Đại gia chân đất trở lại

TPO - Đạo diễn Bình Trọng cho biết anh từng rơi vào tình trạng thua lỗ, bị nợ đọng kinh phí khi làm phim hài Tết nhưng chưa bao giờ nợ cát-xê của diễn viên.

Ngay trước Tết Nguyên đán, đạo diễn Trần Bình Trọng công bố hai phim hài Tết là Đại gia chân đất 16 Làng ế vợ 12. Phim có sự tham gia của NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Quang Tèo, NSƯT Chí Trung, diễn viên Thanh Hương, Thanh Tú, Xuân Nghĩa, Hiệp Gà, Hoàng Yến...

Năm nay, diễn viên Tiến Lộc - nghệ sĩ chuyên những vai chính kịch ở cả sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội lẫn phim truyền hình và NSƯT Quang Thắng lần đầu tham gia Đại gia chân đất.

Đạo diễn Trần Bình Trọng và dàn diễn viên tham gia trong phim.

Đạo diễn Trần Bình Trọng - con trai NSND Trần Nhượng cho biết từng nghĩ đến việc dừng sản xuất phim hài Tết trước bối cảnh bão hòa phim hài và thực trạng kinh tế khó khăn những năm gần đây.

Tuy gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh nhưng Bình Trọng luôn xác định rõ quan điểm nếu không có kinh phí thì không làm phim, còn đã làm là phải rõ ràng và sòng phẳng về cát-xê.

"Các diễn viên tham gia phim của tôi đều có tinh thần làm nghề nghiêm túc và rạch ròi nhưng cũng chưa bao giờ tôi để họ bị thiệt. Họ diễn chỗ khác có thể nhận một đồng cát-xê nhưng tôi luôn khẳng định sẽ trả gấp rưỡi hoặc gấp đôi", anh chia sẻ.

Bình Trọng thẳng thắn thừa nhận dù phim ra mắt đều đặn nhưng anh vẫn rơi vào tình trạng thua lỗ, bị nợ đọng kinh phí. Dù gặp khó khăn tài chính, Bình Trọng luôn xác định nếu lỗ tự chịu, không để ê-kíp phải gánh thay. Anh khẳng định dù mình có lỗ nhưng các nghệ sĩ vẫn phải có lương.

Hậu trường phim Đại gia chân đất 16.

"Có năm tôi bị âm, lại toàn đại gia nợ tiền nên thực sự làm nhà sản xuất không dễ dàng. Lúc đầu họ đồng ý tài trợ làm phim, làm xong mất hút, cát-xê diễn viên thì mình vẫn trả đủ. Cho nên nhà sản xuất lúc đó thực sự lỗ vốn. Nhưng tôi may mắn chưa phải bán cái gì trong nhà đi trả nợ", anh nói.

NSƯT Quang Tèo đã gắn bó với đạo diễn Trần Bình Trọng hơn một thập kỷ trong series phim làng quê. Anh thấy vui vì dù hiện nay thị trường phim hài Tết đã bão hòa nhưng khán giả vẫn đón nhận Đại gia chân đất nồng nhiệt.

"Tôi lên mạng và đọc được những bình luận rằng cứ xem Đại gia chân đất, Làng ế vợ là thấy mùa xuân về mà thấy hạnh phúc lắm. Như thế nghĩa là phim chưa bị nhàm", Quang Tèo cho biết.

Trong khi đó, đây là lần đầu NSƯT Quang Thắng và diễn viên Tiến Lộc tham gia Đại gia chân đất. Họ bày tỏ sự hào hứng và cho rằng sự kết hợp giữa các thế hệ chính là yếu tố tạo nên sức sống lâu dài cho dòng phim hài Tết.

Đại gia chân đất 16 vẫn xoay quanh hành trình làm giàu của nhân vật ông Văn Tích - từ lúc cơ hàn luôn khao khát giàu sang, đến khi đạt được tất cả mới nhận ra rằng sự giàu có đôi khi trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi những giá trị bền vững của cuộc sống.

Dù mang màu sắc giải trí, Đại gia chân đất vẫn giàu tính thời sự, phản ánh những vấn đề nhức nhối trong xã hội và gửi gắm nhiều thông điệp nhân văn, đặc biệt là những cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo đang diễn ra ngày càng tinh vi.

