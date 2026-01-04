'Ông hoàng nhạc sầu' cùng Khắc Hưng lần đầu hát live hit 'Cay'

TPO - Giữa tiết trời Đà Lạt xuống dưới 10 độ, đêm Du ca thứ tư của Jimmii Nguyễn tối 3/1 vẫn giữ chân khán giả đến những phút cuối.

Du ca: Cay mang đến 25 tiết mục, mở đầu bằng hai ca khúc Mẹ ngàn đời gió ru và Xin mẹ ban bình an. Việc lựa chọn những tác phẩm mang màu sắc quê hương, đất nước ở phần mở màn là sự trăn trở của nam ca sĩ trước những tổn thất do thiên tai, dịch họa thời gian qua. Anh xem âm nhạc như lời cầu nguyện gửi đến mẹ thiên nhiên, cũng là lời nhắc mỗi người sống bao dung, yêu thương hơn.

Không gian Du ca tiếp tục phát huy thế mạnh quen thuộc của Jimmii Nguyễn khi đưa khán giả trở về miền ký ức của những bản tình ca đã đi cùng nhiều thế hệ. Tại Đà Lạt, các ca khúc không lặp lại theo lối mòn mà được làm mới, mang đến sự lãng mạn cho Tình như lá bay xa và Tình xưa nghĩa cũ 2.

Sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Khắc Hưng là điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn. Lần đầu Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng cùng trình diễn live bản hit Cay. Ca khúc từng được xem là hiện tượng khi kết nối thành công cảm xúc của hai thế hệ khán giả.

Ngay sau đó, màn hòa giọng trong Nhớ về em tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao, cho thấy âm nhạc là sợi dây kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ lẫn người nghe.

Hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu, Khắc Hưng thừa nhận đây là cách anh trực tiếp gửi lời cảm ơn đến Jimmii Nguyễn khi đã góp phần đưa Cay đến với công chúng rộng rãi hơn.

"Với vai trò nhạc sĩ và sản xuất âm nhạc, tôi ít khi xuất hiện. Từ khi Cay được đón nhận tích cực, tôi và anh Jimmii Nguyễn chưa lần nào đứng chung sân khấu. Tôi thấy thiếu sót với khán giả và muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn đến anh Jimmii khi đã nhận lời thu âm sáng tác của tôi để gặt hái quả ngọt như hôm nay", Khắc Hưng chia sẻ.

Hành trình nhân văn của Du ca

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc như Hoa bằng lăng, Mưa tuyết, Khói thuốc đợi chờ, Jimmii Nguyễn dành tặng khán giả Đà Lạt hai món quà đặc biệt: Thư về em và Cố quên. Việc lựa chọn những ca khúc ít phổ biến như cách ca sĩ biểu lộ tinh thần Du ca: không chạy theo sự dễ nghe tức thời, mà ưu tiên chiều sâu và sự đồng cảm.

Theo Jimmii Nguyễn, sau mỗi đêm diễn anh thường nhận được thư tay và tin nhắn từ khán giả, mong muốn được nghe lại những ca khúc từng gắn bó với họ qua băng cassette hay CD. Điều đó khiến anh trăn trở trong việc chọn lựa tiết mục cho mỗi điểm dừng. Với anh đây là cách tri ân những ký ức âm nhạc đã được gìn giữ suốt nhiều năm.

Đêm nhạc khép lại bằng Nhân gian - ca khúc mang tinh thần nhân ái và kết nối con người với thiên nhiên.

Song hành với âm nhạc, yếu tố thiện nguyện tiếp tục là một phần không tách rời của Du ca. Tại Đà Lạt, ê-kíp trích một phần doanh thu bán vé để phối hợp cùng chương trình “Áo ấm đến trường”, dự kiến trao ít nhất 1.000 áo ấm cho trẻ em vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Lâm Đồng. Trước đó, ở ba điểm diễn đầu tiên, 3.000 cuốn sách đã được gửi đến các trường học địa phương với sự hỗ trợ của Tủ sách nhân ái.