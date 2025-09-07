Tiểu Vy chung khung hình với Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray

TPO - Khoảnh khắc Hoa hậu Tiểu Vy thân thiết bên Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray gây chú ý với các fan sắc đẹp. Nhan sắc hai người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hôm 5/9, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy có mặt tại Bangkok, Thái Lan để tham dự sự kiện. Người đẹp lựa chọn phong cách hiện đại, trẻ trung. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới.

Tiểu Vy có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng nam diễn viên Naravit Lertratkosum (Pond), Phuwin Tangsakyuen (Phuwin), Norawit Titicharoenrak (Gemini), Nattawat Jirochtikul (Fourth). Đây là những gương mặt diễn viên trẻ được yêu thích tại Thái Lan.

Những khoảnh khắc thân thiết của Tiểu Vy và Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray.

Sự kiện còn có sự góp mặt của MC nổi tiếng Indonesia Eliza Rahajeng, diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In - ngôi sao đình đám được đông đảo khán giả châu Á yêu mến và Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray.

Sau sự kiện, hình ảnh Tiểu Vy và Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray nhận được nhiều sự chú ý của fan sắc đẹp.

Fan dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của hai người đẹp. "Tiểu Vy xinh đẹp quá, không hề lép vế trước Catriona Gray", "Tôi không ngờ họ thân thiết nhanh như vậy", "Khi hai nhan sắc nổi bật của châu Á gặp nhau"... khán giả bình luận.

Tiểu Vy cũng chia sẻ bức ảnh cùng đàn chị và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp rạng rỡ, phong thái tự tin của Catriona, người đã truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ.

Catriona Gray sinh năm 1994, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2018 tại Thái Lan. Sau khi đăng quang, cô hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên, ca sĩ và là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ có sức ảnh hưởng nhất lịch sử.

Tiểu Vy và nam diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In.

Catriona từng theo học thạc sĩ ngành nhạc lý tại Học viện âm nhạc Berklee (Mỹ). Tại quê nhà Phillipines, người đẹp là ngôi sao hạng A, được các nhãn hàng săn đón. Catriona Gray được dựng tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds ở Singapore.

Bên cạnh những ấn tượng về Catriona Gray, Tiểu Vy cũng bày tỏ sự háo hức khi có dịp gặp gỡ diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In. Người đẹp cho biết bản thân ấn tượng với phong thái điềm đạm, thân thiện của nam diễn viên và xem đây là một trong những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi lần này.

Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy cùng các hoa hậu, nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình nhân dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tại sự kiện, Tiểu Vy có những khoảnh khắc đáng nhớ bên Hoa hậu Hà Trúc Linh, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi... Các người đẹp đều chia sẻ cảm xúc tự hào khi được tham gia sự kiện lịch sử của đất nước.