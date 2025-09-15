Tranh cãi trào lưu ghép ảnh ôm ấp nghệ sĩ

TPO - Công cụ trí tuệ nhân tạo cho phép ghép ảnh Polaroid bằng Gemini đang gây sốt trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích vì xóa nhòa ranh giới giữa thật - giả và nguy cơ xâm phạm quyền hình ảnh. Một số người nổi tiếng tham gia trào lưu này cũng bị chỉ trích.

Mạng xã hội lan truyền trào lưu “ghép ảnh Polaroid bằng Gemini”, sử dụng công cụ AI của Google có thể biến hai bức ảnh đơn lẻ thành ảnh đôi, có hành động ôm, hôn. Chỉ cần tải lên hình cá nhân và đối tượng mong muốn, hệ thống dùng câu lệnh và tự động dựng cảnh hai người xuất hiện trong những khung hình tình cảm.

Người nổi tiếng tham gia trend nhận chỉ trích

Trào lưu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, thậm chí nhiều nghệ sĩ tham gia. Ca sĩ Emma Nhất Khanh gây chú ý khi đăng tải video do AI ghép, trong đó cô xuất hiện tình tứ cùng diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Quang Hán. Bài đăng gắn liền với minigame gặp Hứa Quang Hán”, người có bài viết được tương tác nhiều nhất sẽ được chụp ảnh 1:1 với nam diễn viên.

Không chỉ tham gia, Emma Nhất Khanh còn đăng hẳn câu lệnh hướng dẫn khán giả thực hiện trend. Hành động này khiến cô vấp phải chỉ trích, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ khuyến khích hành vi xâm phạm hình ảnh người khác. Một số khác lại nhận định hành động này không có gì đáng lên án vì không gây ảnh hưởng đến ai. Trước áp lực dư luận, cô phản bác rằng không dùng AI để trục lợi hay tạo dáng nhạy cảm, chỉ đơn thuần tạo niềm vui cho fan nữ.

Ca sĩ Vũ Thảo My (ảnh trái) và Emma Nhất Khanh ghép hình chụp cùng thần tượng bị phản ứng. Vũ Thảo My đã xóa bài đăng sau khi tiếp nhận ý kiến từ cư dân mạng.

Một trường hợp khác là ca sĩ Vũ Thảo My cũng trở thành tâm điểm khi chia sẻ trên Threads bức ảnh ghép bằng AI, trong đó cô và Jungkook (BTS) hóa thành cô dâu - chú rể. Bên dưới, Thảo My hài hước bình luận: “Chúng tôi đẹp quá nên Threads tưởng AI”.

Ban đầu, nhiều khán giả xem đây là khoảnh khắc dễ thương, thể hiện sự hâm mộ của nữ ca sĩ dành cho nam thần tượng. Tuy nhiên, bài đăng sau đó hứng chịu phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng việc ghép ảnh thân mật với nghệ sĩ nổi tiếng có thể bị xem là xâm phạm quyền hình ảnh, thậm chí mang tính quấy rối. Dưới sức ép dư luận, Thảo My âm thầm gỡ bài.

Không chỉ các nghệ sĩ quốc tế, diễn viên phim Mưa đỏ như Steven Nguyễn cũng bị nhiều người sử dụng hình ảnh không xin phép, ghép hình ôm, hôn và đăng tải lên TikTok.

Hệ quả

Cư dân mạng cho rằng việc người dùng liên tục đưa dữ liệu ảnh cá nhân cho AI không chỉ dừng ở mức giải trí. Khi càng nhiều hình ảnh được đưa vào hệ thống, AI càng có khả năng tạo ra sản phẩm giống thật, xóa nhòa ranh giới giữa đúng - sai.

Trước đây, hình ảnh ghép thường méo mó, lộ khuyết điểm. Nhưng gần đây, công nghệ tiến bộ giúp tỷ lệ nhận diện gương mặt và cử chỉ trùng khớp ngày càng cao. “Điều này đặt ra hệ quả, con người dần mất niềm tin vào hình ảnh, luôn tìm cách soi lỗi kỹ thuật để phân biệt thật giả. Hậu quả không chỉ nằm ở mạng xã hội mà còn đe dọa tính xác thực của ngành báo chí ảnh (photojournalism), vốn dựa vào độ tin cậy tuyệt đối của khoảnh khắc ghi lại”, một khán giả nói.

Mối lo khác là quyền riêng tư. Nhiều người chia sẻ ảnh ghép ôm hôn thần tượng như thú vui tiêu khiển, nhưng hệ quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều. “Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn bỗng nhận được tin nhắn đe dọa kèm theo những hình ảnh nhạy cảm do AI tạo ra. Dù bạn chưa từng chụp những tấm ảnh ấy, nhưng người khác lại có thể tin đó là thật”, một tài khoản tranh luận.

Tạo ảnh ôm thần tượng bằng AI chỉ bằng một câu lệnh.

Trên thế giới, không ít trường hợp bị lợi dụng deepfake để bôi nhọ, tống tiền hoặc quấy rối. Việc ghép gương mặt vào cảnh thân mật không khác gì xâm hại quyền riêng tư, để lại tổn thương tâm lý cho nạn nhân. Với người nổi tiếng, công ty quản lý và cộng đồng fan còn có thể đứng ra bảo vệ. Nhưng với cá nhân bình thường, nguy cơ rơi vào bẫy tống tiền hoặc bêu rếu trên mạng là hiện hữu.

Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng Gemini của Google ít rủi ro hơn so với những ứng dụng không rõ nguồn gốc, bởi dữ liệu được bảo mật. Tuy vậy, không một nền tảng nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dù hệ thống có cam kết bảo mật, bản thân việc cung cấp hình ảnh cá nhân cho AI đồng nghĩa với việc trao đi dữ liệu nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ hoặc bị khai thác trong tương lai.