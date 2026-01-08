Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn trai đẹp gây náo loạn mạng xã hội

Hà Trang

TPO - Sự kiện thời trang cao cấp tại Seoul (Hàn Quốc) đang "viral" khắp mạng xã hội nhờ sự xuất hiện của nhóm nhạc nhà HYBE - Cortis.

613433200-122137509644979228-8990960319705511006-n.jpg
Chiều 7/1, sự kiện thời trang cao cấp diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc). Nhóm nhạc Cortis chiếm trọn "spotlight" khi tham dự. Nhiều hình ảnh nhóm đang "viral" trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
0000124194-002-20260107200007441.jpg
0000124194-004-20260107200007527.jpg
0000124194-001-20260107200007406.jpg
590061680-122154674024861193-7040206315178651532-n.jpg
Thành viên Martin bảnh bao khi diện áo khoác dài và quần jeans. Anh thu hút phái nữ bằng vóc dáng chuẩn người mẫu.
0000124193-001-20260107195613132.jpg
0000124193-002-20260107195613435.jpg
Seonghyeon xuất hiện với áo khoác xám kết hợp cùng quần jeans, tạo nên phong cách lịch lãm, trẻ trung.
611660671-122145826808813173-306725898256856077-n.jpg
612947003-122145826760813173-6509471427840231752-n.jpg
611654106-122145826874813173-4952371724331525112-n.jpg
611641900-122145826748813173-3477874620388452634-n.jpg
Vẻ ngoài hút mắt của Keonho, em út nhóm Cortis. Nam thần tượng mới sinh năm 2009, ngoại hình được ví như "như xé truyện bước ra".
611322346-1291540336331203-6837815312241162404-n.jpg
Nhóm nhạc tân binh Cortis đang là cái tên có được nhiều chú ý trong cộng đồng fan Kpop nhờ phong cách âm nhạc và thời trang khác biệt. Nhóm có 5 thành viên là Martin, James, Juhoon, Seonghyeon, Keonho.
611175286-122154674036861193-8034620154319131134-n.jpg
609176163-122154673988861193-320219419455973194-n.jpg
Ra mắt ngày 18/8 cùng mini album đầu tay Color outside the lines, Cortis trở thành nhóm nhạc nam mới nhất của BigHit Music sau sáu năm. Album đạt doanh số tuần đầu cao nhất trong số các tân binh ra mắt năm nay và cán mốc hơn 1,06 triệu bản sau ba tháng phát hành. Hai ca khúc Go và FaSHioN tạo hiệu ứng tốt trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nhóm hiện sở hữu 8,7 triệu người theo dõi trên Instagram. The Korea Times đánh giá thành công của nhóm phản ánh đúng thị hiếu mà thị trường Kpop đang tìm kiếm. Dấu ấn đáng chú ý là việc cả năm thành viên cùng tham gia vào quá trình sản xuất album và đồng đạo diễn các MV.
1b646435-b672-4e1b-a72f-332ebffc.jpg
96ba9869-bc8d-4e2a-870d-ca817883.jpg
feabeee7-c968-4600-a12a-59eff09e.jpg
Mingyu (Seventeen) gây ấn tượng khi xuất hiện trong trang phục trắng, mái tóc xoăn lãng tử.
a1cc0adf-6624-495f-b7cf-25779007.jpg
a71aeb35-8806-4585-aa3d-c6e63a04.jpg
a106acb9-0662-495a-8f51-941080d7.jpg
Diện mạo của Nam Joo Hyuk nổi bật không kém các ca sĩ thần tượng.
4e1c5e43-c68e-4897-8822-7dee18a0.jpg
4f6b014a-3fa2-4b9e-be93-09b89d4a.jpg
a4935a58-47ed-499d-8857-6cb0793a.jpg
7d6d41ea-2aa0-4a92-85bc-dbdaf2e0.jpg
Báo Hàn khen ngợi Han So Hee có vẻ đẹp tựa nữ thần khi đến sự kiện. Cô chọn trang phục đơn giản với áo khoác da, quần jeans, khoe phong cách cá tính, cuốn hút.
230cc771-f88a-4787-b0f9-52c3fa3e.jpg
fec1cf30-9eda-4a05-b7fd-8ccea13a.jpg
Roh Jeong Eui được khen ngợi có vẻ đẹp búp bê sống.
Hà Trang
Ảnh: Dispatch, Segye
