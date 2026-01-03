Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những hoa hậu đăng quang đầu năm 2026

Duy Nam

TPO - Dịp đầu năm 2026, nhiều người đẹp đăng quang ở các cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia, giành quyền đại diện nước mình tham dự các sân chơi quốc tế trong năm nay.

607467266-1937181020170570-3028114801584742079-n.jpg
609150490-1937180770170595-7922814824432451075-n.jpg
Người đẹp Yuanxi Qi đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Trung Quốc 2026. Cô giành quyền đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 tổ chức ở Ba Lan vào tháng 7.
336143456-732889358488671-5329008108130094838-n.jpg
335701715-5901656039888516-2788581233961027765-n.jpg
Yuanxi Qi năm nay 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,82 m, là người mẫu, ca sĩ và vũ công. Cô thông thạo cả tiếng Quan thoại và tiếng Anh. Người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp, từng lọt vào top 3 Miss Universe China 2022.
605747804-1937180310170641-1893668358207461989-n.jpg
Yuanxi Qi tốt nghiệp Đại học Thể thao Bắc Kinh, chuyên ngành Quản lý Kinh tế Thể thao và có bằng diễn xuất từ ​​Học viện Sân khấu Thượng Hải.
482728055-17943820436957647-8733066690095933913-n.jpg
482896493-17943820427957647-1043978197186906157-n.jpg
Những năm gần đây, Trung Quốc có thành tích mờ nhạt ở các sân chơi sắc đẹp quốc tế. Năm 2025, Trung Quốc có sự trở lại ấn tượng khi các đại diện của quốc gia này thể hiện tốt và giành thành tích ở nhiều cuộc thi. Khán giả quê nhà kỳ vọng Yuanxi Qi mang về thành tích cho Trung Quốc ở Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.
610869921-2774007662801439-93166776178395282-n.jpg
608949508-2774007636134775-3356042879205585847-n.jpg
Người đẹp Li Liu Yu đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Hong Kong 2026. Cô đại diện cho Hong Kong (Trung Quốc) tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 ở Ba Lan.
606889717-2774007642801441-7889071978746266263-n.jpg
607129540-2774007656134773-3797201017928408189-n.jpg
Li Liu Yu năm nay 21 tuổi, cao 1,74 m, là người mẫu chuyên nghiệp ở quê nhà. Cô từng được mời làm giám khảo chính cho cuộc thi China Good Catwalk năm 2024 và làm giám khảo khách mời cho cuộc thi Global Children's Model Competition.
608285827-17868498357524725-7520755926405746578-n.jpg
608811898-17868498348524725-1583597523887466293-n.jpg
Tân Hoa hậu Siêu quốc gia Hong Kong có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại, phù hợp với các sàn diễn catwalk và những cuộc thi đề cao kỹ năng trình diễn.
503110953-18504883630063479-8986078556487329145-n.jpg
503097948-18504883618063479-6996384553198241690-n.jpg
Leedanis Ortíz giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Puerto Rico 2026 và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 tại Ba Lan.
608072198-18546154105063479-6245309157057984657-n.jpg
608846370-18546154096063479-5573385636826968815-n.jpg
Người đẹp 23 tuổi, cao 1,82 m, là người mẫu, đã tốt nghiệp ngành Truyền thông chiến lược.
537826132-18519854131063479-2130954682149779424-n.jpg
538126791-18519854140063479-6100296565347156314-n.jpg
Puerto Rico là sash mạnh ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Lần gần đây nhất Puerto Rico đăng quang ở Hoa hậu Siêu quốc gia là năm 2018 với thành tích của người đẹp Valeria Vázquez. Năm 2025, đại diện nước này ở Hoa hậu Siêu quốc gia là người đẹp Valerie Klepadlo đã giành ngôi vị á hậu 4.
Duy Nam
