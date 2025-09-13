Nguyễn Văn Chung tiết lộ thêm bí mật

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận đoạn kết "Nhật ký của mẹ" mang ẩn ý về giây phút cuối đời của người mẹ, vẫn trọn vẹn tình yêu dành cho con.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lý giải về đoạn kết ca khúc Nhật ký của mẹ, sau khi khán giả đặt câu hỏi liệu lời hát có ẩn ý người mẹ sắp qua đời.

“Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về/ Ấp trong giấc mộng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng mẹ/ Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần/ Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên mẹ!”. Nhạc sĩ thừa nhận: “Đúng là như vậy”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ca khúc Nhật ký của mẹ được Nguyễn Văn Chung viết năm 2008 như món quà tặng mẹ, lấy cảm hứng từ góc nhìn của người mẹ dành cho con. Khi sáng tác, anh đã miêu tả hành trình trưởng thành của đứa trẻ từ trong bụng mẹ đến lúc lớn khôn, tự lập. Đến đoạn kết, anh băn khoăn chưa biết nên khép lại thế nào để trọn vẹn.

“Tôi nhớ đến những câu chuyện, lá thư từng đọc trên báo, kể về những người con mải mê công việc, không kịp về bên mẹ lần cuối và sống trong hối hận, day dứt. Nhưng vì đây là món quà tặng mẹ, tôi không muốn kết thúc bằng nỗi buồn. Tôi chọn viết hình ảnh người mẹ trong những giây phút cuối đời, vẫn thấy con mình bé bỏng như thiên thần và hạnh phúc thầm thì ‘Cám ơn vì con đến bên mẹ’”, Nguyễn Văn Chung kể.

Với anh, đó là cái kết đẹp, gợi vòng lặp của sự sống. Nhật ký khép lại với người mẹ, nhưng sang trang mới với người con, tiếp tục hành trình mẹ trong tương lai. Anh từng tâm đắc vì ý tưởng này, cho đến khi trải qua chính khoảnh khắc tiễn biệt mẹ mình.

Theo lời nhạc sĩ, vào ngày mẹ sắp mất, bà vẫn gắng gượng ôm, gãi lưng cho anh như thuở nhỏ. “Má thương con Chung ơi”, đó là câu nói cuối cùng bà dành cho anh.

Khoảnh khắc ấy, nam nhạc sĩ òa khóc như đứa trẻ và nhận ra trong mắt mẹ, anh chưa bao giờ thật sự trưởng thành cho đến khi bà rời xa.

“Tôi tin Nhật ký của mẹ không phải do mình viết, mà là do mẹ viết bằng tình yêu vô bờ dành cho tôi. Tôi chỉ là người thay mẹ ghi lại thành câu chữ”, Nguyễn Văn Chung xúc động nói.

Anh cho rằng ca khúc được yêu mến bởi chạm đến tình mẫu tử thiêng liêng, tình yêu vĩ đại mà bất kỳ người mẹ nào cũng dành cho con mình, lớn đến mức lúc nào cũng mong “Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu”, dù điều đó không bao giờ có thể xảy ra.

Nguyễn Văn Chung và mẹ.

Trước đó, câu hát “Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu” cũng từng tạo tranh luận. Nguyễn Văn Chung giải thích câu hát không phải là sự khẳng định, mà là mong ước của người mẹ. Khi không còn ở bên con, bà hy vọng vẫn có ai đó yêu thương, chăm lo cho con nhiều như mình. Bản thân đã làm cha, anh thừa nhận đây là tâm nguyện tự nhiên của những bậc sinh thành.

Nhật ký của mẹ là một trong bản hit đình đám của Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Hiền Thục thể hiện. Nhạc sĩ từng nói bài hát mang lại nguồn thu nhập lớn, vượt xa những tình khúc anh từng sáng tác.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, là tác giả của loạt bản hit Chiếc khăn gió ấm, Vầng trăng khóc, Con đường mưa, Ngôi nhà hoa hồng… Gần đây, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh đạt hơn 6 tỷ lượt nghe, được chọn biểu diễn trong lễ diễu binh, diễu hành ngày 30/4 và 2/9.