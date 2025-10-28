Ảnh cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây sốt

TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải bộ ảnh cưới của cô và doanh nhân Nguyễn Viết Vương được thực hiện ở nhiều địa điểm tại châu Âu. Bộ ảnh sau khi đăng tải đã gây sốt mạng xã hội.