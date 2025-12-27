Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc không được thi quốc tế

Duy Nam

TPO - Người đẹp Seohyun Lee đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 mùa hai. Tuy nhiên, cô không được quyền đại diện Hàn Quốc tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến tổ chức ở Puerto Rico.

605878688-17945284044091323-6525323731799101772-n.jpg
607811071-18551834107034658-4979888389728110903-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 (mùa thứ hai) đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Seohyun Lee. Tân hoa hậu được trao vương miện bởi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 mùa thứ nhất - Suyeon Lee - người từng tham dự Miss Universe 2025 vào tháng 11/2025 ở Thái Lan.
607069687-18551834098034658-4700990155643235313-n.jpg
606448777-18551834089034658-1909987877470531-n.jpg
Dù giành chiến thắng nhưng Seohyun Lee sẽ không đại diện cho Hàn Quốc tại Miss Universe 2026 dự kiến được tổ chức tại Puerto Rico. Thay vào đó, cô giành được đặc quyền trở thành giám khảo cho mùa giải Miss Universe Korea 2026.
605886318-17945284047091323-1316847963516829700-n.jpg
beautyplus-image-enhancer-1766814761440.jpg
Sự việc gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu vì tân hoa hậu không được thi quốc tế. Khán giả cũng tò mò người đẹp nào sẽ đại diện Hàn Quốc ở Hoa hậu Hoàn vũ 2026.
544064500-18529103068034658-3648181688734670895-n.jpg
Bên cạnh việc trở thành giám khảo cho mùa giải tiếp theo, Seohyun Lee có cơ hội tham gia với tư cách người mẫu trong show diễn Nghệ thuật thời trang bền vững Kpop do ban tổ chức sản xuất.
412444581-24859872513604034-7745250939304624412-n.jpg
412371411-1028847128372992-7117241659517566012-n.jpg
Cô cũng tham gia các sự kiện như triển lãm nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm độc quyền, trình diễn thời trang, dẫn chương trình và tham gia các hoạt động đóng góp cho xã hội.
411181358-661785035877025-1054263234367529091-n.jpg
410521203-694397692462399-2393653778786312659-n.jpg
Người đẹp cũng được bổ nhiệm làm người dẫn chương trình khách mời cho sự kiện Beauty Hankook sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản miễn phí về MC.
410203075-262301933527196-5565651014176124731-n.jpg
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc có nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo.
516920674-623053793604419-3268566237383848245-n.jpg
520357288-1756795298291296-2718737751757679181-n.jpg
Người đẹp có gương mặt hài hòa, làn da trắng sáng mịn màng. Vẻ đẹp của cô được nhận xét phù hợp với đấu trường Hoa hậu Thế giới hơn là Hoa hậu Hoàn vũ.
448495368-477115651387447-8462953608685707681-n.jpg
486249310-538757079251547-6773440995529996863-n.jpg
Thay vì thi quốc tế, cô sẽ tích cực hoạt động xã hội trong nước để truyền cảm hứng cho giới trẻ.
436641893-768116208751235-8804693145751878525-n.jpg
436649177-434826278958218-7530724725843901694-n.jpg
Hàn Quốc là quốc gia hiếm hoi tổ chức hai mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ trong một năm. Người đẹp chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 mùa một là Suyeon Lee đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng không giành thành tích.
438645779-394462096754192-5360067489311633909-n.jpg
440539966-7463917860364396-6242322364941928532-n.jpg
Những năm gần đây, Hàn Quốc ngày càng mờ nhạt tại sân chơi Miss Universe. Dàn người đẹp đến từ xứ sở kim chi liên tục trắng tay trên đấu trường quốc tế.
489916887-1383175242994875-952308594521608821-n.jpg
496480999-720815800452224-4648896901037050860-n.jpg
Vào đầu những năm 2000, Hàn Quốc có sự thể hiện rực rỡ tại Hoa hậu Hoàn vũ. Đáng chú ý là thành tích Á hậu 3 của người đẹp Honey Lee vào năm 2007. Honey Lee cũng được chuyên trang Globalbeauties bầu chọn là Miss Grand Slam - Hoa hậu đẹp nhất Thế giới 2007.
Duy Nam
#Tân Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục