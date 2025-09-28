Nhóm rapper thất bại kết đắng

TPO - Tiết mục của nhóm rapper gồm BigDaddy, Robber, Phúc Du và OgeNus được khán giả chờ đợi bật nhất ở lượt đấu 2 của live stage 1, Anh trai say hi mùa 2. Dù vậy, bộ tứ phải nhận thất bại cay đắng.

Những rapper đình đám của Anh trai say hi đã hợp thành một đội, bên cạnh nhân tố mới là Dilan Hoàng Phan, đại diện cho Liên quân 1 đối đầu với đội hình có Buitruonglinh, Mason Nguyễn, CongB, TEZ và Sơn.K ở bên kia chiến tuyến. Khi Trấn Thành nói có về câu hỏi: "Có thắng không", BigDaddy và đồng đội vỡ òa hạnh phúc. Tuy nhiên, đó chỉ là trò đùa của Trấn Thành.

Đội hình mạnh của Liên quân 1 thất bại một cách cay đắng. Ngược lại, các nhân tố của Liên quân 2 có chiến thắng vẻ vang và gấp đôi phấn khích khi lội ngược dòng cảm xúc. Sau lượt đấu thứ 2 của live stage 1, Liên quân 2 chiếm thế thượng phong khi giành được 2/3 chiến thắng.

Buitruonglinh và đồng đội (trái) thắng trong trận đấu cân não.

Trận đấu tâm điểm

OgenNus được chọn là thủ lĩnh của đội hình đấu lượt 2 của Liên quân 2. Sơn.K - gương mặt mới của nhạc Việt - là thủ lĩnh của đội hình bên kia chiến tuyến. Đây là trận đấu cân sức nhất của lượt đấu thứ 2, với điểm nhấn là chất rap/hip hop đậm đặc. Đội hình của Liên quân 1 toàn những rapper đình đám, trong khi bên kia có Mason Nguyễn và TEZ, kết hợp cùng 3 nhân tố mới nổi của nhạc Việt là Buitruonglinh, CongB và Sơn.K.

Màn trình diễn của OgeNus và các đồng đội khá tốt. Nhóm pha trộn chất liệu âm nhạc của Rn'B, Rap và Jersey Club, chú trọng yếu tố catchy (bắt tai). Từng thành viên là OgeNus, Phúc Du, BigDaddy, Robber và Dilian đều tạo ra các phân đoạn mang dấu ấn cá nhân. Song, tổng thể ca khúc Người yêu chưa sinh ra thiếu một điểm bùng nổ. Ngoài âm nhạc, các yếu tố bổ trợ cho sân khấu Người yêu tôi sinh ra không có nhiều điểm nhấn.

Tiết mục Hermosa của Liên quân 2 cũng là chất liệu chủ đạo của Rn'B và rap, kết hợp nhạc điện tử. Sự khác biệt của Hermosa đến từ sự cộng hưởng của âm nhạc, concept sân khấu và vũ đạo. Những nhân tố mới tạo ra màu sắc mới, nhiều năng lượng và có nhiều điều thuận lợi hơn để ghi điểm với những người "cầm cân nẩy mực" - 300 khán giả trường quay.

Sau cùng, đội hình có Buitruonglinh, TEZ thắng với cách biệt 28 phiếu bầu. Đây là chiến thắng cách biệt cho Liên quân 2.

Điểm sáng tiếp theo trong lượt đấu thứ 2 là màn trình diễn của đội hình với Vũ Cát Tường làm thủ lĩnh, kết hợp với Ngô Kiến Huy, Karik, Bray, Jey B và Negav. Tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn là màu sắc khác biệt hoàn toàn trong đêm thi, với chất Ballad và tập trung mọi thứ vào yếu tố cảm xúc.

Giữa một cuộc chiến toàn những rapper và các tiết mục có chất liệu chủ yếu là rap/hip hop, đội Vũ Cát Tường nổi bật lên. Karik đã làm một phân đoạn rap nhẹ nhàng, hòa quyện vào bản nhạc Ballad với giọng hát của Vũ Cát Tường, Negav, Ngô Kiến Huy và Jey B.

Vũ Cát Tường được nhắc đến nhiều từ đầu game show.

Ai đang nổi bật ở Anh trai say hi?

Trận chiến đầu tiên của Anh trai say hi khép lại với các tiết mục âm nhạc có chất lượng khá cao. So với Anh trai say hi mùa một, game show mùa 2 không có nhân tố nổi bật hẳn từ đầu, hút chú ý như một ngôi sao như Hieuthuhai. Thay vào đó, đội hình 30 "Anh trai" mùa 2 có chất lượng khá tương đồng.

Nhiều nhân tố của mùa 2 có khả năng sáng tác, làm nhạc, dẫn đến sự cạnh tranh gắt gao ngay từ phần thể hiện của họ ở tiết mục nhóm. Nhìn vào hiệu ứng mạng xã hội, Vũ Cát Tường, Bùi Trường Linh tạm thời là 2 nhân tố bắt đầu bứt phá.

Vũ Cát Tường được chú ý từ đầu game show vì là "Anh trai" đặc biệt so với phần còn lại. Về sự xuất hiện của Vũ Cát Tường, có cả tranh cãi và ủng hộ. Riêng góc độ âm nhạc, Vũ Cát Tường đang biết cách chiếm sóng, khi có cho mình nền tảng tốt về sáng tác và sản xuất để đóng góp cho đội nhóm.

Buitruonglinh đã có nhiều bản hit ở Vpop nhưng mòn mỏi tìm cho mình một bước ngoặt để đưa tên tuổi lên vị thế mới. Cuộc chơi ở Anh trai say hi giúp Buitruonglinh giải quyết bài toán đó. Sau khi tiết mục Hermosa lên sóng, phân đoạn của Buitruonglinh viral mạnh nhất trên TikTok.

Những "Anh trai" như Phúc Du, Robber nổi lên sau màn battle rap ở tập 1. Song, về chất lượng âm nhạc, cả Phúc Du và Robber cần chứng tỏ nhiều hơn. Những "Anh trai" gạo cội của game show như Karik, BigDaddy, Bray, Karik và Ngô Kiến Huy sẽ cần thêm thời gian, với bước ngoặt là các vòng giữ vai trò đội trưởng để khẳng định bản thân.

Điểm tích cực của Anh trai say hi mùa 2, sau live stage 1, là sự khẳng định của nhiều nhân tố mới. CongB - người từng được đào tạo ở Hàn Quốc - tỏa sáng khi là một phần của tiết mục Hermosa. Ở CongB có chất Kpop đậm đặc, với giọng hát như một idol Hàn, nền tảng vũ đạo và thần thái biểu diễn tốt.

Sự tỏa sáng của những gương mặt chưa nổi tiếng còn có Khoi Vu, Sơn.K và Dilan Hoàng Phan.