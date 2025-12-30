5 bộ váy dạ hội đẹp nhất năm 2025

TPO - Chuyên trang sắc đẹp Pageantry Moments bình chọn 5 bộ váy dạ hội đẹp nhất tại các cuộc thi sắc đẹp trong năm 2025. Dẫn đầu danh sách này là váy đăng quang của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Emma Tiglao.
Thiết kế cúp ngực với tông màu đỏ rực chủ đạo, lấy cảm hứng từ phượng hoàng lửa, kết hợp áo choàng lông vũ. Nhà thiết kế đã tỉ mỉ đính kết những viên đá lấp lánh dọc thân váy. Phần eo được cut-out tinh tế giúp người đẹp Philippines khoe vòng hai quyến rũ. Bộ váy dạ hội được nhận xét mang lại vẻ sang trọng, quyền lực cho Emma Tiglao khi trình diễn.
Xếp hạng hai là váy dạ hội của Hoa hậu Hòa bình Brazil 2025 - Kaliana Diniz. Đây là thiết kế được cô dự định trình diễn trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Tuy nhiên, do Kaliana Diniz dừng chân ở top 22 nên chưa có cơ hội trình diễn trên sân khấu.
Thiết kế có tông màu xanh, kiểu dáng xẻ ngực, được đính kết đá lấp lánh dọc thân váy. Bộ váy có kết cấu, kiểu dáng khá đơn giản nhưng tôn vóc dáng của người đẹp Brazil. Nhà thiết kế sử dụng thêm áo choàng lông vũ cùng tông màu để bay bổng khi trình diễn.
Xếp hạng bốn là váy dạ hội của đại diện Indonesia tại chung kết Miss Charm 2025 - Rinanda Aprillya Maharani. Cô chọn thiết kế tông màu tím trên nền vải xuyên thấu, giúp người đẹp khoe đường cong quyến rũ. Những viên đá màu tím được đính kết khéo léo trên nền vải màu nude, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo.
Chiếc váy ấn tượng giúp Rinanda Aprillya Maharani giành giải Á hậu 2 trong chung kết Miss Charm 2025.
Điểm nhấn của thiết kế là chiếc khăn choàng được tạo hình những bông hồng, giúp người đẹp Chile tỏa sáng trên sân khấu.