Nam Phi bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Nam Phi cho biết không cử đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 do không đủ thời gian chuẩn bị. Thông tin khiến khán giả bất ngờ vì năm ngoái, đại diện Nam Phi cũng bỏ thi ngay trước bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico.

Tại buổi họp báo với truyền thông tối 30/9, giám đốc quốc gia của Hoa hậu Nam Phi cho biết sẽ không cử đại diện đến Miss Universe 2025 tại Thái Lan vào tháng 11 vì tân hoa hậu không đủ thời gian chuẩn bị.

Chung kết Hoa hậu Nam Phi dự kiến diễn ra ngày 25/10, trong khi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ngày 21/11. Khán giả cho rằng khoảng thời gian một tháng không phải là quá ngắn để chuẩn bị và kêu gọi ban tổ chức suy nghĩ lại.

Đương kim Hoa hậu Nam Phi Mia le Roux.

Nhiều người hâm mộ đã thể hiện sự phẫn nộ với ban tổ chức cuộc thi. Họ cho rằng tổ chức Miss Universe đã thông báo lịch trình đến các giám đốc quốc gia từ sớm. Khán giả đồng loạt kêu gọi ban tổ chức cử Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Nam Phi 2024 đi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

“Chung kết Hoa hậu Mỹ cũng tổ chức vào ngày 25/10 và vẫn gửi đại diện đi thi quốc tế, vậy tại sao ban tổ chức Hoa hậu Nam Phi lại nói rằng không đủ thời gian chuẩn bị?”, “Hãy cử Á hậu 1 của Hoa hậu Nam Phi 2024 đi thi năm nay”, “Thất vọng với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này quá”… khán giả bình luận.

Cuộc thi Hoa hậu Nam Phi thông báo tuyển sinh từ rất sớm nhưng cách đây 1-2 tuần mới bắt đầu diễn ra. Hoa hậu Nam Phi là một trong những cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia có quy mô hoành tráng, chuyên nghiệp, được nhiều fan sắc đẹp chờ đợi.

Nam Phi cũng là sash mạnh ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đặc biệt là tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Vì vậy, thông tin Nam Phi bỏ ghế trống ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khiến khán giả thất vọng và phẫn nộ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Nam Phi bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ. Năm ngoái, đại diện Nam Phi là người đẹp Mia le Roux đột ngột thông báo dừng thi Miss Universe 2024 được tổ chức ở Mexico, không tham gia đêm bán kết khiến nhiều người bất ngờ.

"Việc đưa ra quyết định này thực sự là thách thức lớn khi biết những ước mơ và kỳ vọng mà mọi người đã đặt lên vai tôi. Tuy nhiên, tôi biết ơn vì có cơ hội tập trung vào sức khỏe và quá trình hồi phục, để có thể tiếp tục phục vụ đất nước với tất cả sức lực", Mia le Roux bày tỏ.

Mia le Roux cao 1,78 m, đăng quang Hoa hậu Nam Phi hồi tháng 8/2024. Cô là người khiếm thính, được cấy ghép ốc tai điện tử để hỗ trợ thính giác từ khi còn nhỏ. Mia có bằng chuyên gia thể dục từ Cao đẳng Eta và đang là sinh viên bán thời gian chuyên ngành Tiếp thị BCom.

Tại Miss Universe 2024, Mia le Roux được đánh giá là ứng viên mạnh, có sắc vóc nổi bật. Trước khi quyết định bỏ thi, cô vẫn tham gia buổi tổng duyệt bán kết và dự lễ ra mắt vương miện. Việc người đẹp rời cuộc thi khiến nhiều người tiếc nuối.

Lần dự thi Hoa hậu Hoàn vũ gần đây nhất của Nam Phi là năm 2022 với thành tích top 20 của người đẹp Bryoni Govender. Nam Phi từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 2019 với chiến thắng của người đẹp Zozibini Tunzi và năm 2017 với thành tích của người đẹp Demi-Leigh Nel-Peters.