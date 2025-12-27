Đỗ Thị Hà rời chức CEO công ty riêng

Sau hai tháng kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải video, cập nhật cuộc sống hiện tại. Đỗ Thị Hà cho biết cô tạm gác công việc kinh doanh, rời chức CEO một thẩm mỹ viện ở Hà Nội để bắt đầu hành trình mới.

Theo Đỗ Thị Hà, có những giai đoạn trong cuộc đời cô bước đi nhanh, có giai đoạn chậm lại, không phải kết thúc mà để chuyển sang một hành trình khác.

"Sau khi kết hôn, tôi nhận ra điều quan trọng không chỉ là tiếp tục làm tốt những điều đã quen mà ưu tiên những điều mới, trách nhiệm mới và tương lai chung. Tôi biết ơn chặng đường qua, những nơi từng cho tôi cơ hội học hỏi, trưởng thành, từng là một phần rất đẹp trong hành trình sự nghiệp. Thời điểm này, tôi chọn khép lại vai trò cũ một cách nhẹ nhàng, văn minh và trân trọng để toàn tâm vun vén cho hành trình mới", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Sau đám cưới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tung loạt ảnh tình tứ bên chồng doanh nhân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhấn mạnh hành trình phía trước có thể không ồn ào nhưng là hành trình cô muốn đi, vững vàng hơn và có người cùng song hành. "Chương mới bắt đầu không phải vì tôi rời bỏ điều gì, mà sẵn sàng cho những điều tiếp theo, đơn giản là sự lựa chọn đến từ bình yên bên trong”, cô nói.

Qua chia sẻ của Hoa hậu Đỗ Hà có thể thấy cô tạm gác công việc kinh doanh là để tập trung vun vén tổ ấm, lui về làm hậu phương và đồng hành cùng chồng doanh nhân. Từ sau đám cưới, Hoa hậu Việt Nam 2020 hạn chế tham gia các hoạt động showbiz, chủ yếu đồng hành cùng chồng trong những chuyến công tác, thiện nguyện. Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vào bếp, nấu ăn, cắm hoa.

﻿ Thời gian hẹn hò, Đỗ Thị Hà và Viết Vương thường xuyên đi làm, du lịch cùng nhau.

Cũng trong video này, Đỗ Thị Hà công khai loạt khoảnh khắc tình tứ bên chồng - doanh nhân Viết Vương - từ khi cả hai hẹn hò. Trước đó, Đỗ Hà phủ nhận “giấu chồng” khi trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Cô giải thích công việc của nửa kia không liên quan đến mạng xã hội nên chỉ chia sẻ vào dịp thích hợp.

“Tôi có giấu đâu. Tôi mà giấu thì sao đám cưới cả hai xuất hiện công khai vậy được. Chỉ là công việc của anh không liên quan đến mạng xã hội, anh cũng không dùng mạng xã hội nhiều nên đôi khi xuất hiện cũng không nhiều, tôi xuất hiện là đủ rồi", cô lý giải.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2021 và vào top 13 chung cuộc. Từ năm 2023, Đỗ Thị Hà chuyển hướng kinh doanh, đảm nhận vị trí CEO viện thẩm mỹ.

Tháng 10/2025, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với doanh nhân Viết Vương, sinh năm 1994, quê Quảng Trị. Anh đang đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải chuyên về xây dựng, làm đường cao tốc.