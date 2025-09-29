Vũ công Bước nhảy hoàn vũ đăng quang hoa hậu

TPO - Người đẹp Lee Soo-Yeon đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025. Cô tham dự chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2024 nhưng dừng chân sớm ở tập 2.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 đã diễn ra hôm 28/9 với chiến thắng thuộc về người đẹp Lee Soo-Yeon. Cô trở thành đại diện Hàn Quốc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Lee Soo-Yeon năm nay 30 tuổi, cao 1,72 m, theo học chuyên ngành diễn xuất tại Đại học Sungshin. Người đẹp có nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ, nhận được nhiều lời khen ngợi sau đăng quang.

Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 Lee Soo-Yeon.

Lee Soo-Yeon là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp tại Hàn Quốc. Cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2017 và giành ngôi Á hậu 2.

Sau cuộc thi, Lee Soo-Yeon bước chân vào showbiz và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, vũ công, MC. Cô từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế như Smooth Romance, Love Interaction mùa 2, diễn xuất trong các web drama như Two Universes, Salty Idol...

Lee Soo-Yeon được đánh giá có gương mặt ăn hình, vóc dáng đẹp và diễn xuất tự nhiên. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.

Lee Soo-Yeon quen mặt với công chúng Việt Nam khi cô tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2024. Trong tập đầu, Soo-Yeon mang đến tiết mục biểu diễn solo trên nền nhạc sôi động. Đáng tiếc, cô không được vũ công nam nào lựa chọn và sau đó đã được ghép đôi cùng bạn nhảy Zhivko.

Sau khi ghép cặp, Soo-Yeon cùng Zhivko tích cực tập luyện cho các vòng thi kế tiếp. Tuy nhiên, ở tập 2, ban tổ chức bất ngờ thông báo Soo-Yeon phải rời chương trình vì lý do sức khỏe khiến nhiều người tiếc nuối.

Với việc giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025, Soo-Yeon còn khoảng hơn một tháng chuẩn bị cho cuộc thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan. Năm 2024, đại diện Hàn Quốc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico là người đẹp Ariel Han nhưng không giành thành tích. Những năm gần đây, xứ sở kim chi có sự thể hiện mờ nhạt ở đấu trường Miss Universe.

Hàn Quốc từng có giai đoạn hoàng kim ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ vào đầu những năm 2000 với nhiều người đẹp đạt thành tích cao. Nổi bật nhất là giải Á hậu 3 của người đẹp Honey Lee vào năm 2007. Honey Lee cũng được chuyên trang Globalbeauties bầu chọn là Miss Grand Slam - Hoa hậu đẹp nhất Thế giới 2007.

Những năm gần đây, các cuộc thi hoa hậu đã không còn sức hút ở Hàn Quốc. Những cuộc thi có quy mô cấp quốc gia được tổ chức sơ sài, ít khán giả, đã phần nào phản ánh sự lạnh nhạt của khán giả Hàn Quốc với các sân chơi sắc đẹp.