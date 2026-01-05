'Thiên đường máu' - Quách Ngọc Ngoan lấn át Quang Tuấn

TPO - "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường là bộ phim dễ xem, xứng đáng có doanh thu tốt trong kỳ nghỉ Tết dương lịch. Phim có điểm cộng là kịch bản thời sự, đề tài hấp dẫn nhưng vẫn thiếu yếu tố khai thác chiều sâu để trở thành một tác phẩm hay về nạn lừa đảo xuyên biên giới.

Ý tưởng thú vị

Nếu so với Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang ra mắt cùng thời điểm, Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường gần như cầm chắc phần thắng về sức hút kịch bản và yếu tố tò mò kéo khán giả ra rạp.

Lần đầu trên màn ảnh rộng, những kịch bản lừa đảo và lời hứa “việc nhẹ, lương cao” nơi xứ người được miêu tả chân thật. Giữa bối cảnh nạn lừa đảo xuyên biên giới gây hoang mang trong đời sống người dân, những câu chuyện về người thật, việc thật được cảnh báo khắp tỉnh thành, Thiên đường máu trước hết xứng đáng được khen vì kịch bản thời sự.

﻿ Phim đề cập thẳng hình ảnh u ám về khu tự trị, những cái chết tức tưởi hay thủ đoạn tra tấn dã man.

Phim theo chân của Tuấn (Quang Tuấn) - thanh niên nghèo lặn lội sang Campuchia tìm em gái là Út Tâm (Bích Ngọc). Đến nơi, Tuấn bị chuốc thuốc mê rồi bất tỉnh, trở thành nạn nhân ở “khu tự trị”. Tuấn và hàng trăm người Việt ở đây buộc phải trở thành kẻ lừa đảo qua mạng xã hội, nếu không muốn bị tra tấn đến chết. Trong hành trình tìm em gái và cứu chính mình khỏi hang ổ lừa đảo, Tuấn chứng kiến nhiều hoàn cảnh đau lòng. Ở nơi tăm tối, những nạn nhân như Tuấn khát khao tự do và cuộc sống bên gia đình hơn bao giờ hết.

90% câu chuyện được kể trên phim là sự thật. Ê-kíp có sáng tạo thêm nhưng đều dựa trên những câu chuyện nghe người trong cuộc kể lại. Phim ghi điểm nhờ những tình huống thực tế, đặc biệt là câu thoại lừa đảo quen thuộc như "Em là nhân viên điện lực khu vực, gọi anh chị để báo gấp về tình trạng của mình", "Hệ thống ngân hàng hiện ghi nhận tài khoản của anh đang bị tạm khóa do giao dịch bất thường", "Em là đại diện công ty tài trợ, sẽ giúp chị nhận thưởng nhanh mà không cần đóng thuế".

Năm qua, hàng nghìn vụ lừa đảo qua mạng với đủ loại chiêu thức được đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo. Kịch bản phim lại nhận được sự tham vấn từ phía Điện ảnh Công an nhân dân. Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và ê-kíp có trong tay tư liệu đời thực ngồn ngộn để chuyển hóa thành bộ phim tâm lý xã hội, hành động kịch tính.

Ở phần đầu, phim cũng đề cập những chiêu quen thuộc như mặc quân phục giả danh lực lượng chức năng, mời gọi tải ứng dụng nhận tiền, nhắn tin tán tỉnh qua mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Loạt tình huống bắt kịp thực tế, có yếu tố gây cười và dễ tạo hiệu ứng viral cho phim.

Ngay từ đầu phim, hình ảnh u ám về khu tự trị, những cái chết tức tưởi hay thủ đoạn tra tấn dã man được thể hiện khá dày dặn. Không chỉ đau đớn về thể xác, Thiên đường máu đề cập trực diện những ám ảnh về tinh thần nạn nhân. Một số phân đoạn bạo lực gắn mác 16+ mang tính cảnh báo, nhắc nhở người xem dè chừng với lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

Thiếu sự đào sâu, tuyến chính mờ nhạt

Ý tưởng hấp dẫn, đầy tính thời sự của Thiên đường máu đáng tiếc chưa được khai thác triệt để. Tác phẩm của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chỉ dừng ở mức "chạm" vào đề tài lừa đảo. Các thủ đoạn của đối tượng lừa đảo thực tế nhưng không gây bất ngờ. Một số chi tiết được đưa vào mang tính minh họa, liệt kê.

Bộ phim sở hữu chất liệu xã hội nóng hổi, dàn diễn viên quen mặt.

Phim gần như được phân tách rõ ràng thành hai mạch, một phần kể cuộc sống thực tại tàn khốc ở khu tự trị, phần còn lại là dòng hồi tưởng về gia đình, quê hương. Mạch hồi tưởng được xây dựng sướt mướt, nhiều chi tiết thừa. Đạo diễn chưa chọn được những tình huống đắt để mô tả hoàn cảnh, bi kịch riêng của từng nhân vật. Phim có đủ yếu tố hành động, tâm lý tội phạm, tình cảm gia đình nhưng chưa thực sự đi sâu vào một khía cạnh nào.

Nhân vật nam chính của Quang Tuấn càng về cuối phim càng mờ nhạt. Cuộc thoát thân của Tuấn ở khu tự trị tưởng như sẽ gay cấn, kịch tính, nhưng đáng tiếc lại lép vế trước câu chuyện của nhân vật phản diện Phú (Quách Ngọc Ngoan).

Ở Thiên đường máu, Quang Tuấn vẫn làm tốt ở những cảnh đòi hỏi thể hiện cảm xúc sợ hãi, hốt hoảng, đau khổ vì nhớ em gái. Tuy nhiên, diễn biến tâm lý nhân vật thiếu cao trào khiến diễn viên chưa có đất dụng võ. Vai nam chính trong bộ phim về nạn lừa đảo khá nhẹ đô so với thực lực của nam diễn viên.

Hai lần Tuấn tìm cách thoát thân đều bị bắt lại dễ dàng, trong khi đáng lẽ đây là cơ hội làm tăng kịch tính cho phim và làm đậm màu sắc nhân vật. Xuyên suốt tác phẩm, nhân vật của Tuấn ngoài tình yêu thương dành cho em gái, hiếu thuận với mẹ, những yếu tố khác như tư duy nhạy bén, khả năng hành động đều nhạt nhòa.

Mở đầu hấp dẫn nhưng Thiên đường máu có cái kết vội. Quá trình phá án từ trong chính hang ổ của tổ chức lừa đảo không được làm rõ, khiến mạch phim không thuyết phục. Nếu giảm thời lượng của những cảnh hồi tưởng để bù cho hành trình phá án, kịch bản Thiên đường máu sẽ bớt gây hụt hẫng.

Thiên đường máu được nhiều người nhận xét có nhiều điểm tương đồng với No more bets (Được ăn cả ngã về không) về đề tài. Tuy nhiên, kịch bản bộ phim Việt của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường vẫn kém xa tác phẩm địa chấn phòng vé Trung Quốc.

Quách Ngọc Ngoan gánh phim

Tuyến phản diện của Thiên đường máu có phần nổi trội hơn. Diễn viên Thanh Hương bứt phá so với thời điểm đóng Tìm xác: Ma không đầu. Dù diễn xuất còn nặng truyền hình, Thanh Hương vẫn cho thấy cô là lựa chọn phù hợp cho vai Mỹ - chị đại máu lạnh ở khu tự trị.



Bích Ngọc không nhiều kinh nghiệm đóng phim điện ảnh nhưng phần thể hiện ở mức ổn. Nữ diễn viên làm tốt trong cảnh nặng tâm lý cuối phim. Hoài Lâm lăn xả ở phân đoạn bỏ trốn, bị tra tấn.

Quách Ngọc Ngoan và Sỹ Toàn xuất hiện ở nửa sau và khiến phim hấp dẫn hơn hẳn. Hai diễn viên cân trọn vai phản diện Phú và Quý, những kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo với nhiều thủ đoạn cai trị tàn bạo. Màn đấu tay đôi của Phú và Quý ở cuối phim là một trong những cảnh đáng xem.

Quách Ngọc Ngoan và Sỹ Toàn có vai diễn hấp dẫn, trong khi Hoài Lâm được khen vì lăn xả với cảnh bị hành hạ.

Đặc biệt, vai Phú của Quách Ngọc Ngoan không chỉ là kẻ theo đuổi công việc nhơ bẩn vì tiền. Quá khứ bị phản bội dẫn đến tù tội khiến Phú càng trở nên u ám. Cuối phim, phần người trong Phú hiện lên khi anh ta động lòng trắc ẩn với Út Tâm.

Nhìn chung, Thiên đường máu vẫn là bộ phim dễ xem. Tác phẩm thể hiện sự lên tay của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường so với phim trước.