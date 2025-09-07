Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Tiểu Vy chung khung hình với Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảnh khắc Hoa hậu Tiểu Vy thân thiết bên Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray gây chú ý với các fan sắc đẹp. Nhan sắc hai người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hôm 5/9, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy có mặt tại Bangkok, Thái Lan để tham dự sự kiện. Người đẹp lựa chọn phong cách hiện đại, trẻ trung. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.

Tiểu Vy có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng nam diễn viên Naravit Lertratkosum (Pond), Phuwin Tangsakyuen (Phuwin), Norawit Titicharoenrak (Gemini), Nattawat Jirochtikul (Fourth). Đây là những gương mặt diễn viên trẻ được yêu thích tại Thái Lan.

img-3481.jpg
hoa-hau-tieu-vy-cung-mu18-catriona-gray-va-alizabeth-rahajeng.jpg
img-3474.jpg
l1031812.jpg
Những khoảnh khắc thân thiết của Tiểu Vy và Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray.

Sự kiện còn có sự góp mặt của MC nổi tiếng Indonesia Eliza Rahajeng, diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In - ngôi sao đình đám được đông đảo khán giả châu Á yêu mến và Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray.

Sau sự kiện, hình ảnh Tiểu Vy và Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray nhận được nhiều sự chú ý của fan sắc đẹp.

Fan dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của hai người đẹp. "Tiểu Vy xinh đẹp quá, không hề lép vế trước Catriona Gray", "Tôi không ngờ họ thân thiết nhanh như vậy", "Khi hai nhan sắc nổi bật của châu Á gặp nhau"... khán giả bình luận.

Tiểu Vy cũng chia sẻ bức ảnh cùng đàn chị và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp rạng rỡ, phong thái tự tin của Catriona, người đã truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ.

Catriona Gray sinh năm 1994, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan. Sau khi đăng quang, cô hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên, ca sĩ và là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ có sức ảnh hưởng nhất lịch sử.

541755343-1311253093700030-541266306016402707-n.jpg
540999321-1311252880366718-5070317124846173835-n.jpg
Tiểu Vy và nam diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In.

Catriona từng theo học thạc sĩ ngành nhạc lý tại Học viện âm nhạc Berklee (Mỹ). Tại quê nhà Phillipines, người đẹp là ngôi sao hạng A, được các nhãn hàng săn đón. Catriona Gray được dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds ở Singapore.

Bên cạnh những ấn tượng về Catriona Gray, Tiểu Vy cũng bày tỏ sự háo hức khi có dịp gặp gỡ diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In. Người đẹp cho biết bản thân ấn tượng với phong thái điềm đạm, thân thiện của nam diễn viên và xem đây là một trong những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi lần này.

Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy cùng các hoa hậu, nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại sự kiện, Tiểu Vy có những khoảnh khắc đáng nhớ bên Hoa hậu Hà Trúc Linh, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi... Các người đẹp đều chia sẻ cảm xúc tự hào khi được tham gia sự kiện lịch sử của đất nước.

Duy Nam
#Hoa hậu Tiểu Vy #Hoa hậu Hoàn vũ #Catriona Gray #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục