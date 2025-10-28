Người đẹp đầu trọc đăng quang hoa hậu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Người đẹp Qhawekazi Mazaleni đã đăng quang Hoa hậu Nam Phi 2025. Vẻ ngoài cá tính của cô gây tranh luận trên mạng xã hội.

Chung kết Hoa hậu Nam Phi 2025 đã diễn ra hôm 26/10 với chiến thắng thuộc về người đẹp Qhawekazi Mazaleni. Kết quả đêm chung kết đang gây tranh luận trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Qhawekazi Mazaleni năm nay 24 tuổi, là nhà trị liệu ngôn ngữ. Cô có bằng Cử nhân Trị liệu Ngôn ngữ và Thính lực. Cô đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành về chứng tự kỷ.

Tân Hoa hậu Nam Phi gây chú ý với gương mặt cá tính và đầu trọc. Dù nhiều người khen Qhawekazi Mazaleni có nét riêng biệt, độc đáo, nhưng vẫn có nhiều lời chê bai nhan sắc của cô.

571861838-18534486106052984-6773993061414953006-n.jpg
570990453-18534450274052984-5218509747672897463-n-6450.jpg
Tân Hoa hậu Nam Phi Qhawekazi Mazaleni.

Trong những bức ảnh đời thường, nhan sắc Qhawekazi Mazaleni cũng không được đánh giá cao. Khán giả cho rằng Qhawekazi Mazaleni có gương mặt nhạt nhòa, vóc dáng kém nổi bật.

"Với nhan sắc này thì nên ở nhà cho khỏe chứ không nên đi thi quốc tế", "Nhan sắc Á hậu 1 tốt hơn", "Những năm gần đây tổ chức Hoa hậu Nam Phi chọn hoa hậu rất có vấn đề".... cư dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, việc Qhawekazi Mazaleni không thể tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra vào tháng 11 cũng gây tranh luận. Trước đây, những người đẹp đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nam Phi thường được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ và đạt thành tích cao.

Lý do ban tổ chức Hoa hậu Nam Phi đưa ra là không đủ thời gian chuẩn bị. Nhiều người hâm mộ đã thể hiện sự phẫn nộ với ban tổ chức cuộc thi. Họ cho rằng tổ chức Miss Universe đã thông báo lịch trình đến các giám đốc quốc gia từ sớm. Khán giả đồng loạt kêu gọi ban tổ chức cử Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Nam Phi 2024 đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Tuy nhiên, lý do thực sự khiến Qhawekazi Mazaleni không có cơ hội tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là do tổ chức Hoa hậu Nam Phi đã bị mất bản quyền cử đại diện thi Miss Universe.

Bokang Montjane - Hoa hậu Nam Phi 2010 đã trở thành chủ sở hữu mới của bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi. Sau khi nắm bản quyền, cô đã cử người đẹp Melissa Nayimuli trở thành đại diện của Nam Phi ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Melissa Nayimuli năm nay 29 tuổi, là nhà sản xuất cho một công ty sản xuất phim và truyền hình. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Phương tiện Điện ảnh tại AFDA Johannesburg.

Người đẹp sinh ra trong một gia đình đa văn hóa, có mẹ là người Xhosa và cha là người Uganda. Melissa Nayimuli từng lọt vào top 5 Hoa hậu Nam Phi 2020, top 5 Hoa hậu Nam Phi 2023.

Năm ngoái, đại diện Nam Phi tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tổ chức ở Mexico là người đẹp Mia le Roux nhưng cô đột ngột bỏ thi trước đêm bán kết khiến nhiều người bất ngờ.

Thành tích gần đây nhất của Nam Phi ở Hoa hậu Hoàn vũ là năm 2022 với thành tích top 20 của người đẹp Bryoni Govender. Nam Phi từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 2019 với chiến thắng của người đẹp Zozibini Tunzi và năm 2017 với thành tích của người đẹp Demi-Leigh Nel-Peters.

Duy Nam
