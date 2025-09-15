Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhan sắc tân Hoa hậu Hoàn vũ Mexico

Duy Nam

TPO - Người đẹp Fatima Bosch đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025. Cô 24 tuổi, có học vấn nổi bật.

548857987-17891062230342015-2033419115880345359-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Fatima Bosch. Cô giành quyền đại diện Mexico tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.
543667398-18419929534128348-271877682413268489-n.jpg
544375029-18419929522128348-5128733934893465005-n.jpg
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Mexico năm nay 24 tuổi đến từ bang Tabasco.
542272815-18419693914128348-5147815269990152081-n.jpg
542583159-18419693887128348-5994240251357436035-n.jpg
Fatima Bosch cho biết cô được mời tham dự cuộc thi cách đây 6 năm nhưng năm nay mới dám đăng ký. Fatima Bosch từng đăng quang cuộc thi cấp tỉnh Flor de Oro năm 2018.
526990071-18414631498128348-8434598030605453332-n.jpg
538977842-18417768976128348-2184210752493874609-n.jpg
Fatima Bosch xuất thân trong một gia đình có truyền thống sắc đẹp. Mẹ và các dì của cô đều tham gia các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh Flor de Oro ở Mexico.
541584516-18418706107128348-8957236000460892411-n.jpg
540778495-18418706053128348-5850682401124157295-n-9127.jpg
Trong đêm chung kết, Fatima Bosch ghi điểm bởi sự điềm tĩnh và phong thái đĩnh đạc. Trong phần thi ứng xử, cô chia sẻ: "Tôi muốn xây dựng một Mexico khỏe mạnh, nơi phụ nữ có thể ra ngoài mà không sợ hãi. Tôi mơ về một đất nước công bằng cho trẻ em, nơi quyền của các em được tôn trọng và lớn lên với nhiều cơ hội. Tôi muốn cùng các bạn xây dựng một đất nước Mexico trong mơ".
542045276-18418705966128348-8925036264490204107-n.jpg
541921542-18418705957128348-131920536580717055-n.jpg
Fatima Bosch đã tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Sau đó, cô tiếp tục học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ.
490075399-18398621743128348-2689186084206449428-n.jpg
490328934-18398621665128348-4845637976159505451-n.jpg
Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.
487308070-18396576721128348-2238646007620853092-n.jpg
487297118-18396576712128348-4263060244720353229-n.jpg
Bên cạnh niềm đam mê về thời trang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Mexico còn có sở thích chơi tennis, cưỡi ngựa, âm nhạc, hội họa và thơ ca.
449672324-2208698326151302-3511755194874664358-n.jpg
449868219-835063075227587-8489034927690599024-n.jpg
Người đẹp từng chia sẻ có một tuổi thơ khó khăn. "Tôi đã bị bắt nạt vì bị chứng khó đọc, rối loạn tăng động giảm chú ý. Tôi từng bị bạn học đối xử tàn nhẫn, nhưng tôi không oán giận, bởi vì tôi biết họ không cố ý làm vậy”, cô chia sẻ.
376295738-1233343284017212-7351746794834025553-n.jpg
377866445-3154386691523671-120060224616252370-n.jpg
Từ những trải nghiệm tuổi thơ, Fatima Bosch theo đuổi các dự án tập trung vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe. "Hãy để những điều đó trở thành quyền lợi chứ không phải đặc quyền. Hãy giúp phụ nữ có thể ra ngoài mà không sợ hãi và trẻ em không từ bỏ ước mơ của mình", cô nói.
339816859-240149595143962-307764130789809710-n-243.jpg
339788925-1393085731467218-3618398071485189610-n-3989.jpg
Fatima Bosch có đường cong khỏe khoắn, quyến rũ, đậm chất Latinh.
537026657-17888294763342015-6542104969063808133-n.jpg
Năm ngoái, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico. Đại diện Mexico là người đẹp María Fernanda Beltrán giành giải Á hậu 2, tuy nhiên bị nhiều người phản ứng. Khán giả cho rằng María Fernanda Beltrán được ban tổ chức thiên vị vì là đại diện chủ nhà.
519541391-18411982840128348-5152937813055620009-n.jpg
520254932-18411982831128348-7198815676537250094-n.jpg
Hiện chủ sở hữu của Miss Universe là doanh nhân người Mexico - Raul Rocha. Vì vậy, nhiều người cho rằng các đại diện Mexico tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ trong những năm tới có lợi thế và dễ dàng đạt thành tích cao.
Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ Mexico #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

