Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

5 bộ váy dạ hội đẹp nhất năm 2025

Duy Nam

TPO - Chuyên trang sắc đẹp Pageantry Moments bình chọn 5 bộ váy dạ hội đẹp nhất tại các cuộc thi sắc đẹp trong năm 2025. Dẫn đầu danh sách này là váy đăng quang của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Emma Tiglao.

567525828-18536503225015278-7691197018362522015-n.jpg
Theo chuyên trang sắc đẹp Pageantry Moments, váy dạ hội đăng quang của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 Emma Tiglao đẹp nhất năm 2025. Bộ váy do nhà thiết kế người Philippines - Rian Fernandez Atelier thực hiện.
snapinstato-567123577-18536432740046113-2986092682499154292-n.jpg
snapinstato-565088758-18536432728046113-8386929044675641961-n.jpg
snapinstato-565187421-18536432719046113-3007982223205435791-n.jpg
Thiết kế cúp ngực với tông màu đỏ rực chủ đạo, lấy cảm hứng từ phượng hoàng lửa, kết hợp áo choàng lông vũ. Nhà thiết kế đã tỉ mỉ đính kết những viên đá lấp lánh dọc thân váy. Phần eo được cut-out tinh tế giúp người đẹp Philippines khoe vòng hai quyến rũ. Bộ váy dạ hội được nhận xét mang lại vẻ sang trọng, quyền lực cho Emma Tiglao khi trình diễn.
snapinstato-566586450-18535994875045758-9015342495664646022-n.jpg
snapinstato-566508962-18535994857045758-7142332622023309632-n.jpg
Xếp hạng hai là váy dạ hội của Hoa hậu Hòa bình Brazil 2025 - Kaliana Diniz. Đây là thiết kế được cô dự định trình diễn trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Tuy nhiên, do Kaliana Diniz dừng chân ở top 22 nên chưa có cơ hội trình diễn trên sân khấu.
snapinstato-567125724-18535994866045758-4414923826339358026-n.jpg
snapinstato-566467845-18535994824045758-4920899939926108580-n.jpg
Thiết kế có tông màu xanh, kiểu dáng xẻ ngực, được đính kết đá lấp lánh dọc thân váy. Bộ váy có kết cấu, kiểu dáng khá đơn giản nhưng tôn vóc dáng của người đẹp Brazil. Nhà thiết kế sử dụng thêm áo choàng lông vũ cùng tông màu để bay bổng khi trình diễn.
beautyplus-image-enhancer-1767081562507.jpg
Xếp hạng ba là váy dạ hội của người đẹp Guadeloupe - Ophély Mézino mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Bộ váy do nhà thiết kế Việt Nam thực hiện, lấy cảm hứng từ vũ trụ trên nền chất liệu xuyên thấu. Những biểu tượng đặc trưng như ngôi sao, dải ngân hà được tạo thành bởi những viên đá đính kết cầu kỳ dọc thân váy.
beautyplus-image-enhancer-1767081685140.jpg
Thiết kế ôm sát với những họa tiết bắt mắt của Ophély Mézino được đánh giá là một trong những bộ váy dạ hội nổi bật tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Chung cuộc, cô đã lọt vào top 12.
snapinstato-586715002-18554235670008760-2286030481936918990-n.jpg
snapinstato-590414121-18554235634008760-616926795075845984-n.jpg
snapinstato-584408254-18554235625008760-1334052754011391482-n.jpg
snapinstato-590429818-18554235595008760-1682097947210428672-n.jpg
Xếp hạng bốn là váy dạ hội của đại diện Indonesia tại chung kết Miss Charm 2025 - Rinanda Aprillya Maharani. Cô chọn thiết kế tông màu tím trên nền vải xuyên thấu, giúp người đẹp khoe đường cong quyến rũ. Những viên đá màu tím được đính kết khéo léo trên nền vải màu nude, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo.
snapinstato-586650259-18554235691008760-6732759213274784075-n.jpg
snapinstato-584008862-18554235616008760-1946816018929176372-n.jpg
snapinstato-588334303-18554235586008760-2434249876549166902-n.jpg
Chiếc váy ấn tượng giúp Rinanda Aprillya Maharani giành giải Á hậu 2 trong chung kết Miss Charm 2025.
snapinstato-583526136-18098329930826854-6335679662252055961-n.jpg
Xếp hạng năm là váy dạ hội của đại diện Chile tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Inna Moll. Đây là thiết kế được cô trình diễn ở đêm bán kết Miss Universe 2025. Bộ váy tông màu hồng ôm sát cơ thể, được đính những viên đá màu xanh cỡ lớn ở phần eo.
snapinstato-583817071-18538402723036485-8569116358731177514-n.jpg
snapinstato-587202232-18538402711036485-3059372239766023247-n.jpg
snapinstato-586756728-18538402699036485-903256357386977637-n.jpg
Điểm nhấn của thiết kế là chiếc khăn choàng được tạo hình những bông hồng, giúp người đẹp Chile tỏa sáng trên sân khấu.
Duy Nam
#váy dạ hội #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế #Miss Grand

Xem thêm

Cùng chuyên mục