Phá vỡ định kiến phim chiến tranh

TPO - Bên ngoài phòng vé, hiệu ứng của phim "Mưa đỏ" oanh tạc cả thị trường sách. Sau khi phim ra rạp, dịch giả Nguyễn Tuấn Bình - chủ hiệu sách Bình Bán Book - cho biết anh đã chứng kiến số lượng đặt sách chưa từng có với tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai. Thành công của tác phẩm cũng đặt ra những kỳ vọng mới cho dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng ở Việt Nam.

'Cơn mưa' chưa từng có

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tối 5/9, phim điện ảnh Mưa đỏ vượt mốc doanh thu 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp. Thành tích này giúp phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành tác phẩm đạt 500 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử màn ảnh Việt, xô đổ kỷ lục trước đó của Mai.

Với tốc độ bán vé như hiện tại, Mưa đỏ tiến rất gần đến vị trí phim Việt có doanh thu cao nhất, được dự đoán sẽ soán ngôi Mai của Trấn Thành (với tổng doanh thu 551 tỷ đồng). Bộ phim về 81 ngày đêm oanh liệt tại Thành cổ Quảng Trị thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ. Theo khảo sát của PV Tiền Phong, nhiều suất tại rạp ở khu vực trung tâm TP Hà Nội bán hết vé từ 2-3 ngày trước khi phim chiếu. Không ít khán giả xem lại phim tới vài lần.

Dàn diễn viên Mưa đỏ được săn đón.

Không chỉ ở rạp phim, hiệu ứng của phim điện ảnh Mưa đỏ "oanh tạc" cả thị trường sách. Kịch bản phim do nhà văn Chu Lai thực hiện. Trước khi đến với điện ảnh, Mưa đỏ là cơn sốt trong lĩnh vực văn chương. Tiểu thuyết Mưa đỏ xuất bản năm 2016 là thành quả sau gần 3 năm đi thực tế của nhà văn Chu Lai. Ông đã gặp gỡ nhân chứng, nghiền ngẫm để dựng lại trận chiến Quảng Trị. Tác phẩm đã đoạt giải A của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.

Sau khi phim ra rạp, dịch giả Nguyễn Tuấn Bình - chủ hiệu sách Bình Bán Book - cho biết anh đã chứng kiến số lượng đặt sách chưa từng có trong lịch sử, với tiểu thuyết Mưa đỏ.

"Một cơn mưa đỏ trong làng sách. Các bạn tưởng tượng phim gây ra hiệu ứng thế nào, thì ánh xạ của nó là mọi người đọc sách thế ấy. Nhưng phim chỉ cần chiếu tiếp là xong, còn với sách, các đơn vị đã trở tay không kịp. Máy in hoạt động hết công suất không đáp ứng nổi số lượng đặt bùng nổ gấp vài chục lần bình thường. Sách nào hot nhất của Bình Book, bán khoảng 300-400 cuốn đã là hiện tượng. Nhưng nay số lượng đặt riêng cho Mưa đỏ đã là 6.000 đơn", anh Bình cho biết.

Phim chiến tranh luôn có chỗ đứng

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho rằng Mưa đỏ thực sự là tác phẩm điện ảnh cách mạng đạt được hiệu quả lớn. Phim tôn trọng và nâng niu lịch sử oai hùng của cuộc chiến giành độc lập và thống nhất đất nước bằng nỗ lực lao động nghệ thuật. Ông khẳng định tác phẩm tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của làm phim với trách nhiệm của điện ảnh nước nhà.

Đạo diễn Bùi Trung Hải nhận định Mưa đỏ là bộ phim có chất lượng tốt của điện ảnh Việt. Phim có cấu trúc hợp lý, khắc họa sâu thực tế chiến tranh, xoáy vào những mất mát, tổn thất khốc liệt tới mức gây sốc. Những trường đoạn chiến đấu trong địa hình phức tạp, với điều kiện mưa gió, bom rơi, đạn nổ được đoàn phim làm tốt, tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

Mưa đỏ giúp người xem cảm nhận giá trị của hòa bình. Ảnh: Phạm Tân.

Từ những kỷ lục của Mưa đỏ hay điểm sáng từ Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, có thể thấy dòng phim chiến tranh, lịch sử vẫn luôn hấp dẫn khán giả. Đạo diễn Bùi Trung Hải cho rằng bối cảnh chiến tranh sản sinh nhiều tác phẩm điện ảnh có tầm vóc, đem lại xúc cảm mạnh cho người xem nếu được làm sâu sắc, tâm huyết, với một cấu trúc, thẩm mỹ điện ảnh tốt.

Những bộ phim chiến tranh thường đem đến sự kết nối mạnh mẽ cho người xem, thôi thúc tinh thần đoàn kết dân tộc. "Nhiều bộ phim chiến tranh thành công thường đưa được số phận nhân vật lồng ghép trong những sự kiện có thực của cuộc chiến. Việc đặt nhân vật vào trong những sự kiện lịch sự có thực giúp nâng tầm vóc của mỗi nhân vật lên một mức độ cảm nhận mới, tạo ra sức truyền cảm mới cho khán giả", chuyên gia nói.

Phim chiến tranh luôn là dòng chảy bền bỉ của điện ảnh thế giới. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tuy nhiên, để xây dựng được những tác phẩm chiến tranh có chất lượng cao, đủ sức chạm đến trái tim khán giả trong nước và quốc tế, là thách thức không nhỏ.

Khoảnh khắc xúc động trong buổi chiếu miễn phí phim Mưa đỏ ở Quảng Trị.

Một mặt, thể loại này đòi hỏi sự đầu tư lớn về tổ chức sản xuất và kỹ thuật. Mặt khác, khâu sáng tác cũng đặt ra yêu cầu cao đối với các nhà làm phim. Họ cần nỗ lực không ngừng để tạo nên cấu trúc độc đáo, sáng tạo, giàu cảm xúc, nhằm gây ấn tượng mạnh và để lại dấu ấn lâu dài với khán giả.

Phim chiến tranh nếu có tầm vóc, được dàn dựng một cách công phu, tâm huyết, chắc chắn là tác phẩm đủ sức "công phá" thị trường điện ảnh.