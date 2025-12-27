Tân Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc không được thi quốc tế

TPO - Người đẹp Seohyun Lee đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 mùa hai. Tuy nhiên, cô không được quyền đại diện Hàn Quốc tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến tổ chức ở Puerto Rico.