vào đêm giao thừa. Năm 2020, chương trình tạm dừng và được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập. Tuy nhiên format mới không tạo hiệu ứng tốt. Năm 2021, Táo Quân trở lại.

Những năm gần đây, các chương trình Táo Quân sau khi lên sóng đều nhận phản ứng trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng kịch bản không đủ mới mẻ, hài hước để đáp ứng nhu cầu của khán giả truyền hình. Trong khi đó, thế hệ nghệ sĩ gắn bó với Táo Quân từ ngày đầu không thể đồng hành xuyên suốt. Sau khi NSND Công Lý gặp vấn đề sức khỏe, bộ ba Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu phải điều chỉnh về diễn viên.

Dù cố gắng thay thế dàn Táo cũ bằng gương mặt trẻ, cái bóng mà NSND Công Lý, Xuân Bắc hay NSƯT Chí Trung để lại vẫn quá lớn.

Ngọc Ánh
#Táo Quân #NSND Quốc Khánh

