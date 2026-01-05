Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Cô gái 20 tuổi đăng quang Hoa hậu Trái Đất Mỹ

Duy Nam

TPO - Người đẹp Gia Soleil Espinoza đã đăng quang Hoa hậu Trái Đất Mỹ 2025. Cô là doanh nhân, có vẻ ngoài hiện đại, nóng bỏng.

610625954-18372561514082679-3147812732911373538-n.jpg
610213794-18372561505082679-5559501967378180795-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Trái Đất Mỹ 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Gia Soleil Espinoza. Cô giành quyền tham dự Hoa hậu Trái Đất 2026 tổ chức ở Philippines. Gia Soleil Espinoza là đại diện đầu tiên của Mỹ tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm nay.
610881646-18549645673015774-6741080425306723466-n.jpg
608520390-1938168386738500-3051754789003122818-n.jpg
Chiến thắng của Gia Soleil Espinoza nhận được sự đồng tình từ khán giả. Sau đêm đăng quang, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế.
610885708-18549645610015774-1123158605742750227-n.jpg
611666998-18549645598015774-2384931393090829954-n.jpg
Tân Hoa hậu Trái Đất Mỹ năm nay 20 tuổi, là sinh viên chuyên ngành Tư pháp hình sự. Cô từng dự thi Miss Earth USA 2025 và dừng chân ở Top 12.
611644604-18549645646015774-2586630418380758798-n.jpg
610971954-18549645589015774-3178556570139425893-n.jpg
Người đẹp có sắc vóc thanh mảnh, quyến rũ với vòng eo con kiến. Trong đêm chung kết, Gia Soleil Espinoza mặc bộ váy dạ hội lấy cảm hứng từ nội y với phần cut-out khoe vòng hai táo bạo. Thiết kế được đính kết tỉ mỉ trên nền vải xuyên thấu mang lại vẻ lộng lẫy, sang trọng.
509245985-18016467782729393-1410571815489251932-n.jpg
509660118-18016467764729393-1750063141808207819-n.jpg
Ngoài đời thường, Gia Soleil Espinoza có phong cách ăn mặc gợi cảm, hiện đại. Cô ưa thích các trang phục bó sát, tôn đường cong.
525615760-18021235526729393-7324457490458585743-n.jpg
Người đẹp thường xuyên đăng ảnh mặc áo tắm, khoe vóc dáng nóng bỏng trên trang cá nhân. Cô cũng gây chú ý khi có một số hình xăm nhỏ trên cơ thể.
496714661-18011856512729393-6789721660244291933-n.jpg
496738198-18011856521729393-7660879596436904000-n.jpg
Gia Soleil hiện điều hành các doanh nghiệp cá nhân, trong đó có xưởng in ấn và dòng sản phẩm thời trang và thể thao mang tên cô.
472730964-17997441650729393-1779051490622962543-n.jpg
472102998-17997441668729393-6443710101718249895-n.jpg
Cô cũng được biết đến là người có tình yêu dành cho động vật. Người đẹp sáng lập và điều hành một trung tâm cứu hộ, phục hồi động vật.
467253715-17991182279729393-9078826588061917745-n.jpg
468538876-18321743488082679-2676507317597577886-n.jpg
Gia Soleil còn là đồng sáng lập của Cars & Canines, hoạt động nhận nuôi các chú chó từ các khu trại nuôi nhốt, cung cấp microchip miễn phí và giáo dục cộng đồng về việc triệt sản.
602874402-18089310367971544-4761873756813570271-n.jpg
Người đẹp khuyến khích việc nhận nuôi, hỗ trợ phúc lợi động vật và giảm thiểu tác động tới môi trường của các hoạt động nhân giống động vật thiếu trách nhiệm.
497815152-18012518714729393-7656316340319832864-n.jpg
516082397-18018433055729393-1309401178869148599-n.jpg
Cô cũng chuẩn bị nhập học tại Học viện Cảnh sát El Paso với mục tiêu trở thành người vận động chống bạo lực gia đình, sử dụng tiếng nói của mình để nâng cao ý thức và bảo vệ cộng đồng.
588963689-18035362844729393-6938228150610945461-n.jpg
587671083-18035362835729393-1929532362804909519-n.jpg
Năm ngoái, người đẹp Cộng hòa Cezch - Natálie Puškinová - đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất. Đại diện Mỹ là người đẹp Haley Poe không giành thành tích.
495239057-18011078369729393-569359498887972479-n.jpg
583484293-18085628599971544-8761714896815599923-n.jpg
Mỹ từng đăng quang Hoa hậu Trái Đất vào năm 2020 với thành tích của người đẹp Lindsey Coffey. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức online do dịch COVID-19.
Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất Mỹ #Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth

Xem thêm

Cùng chuyên mục