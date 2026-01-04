Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Ông hoàng nhạc sầu' cùng Khắc Hưng lần đầu hát live hit 'Cay'

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa tiết trời Đà Lạt xuống dưới 10 độ, đêm Du ca thứ tư của Jimmii Nguyễn tối 3/1 vẫn giữ chân khán giả đến những phút cuối.

Lần đầu Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng hát live hit "Cay"

Du ca: Cay mang đến 25 tiết mục, mở đầu bằng hai ca khúc Mẹ ngàn đời gió ruXin mẹ ban bình an. Việc lựa chọn những tác phẩm mang màu sắc quê hương, đất nước ở phần mở màn là sự trăn trở của nam ca sĩ trước những tổn thất do thiên tai, dịch họa thời gian qua. Anh xem âm nhạc như lời cầu nguyện gửi đến mẹ thiên nhiên, cũng là lời nhắc mỗi người sống bao dung, yêu thương hơn.

anh-chup-man-hinh-2026-01-04-luc-155610.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-04-luc-155657.png
anh-chup-man-hinh-2026-01-04-luc-155744.png
9fc83fb2-0fc4-49de-8e1e-b44c05a88a46.jpg

Không gian Du ca tiếp tục phát huy thế mạnh quen thuộc của Jimmii Nguyễn khi đưa khán giả trở về miền ký ức của những bản tình ca đã đi cùng nhiều thế hệ. Tại Đà Lạt, các ca khúc không lặp lại theo lối mòn mà được làm mới, mang đến sự lãng mạn cho Tình như lá bay xaTình xưa nghĩa cũ 2.

Sự xuất hiện của ca nhạc sĩ Khắc Hưng là điểm nhấn đặc biệt của đêm diễn. Lần đầu Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng cùng trình diễn live bản hit Cay. Ca khúc từng được xem là hiện tượng khi kết nối thành công cảm xúc của hai thế hệ khán giả.

Ngay sau đó, màn hòa giọng trong Nhớ về em tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao, cho thấy âm nhạc là sợi dây kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ lẫn người nghe.

Hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu, Khắc Hưng thừa nhận đây là cách anh trực tiếp gửi lời cảm ơn đến Jimmii Nguyễn khi đã góp phần đưa Cay đến với công chúng rộng rãi hơn.

"Với vai trò nhạc sĩ và sản xuất âm nhạc, tôi ít khi xuất hiện. Từ khi Cay được đón nhận tích cực, tôi và anh Jimmii Nguyễn chưa lần nào đứng chung sân khấu. Tôi thấy thiếu sót với khán giả và muốn trực tiếp gửi lời cảm ơn đến anh Jimmii khi đã nhận lời thu âm sáng tác của tôi để gặt hái quả ngọt như hôm nay", Khắc Hưng chia sẻ.

Hành trình nhân văn của Du ca

Bên cạnh những ca khúc quen thuộc như Hoa bằng lăng, Mưa tuyết, Khói thuốc đợi chờ, Jimmii Nguyễn dành tặng khán giả Đà Lạt hai món quà đặc biệt: Thư về emCố quên. Việc lựa chọn những ca khúc ít phổ biến như cách ca sĩ biểu lộ tinh thần Du ca: không chạy theo sự dễ nghe tức thời, mà ưu tiên chiều sâu và sự đồng cảm.

Theo Jimmii Nguyễn, sau mỗi đêm diễn anh thường nhận được thư tay và tin nhắn từ khán giả, mong muốn được nghe lại những ca khúc từng gắn bó với họ qua băng cassette hay CD. Điều đó khiến anh trăn trở trong việc chọn lựa tiết mục cho mỗi điểm dừng. Với anh đây là cách tri ân những ký ức âm nhạc đã được gìn giữ suốt nhiều năm.

anh-chup-man-hinh-2026-01-04-luc-155800.png

Đêm nhạc khép lại bằng Nhân gian - ca khúc mang tinh thần nhân ái và kết nối con người với thiên nhiên.

Song hành với âm nhạc, yếu tố thiện nguyện tiếp tục là một phần không tách rời của Du ca. Tại Đà Lạt, ê-kíp trích một phần doanh thu bán vé để phối hợp cùng chương trình “Áo ấm đến trường”, dự kiến trao ít nhất 1.000 áo ấm cho trẻ em vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Lâm Đồng. Trước đó, ở ba điểm diễn đầu tiên, 3.000 cuốn sách đã được gửi đến các trường học địa phương với sự hỗ trợ của Tủ sách nhân ái.

Hà Trang
#Du ca #Jimmii Nguyễn #Khắc Hưng #Đà Lạt #âm nhạc #thiện nguyện #kỷ niệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục